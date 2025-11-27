Zárva maradhat a Fehér Ház ajtaja Zelenszkij előtt – Trump kemény feltételt szabott

A Politico több forrásra hivatkozva arról ír, hogy Donald Trump csak akkor hívná újra a Fehér Házba Volodimir Zelenszkijt, ha Ukrajna aláírná a békemegállapodást. Eközben az amerikai adminisztráció és a külügy igyekszik csillapítani az európai aggodalmakat, miközben egyre nagyobb zűrzavar övezi a kiszivárgott béketervet, írja a 24.hu.

A Politico értesülései szerint Donald Trump amerikai elnök csak akkor fogadná ismét a Fehér Házban Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, ha előbb megszületne és aláírásra kerülne egy békemegállapodás az ukrajnai háború lezárásáról. A lap több, az egyeztetésekre rálátó forrást idéz, akik szerint Trump elsődleges célja, hogy a dokumentum elkészüljön, és csak ezt követően tárgyalna az Ukrajnának nyújtandó amerikai biztonsági garanciákról.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter mindeközben igyekezett nyugtatni az európai partnereket. Egy keddi egyeztetésen arról beszélt, hogy az Egyesült Államok hosszú távú biztonsági garanciákban gondolkodik, amelyek valódi védelmet nyújtanának Ukrajnának egy esetleges jövőbeli orosz agresszióval szemben. Ugyanakkor ő is elismerte, hogy az ukrán fél számára éppen a garanciák jelentik a békekötés alapfeltételét. A genfi hétvégi tárgyalásokon erről bőven esett szó, de részleteket Rubio sem osztott meg.

Az amerikia kormányzat a külügyminiszter nyilatkozatát követően hangsúlyozta: a végleges béketerv biztonsági garanciákat is tartalmaz majd. A szóvivő szerint Trump adminisztrációja ezt nyilvánosan és zárt ajtók mögött is többször egyértelművé tette.

A béketerv körül azonban egyre nagyobb a bizonytalanság. Egy héttel korábban az a 28 pontos orosz–amerikai tervezet került nyilvánosságra, amely Ukrajna számára rendkívül kedvezőtlen feltételeket tartalmazott. A kiszivárgás után Zelenszkij is arról beszélt, hogy az ukránoknak a saját méltóságuk és az amerikai szövetség között kell választaniuk.

Később az is kiderült, hogy a tervezet lényegében az orosz követelések összefoglalója volt, és miután még a Republikánus Párton belül is sokan élesen bírálták, az amerikai kormányzat igyekezett eltávolodni tőle. Közben azt is tisztázták, hogy a dokumentum nem tekinthető hivatalos amerikai álláspontnak – még ha amerikai tisztviselők részt is vettek a megfogalmazásában.

A helyzet tovább bonyolódott, amikor a Bloomberg nyilvánosságra hozott egy telefonbeszélgetés-leiratot: ebben Trump különmegbízottja, Steve Witkoff arról adott tanácsot Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadónak, milyen gesztusokkal nyerhetné el Vlagyimir Putyin Trump bizalmát.

Gyarmati István külpolitikai szakértő a 24.hu-nak nyilatkozva szégyenletes színjátéknak nevezte a béketerv körül zajló politikai manőverezést. Szerinte elképzelhetetlenül káros, ahogyan Trump és Rubio az elmúlt napokban kommunikált a témáról.

Címlapi kép: Steve Helber, MTI/MTVA