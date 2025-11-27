2025. november 27. csütörtök Virgil
The White House in Washington DC, USA, South front Portico facing trees and garden.Official residence and workplace of the president of the United States.Sunset (or sunrise) scenic summer view of the iconic portico and the american
Világ

Óriási botrány a Fehér Házban: komolyan ennyire könnyen irányítható Donald Trump?!

Pénzcentrum
2025. november 27. 09:11

Egy kiszivárgott hangfelvétel szerint Steve Witkoff, Trump különmegbízottja tanácsokat adott az oroszoknak, hogyan tárgyaljanak az amerikai elnökkel, ami komoly vitákat váltott ki az amerikai politikában.

A Bloomberg által nyilvánosságra hozott hangfelvételen Steve Witkoff, Donald Trump orosz-ukrán ügyekben illetékes különmegbízottja október 14-én beszélt Jurij Usakovval, Putyin külpolitikai tanácsadójával. A beszélgetés során Witkoff tanácsokat adott az orosz félnek, hogyan befolyásolhatják Trumpot, többek között azt javasolta, hogy Putyin még Zelenszkij washingtoni látogatása előtt telefonáljon az amerikai elnöknek.

Witkoff azt is tanácsolta, hogy az orosz elnök gratuláljon Trumpnak a gázai tűzszünethez, és nevezze őt a béke emberének. A felvételen az amerikai különmegbízott egy 20 pontos béketervet is említett, valamint utalt arra, hogy Oroszország megtarthatná Donyecket és esetleg területcserére is sor kerülhetne.

A kiszivárgott felvétel komoly vihart kavart az amerikai politikában. Míg Trump védelmébe vette Witkoffot, és a történteket szokásos tárgyalási taktikának nevezte, több republikánus politikus élesen bírálta a különmegbízottat. Don Bacon republikánus képviselő szerint Witkoff "úgy viselkedik, mintha Oroszország fizetné", és követelte az elbocsátását.

A hangfelvétel nyilvánosságra kerülése után is feszültségek mutatkoztak a Trump-kormányzaton belül. A sajtóértesülések szerint a 28 pontos béketerv kidolgozásában Witkoff mellett Jared Kushner játszott főszerepet, míg Marco Rubio külügyminiszter állítólag csak későn értesült a részletekről, és igyekezett olyan irányba terelni a tárgyalásokat, ami elfogadhatóbb Ukrajnának és az európai szövetségeseknek.

A kiszivárgott felvétel ellenére Trump kedden bejelentette, hogy újra Moszkvába küldi Witkoffot tárgyalni, miközben Dan Driscoll az ukrán féllel fog egyeztetni. Az elnök szerint a béketervet "finomhangolták", és csak néhány részlet vár még tisztázásra.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #amerika #világ #tárgyalás #donald trump #vlagyimir putyin #külpolitika #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború

