Újabb háború a láthatáron? Forrnak az indulatok Kína környékén - ennek bizony még nagyon rossz vége lehet

Tajvan 40 milliárd dolláros különleges védelmi költségvetést jelentett be, amely többek között egy fejlett légvédelmi rendszer kiépítését is tartalmazza, miközben az Egyesült Államok nyomást gyakorol a szigetre védelmi kiadásainak növelésére - tudósított az Associated Press.

Lai Ching-te tajvani elnök szerdán jelentette be a nyolc évre, 2026-tól 2033-ig szóló különleges költségvetést, amely magában foglalja a Taiwan Dome nevű, magas szintű felderítési és elfogási képességekkel rendelkező légvédelmi rendszer kiépítését is. Az elnök korábban már ígéretet tett arra, hogy a védelmi kiadásokat a GDP 5%-ára emeli Kína inváziós fenyegetéseinek árnyékában.

"Kína fenyegetései Tajvan és az indo-csendes-óceáni térség ellen fokozódnak. Az utóbbi időben különböző katonai behatolások, tengeri szürke zónás műveletek és dezinformációs kampányok zajlanak Japán, a Fülöp-szigetek körül és a Tajvani-szorosban, ami mély nyugtalanságot okoz a régió minden szereplőjének" - mondta Lai.

Jelenleg Tajvan 2026-ra a GDP 3,3%-ára tervezi emelni védelmi költségvetését, ami 31,18 milliárd dollárt jelent. Donald Trump amerikai elnök azonban a GDP akár 10%-ára történő emelést követel, ami jóval meghaladja az Egyesült Államok vagy bármely jelentős szövetségese védelmi kiadásait.

Wellington Koo tajvani védelmi miniszter közölte, hogy a 40 milliárd dollár a különleges költségvetés felső határa, amelyet precíziós csapásmérő rakéták vásárlására, valamint Tajvan és az Egyesült Államok közötti közös fejlesztésekre és beszerzésekre fordítanak majd.

Lai hangsúlyozta, hogy kormánya a Peking "pszichológiai hadviselése" elleni védekezésre is összpontosít, mivel Kína "gyengíteni akarja egységünket". A kormány figyelemmel kíséri és növeli a lakosság tudatosságát Kína beavatkozási kísérleteivel kapcsolatban a fontosabb események és választások idején.

Az elnök a Kína és Japán között kiéleződő vitával kapcsolatban megjegyezte, hogy Sanae Takaichi japán miniszterelnök megjegyzései, melyek szerint Japán katonailag is beavatkozhat, ha Kína lépéseket tesz Tajvan ellen, főként a régió stabilitására összpontosítottak. "Reméljük, Kína megérti, hogy az indo-csendes-óceáni térség minden országának felelőssége van a béke és stabilitás fenntartásában" - tette hozzá.