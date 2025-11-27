2025. november 27. csütörtök Virgil
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Richmond, 2024. március 3.A Republikánus Párt elnökjelöltségére pályázó Donald Trump volt amerikai elnök támogatóihoz beszél a Virginia állambeli Richmondban tartott kampánygyûlésén 2024. március 2-án. Virginiában március 5-én, a
Világ

Zárva maradhat a Fehér Ház ajtaja Zelenszkij előtt – Trump kemény feltételt szabott

Pénzcentrum
2025. november 27. 09:32

A Politico több forrásra hivatkozva arról ír, hogy Donald Trump csak akkor hívná újra a Fehér Házba Volodimir Zelenszkijt, ha Ukrajna aláírná a békemegállapodást. Eközben az amerikai adminisztráció és a külügy igyekszik csillapítani az európai aggodalmakat, miközben egyre nagyobb zűrzavar övezi a kiszivárgott béketervet, írja a 24.hu.

A Politico értesülései szerint Donald Trump amerikai elnök csak akkor fogadná ismét a Fehér Házban Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, ha előbb megszületne és aláírásra kerülne egy békemegállapodás az ukrajnai háború lezárásáról. A lap több, az egyeztetésekre rálátó forrást idéz, akik szerint Trump elsődleges célja, hogy a dokumentum elkészüljön, és csak ezt követően tárgyalna az Ukrajnának nyújtandó amerikai biztonsági garanciákról.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Marco Rubio amerikai külügyminiszter mindeközben igyekezett nyugtatni az európai partnereket. Egy keddi egyeztetésen arról beszélt, hogy az Egyesült Államok hosszú távú biztonsági garanciákban gondolkodik, amelyek valódi védelmet nyújtanának Ukrajnának egy esetleges jövőbeli orosz agresszióval szemben. Ugyanakkor ő is elismerte, hogy az ukrán fél számára éppen a garanciák jelentik a békekötés alapfeltételét. A genfi hétvégi tárgyalásokon erről bőven esett szó, de részleteket Rubio sem osztott meg.

Az amerikia kormányzat a külügyminiszter nyilatkozatát követően hangsúlyozta: a végleges béketerv biztonsági garanciákat is tartalmaz majd. A szóvivő szerint Trump adminisztrációja ezt nyilvánosan és zárt ajtók mögött is többször egyértelművé tette.

Kapcsolódó cikkeink:

A béketerv körül azonban egyre nagyobb a bizonytalanság. Egy héttel korábban az a 28 pontos orosz–amerikai tervezet került nyilvánosságra, amely Ukrajna számára rendkívül kedvezőtlen feltételeket tartalmazott. A kiszivárgás után Zelenszkij is arról beszélt, hogy az ukránoknak a saját méltóságuk és az amerikai szövetség között kell választaniuk.

Később az is kiderült, hogy a tervezet lényegében az orosz követelések összefoglalója volt, és miután még a Republikánus Párton belül is sokan élesen bírálták, az amerikai kormányzat igyekezett eltávolodni tőle. Közben azt is tisztázták, hogy a dokumentum nem tekinthető hivatalos amerikai álláspontnak – még ha amerikai tisztviselők részt is vettek a megfogalmazásában.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A helyzet tovább bonyolódott, amikor a Bloomberg nyilvánosságra hozott egy telefonbeszélgetés-leiratot: ebben Trump különmegbízottja, Steve Witkoff arról adott tanácsot Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadónak, milyen gesztusokkal nyerhetné el Vlagyimir Putyin Trump bizalmát.

Gyarmati István külpolitikai szakértő a 24.hu-nak nyilatkozva szégyenletes színjátéknak nevezte a béketerv körül zajló politikai manőverezést. Szerinte elképzelhetetlenül káros, ahogyan Trump és Rubio az elmúlt napokban kommunikált a témáról.

Címlapi kép: Steve Helber, MTI/MTVA
#ukrajna #oroszország #amerika #világ #donald trump #politika #amerikai egyesült államok #vlagyimir putyin #háború #volodimir zelenszkij #béke #fehér ház #békemegállapodás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:45
09:38
09:32
09:26
09:11
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 27.
Kár tagadni, már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon: így vált luxussá a saját otthon az átlagembernek
2025. november 26.
Bod Péter Ákos: A magyar állam rátelepedett a társadalomra, lefojtotta a versenyt, sokat adóztat
2025. november 26.
Rettegett népbetegség pusztít itthon: íme a régió, ahol minden második magyar ebbe hal bele
2025. november 26.
Íme a dán nyugdíjasok egyszerű módszere a gazdag életre: a pénznek ehhez semmi köze nincs!
2025. november 26.
Elhatalmasodott a csalódottság a magyar dolgozókon: sikerélményt ad, de valódi megoldást nem az AI
NAPTÁR
Tovább
2025. november 27. csütörtök
Virgil
48. hét
November 27.
A Nobel-díj alapításának emléknapja
November 27.
A magyar véradók napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Itt az ukránok válasza a 28 pontos béketervre: porig bombáztak 4 várost
2
6 napja
Sokk a világnak: itt van Zelenszkij történelmi bejelentése - napokon belül aláírhatnak akár egy előnytelen ukrajnai békét is
3
6 napja
Döbbenetes kijelentést tett Putyin az amerikaiak béketervéről: mi jöhet még ezek után?
4
6 napja
Olyan pofont kapott Donald Trump, amire nem volt felkészülve: már látszanak a durva következmények
5
2 hete
Csődbe ment a népszerű szállásadó: a vendégeknek szinte azonnal el kellett hagyniuk a szobákat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Opció lehívása
A jövőbeli időpontra szóló vételi vagy eladási jog tulajdonosa dönt arról, hogy kíván-e adott áron venni vagy eladni. Vételi joggal akkor indokolt élni, ha a piaci árfolyam a szerződésben rögzített árfolyamhoz képest magasabb. Ezzel szemben az eladási joggal akkor célszerű élni, ha a jövőbeli időpontban a piaci árfolyam alacsonyabb, mint a szerződésben megállapodott árfolyam.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 27. 06:25
Szép csendben gyökeres átalakítást hirdetett az Aldi: minden magyarországi boltot és kedvezményt érint
Pénzcentrum  |  2025. november 27. 05:24
Kár tagadni, már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon: így vált luxussá a saját otthon az átlagembernek
Agrárszektor  |  2025. november 27. 08:17
Egyre több gazda kísérletezik ezzel a növénnyel: vége a régi fajoknak?