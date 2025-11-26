2025. november 26. szerda Virág
1 °C Budapest
Az USA és Kína színeivel ellátott papírhajók, amelyek egy térképen Tajvan szigetét veszik körül. Kína és Tajvan háború és konfliktus koncepciója.
Világ

Újabb háború a láthatáron? Forrnak az indulatok Kína környékén - ennek bizony még nagyon rossz vége lehet

Pénzcentrum
2025. november 26. 20:18

Tajvan 40 milliárd dolláros különleges védelmi költségvetést jelentett be, amely többek között egy fejlett légvédelmi rendszer kiépítését is tartalmazza, miközben az Egyesült Államok nyomást gyakorol a szigetre védelmi kiadásainak növelésére - tudósított az Associated Press.

Lai Ching-te tajvani elnök szerdán jelentette be a nyolc évre, 2026-tól 2033-ig szóló különleges költségvetést, amely magában foglalja a Taiwan Dome nevű, magas szintű felderítési és elfogási képességekkel rendelkező légvédelmi rendszer kiépítését is. Az elnök korábban már ígéretet tett arra, hogy a védelmi kiadásokat a GDP 5%-ára emeli Kína inváziós fenyegetéseinek árnyékában.

"Kína fenyegetései Tajvan és az indo-csendes-óceáni térség ellen fokozódnak. Az utóbbi időben különböző katonai behatolások, tengeri szürke zónás műveletek és dezinformációs kampányok zajlanak Japán, a Fülöp-szigetek körül és a Tajvani-szorosban, ami mély nyugtalanságot okoz a régió minden szereplőjének" - mondta Lai.

Jelenleg Tajvan 2026-ra a GDP 3,3%-ára tervezi emelni védelmi költségvetését, ami 31,18 milliárd dollárt jelent. Donald Trump amerikai elnök azonban a GDP akár 10%-ára történő emelést követel, ami jóval meghaladja az Egyesült Államok vagy bármely jelentős szövetségese védelmi kiadásait.

Wellington Koo tajvani védelmi miniszter közölte, hogy a 40 milliárd dollár a különleges költségvetés felső határa, amelyet precíziós csapásmérő rakéták vásárlására, valamint Tajvan és az Egyesült Államok közötti közös fejlesztésekre és beszerzésekre fordítanak majd.

Lai hangsúlyozta, hogy kormánya a Peking "pszichológiai hadviselése" elleni védekezésre is összpontosít, mivel Kína "gyengíteni akarja egységünket". A kormány figyelemmel kíséri és növeli a lakosság tudatosságát Kína beavatkozási kísérleteivel kapcsolatban a fontosabb események és választások idején.

Az elnök a Kína és Japán között kiéleződő vitával kapcsolatban megjegyezte, hogy Sanae Takaichi japán miniszterelnök megjegyzései, melyek szerint Japán katonailag is beavatkozhat, ha Kína lépéseket tesz Tajvan ellen, főként a régió stabilitására összpontosítottak. "Reméljük, Kína megérti, hogy az indo-csendes-óceáni térség minden országának felelőssége van a béke és stabilitás fenntartásában" - tette hozzá.
