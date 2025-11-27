Megdöbbentő kijelentés Brüsszelben: Trump nem teszi zsebre, amit kapott

Riho Terras észt európai parlamenti képviselő élesen bírálta az Egyesült Államok Ukrajna-politikáját, a 28 pontos amerikai béketervről pedig úgy vélekedett, hogy az valójában Oroszország kapitulációs terve Ukrajna számára.

"Az amerikaiak mindent elhisznek, amit Putyin mond" - nyilatkozta Riho Terras (EPP) észt európai parlamenti képviselő az Euronews Europe Today reggeli műsorában Strasbourgban. Véleménye szerint az amerikai adminisztráció által támogatott 28 pontos békejavaslatot "orosz tervnek" tartja, amely "Ukrajna kapitulációját" célozza, és Donald Trump amerikai elnök "csak egy hétre van attól, hogy mindent átvegyen Putyintól".

Nagyon meglepődtem, hogy Donald Trump Putyin kapitulációs tervének küldönceként viselkedik

- fogalmazott Terras.

A múlt héten kiszivárgott béketervezet, amelyet sokan Moszkva számára túlságosan kedvezőnek tartanak, aggodalmat keltett az európaiak körében. A még nem véglegesített, de már átdolgozott terv többek között az ukrán hadsereg csökkentését, jelentős területi engedményeket és a NATO-tagság vétójogának bevezetését írná elő Kijev számára.

Vasárnap Genfben az amerikai kormány képviselői Marco Rubio külügyminiszter vezetésével, ukrán tisztviselők és egy európai delegáció találkoztak, hogy megvitassák a terv módosításait. Az európaiak remélik, hogy hozzájárulásuk időt biztosít Kijevnek és befolyásolhatja Trump álláspontját.

Szerdán Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Strasbourgból figyelmeztetett, hogy az "orosz forgatókönyv" nem változott, és Ukrajna csak a kezdet lehet.

Kijev támogatására, amely jövőre további finanszírozást igényel, az európaiak egy példa nélküli jóvátételi hitel kibocsátását fontolgatják, amely a Belgiumban befagyasztott orosz vagyonhoz lenne kötve. Az Euronews forrásai szerint a Bizottság további jogi előkészületeket tesz annak érdekében, hogy a javaslat megkaphassa a belga hatóságok jóváhagyását. A dokumentumot akár már csütörtökön közzétehetik.

Növekvő frusztráció tapasztalható a belgák lassú előrehaladása miatt. Erre reagálva Terras képviselő kijelentette: "Már így is késésben vagyunk, nagyon gyorsan el kell kezdenünk a finanszírozást".

"Ne mondják nekem, hogy az EU 500 milliós lakossággal és 29 billió eurós GDP-vel nem képes támogatni Ukrajnát egy sokkal kisebb összeggel" - tette hozzá Terras, aki szerint "az európai emberek nem értik a helyzet sürgősségét. Ez nem csak Ukrajnáról szól."