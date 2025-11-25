Az ukrán energiaügyi minisztérium megerősítette, hogy a csapások energetikai infrastruktúrát is érintettek.
Donald Trump szemébe mondta a kínai elnök: ebből nem enged Hszi Csin-ping, hiába minden
Hszi Csin-ping kínai elnök telefonbeszélgetésben közölte Donald Trumppal, hogy Peking Tajvannal kapcsolatos álláspontja változatlan, miközben a sziget körüli feszültségek egyre fokozódnak.
A kínai külügyminisztérium közleménye szerint Hszi hétfőn elmondta Trumpnak, hogy Tajvan visszatérése Kínához "a háború utáni nemzetközi rend szerves része", amely a fasizmus és militarizmus elleni közös amerikai-kínai harcban formálódott - írja a Guardian. Kína saját területének tekinti Tajvant, és megfogadta, hogy szükség esetén erővel is visszacsatolja. A tajvani demokratikusan megválasztott kormány határozottan elutasítja Kína álláspontját.
A telefonbeszélgetés során más témák is szóba kerültek, köztük Ukrajna helyzete, valamint Hszi hangsúlyozta a Kína és az USA közötti törékeny kereskedelmi fegyverszünet továbbfejlesztésének szükségességét.
A tajvani kérdés kiemelt szerepet kapott a beszélgetésben. Kína és Japán között jelenleg is diplomáciai vita zajlik a sziget kapcsán, ami a kínai turizmus visszaeséséhez, a japán tengeri élelmiszerek importtilalmához és közös kulturális események lemondásához vezetett.
A tokiói-pekingi nézeteltérés akkor éleződött ki, amikor Takaicsi Szanae, Japán új miniszterelnöke azt sugallta, hogy Tokió katonailag is beavatkozhat egy Tajvan elleni támadás esetén.
Takaicsi kedden bejelentette, hogy ő is telefonbeszélgetést folytatott Trumppal, amelyben megvitatták a Trump-Hszi beszélgetést és az amerikai-japán kapcsolatokat is.
Az Egyesült Államok hivatalosan nem ismeri el Tajvan államiságát, de Washington továbbra is a sziget legfontosabb partnere és fegyverszállítója. Trump a közösségi médiában közzétett bejegyzésében nem említette Tajvant a Hszivel folytatott beszélgetéséről szóló beszámolójában, ehelyett a "rendkívül erős" amerikai-kínai kapcsolatokat méltatta.
A kínai külügyminisztérium szerint Trump a beszélgetés során elmondta Hszinek, hogy az USA "megérti, mennyire fontos Kína számára a tajvani kérdés". Válaszul Cso Dzsong-taj tajvani miniszterelnök kedden kijelentette, hogy a Kínához való "visszatérés" nem opció a sziget 23 millió lakosa számára. "Ismételten hangsúlyoznunk kell, hogy a Kínai Köztársaság, Tajvan, teljesen szuverén és független ország" - mondta újságíróknak a parlament előtt.
Az amerikai elnök közleménye megerősítette, hogy áprilisban Kínába látogat, Hszi pedig 2026-ban Washingtonba érkezik. Peking nem tett említést az állami látogatásokról.
A telefonbeszélgetésre azt követően került sor, hogy a két vezető október végén 2019 óta először találkozott személyesen, és a világ két legnagyobb gazdasága közötti kereskedelmi tárgyalásokat folytattak.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A Washington és Peking közötti kereskedelmi háború, amely a ritka földfémektől a szójababig és a kikötői díjakig mindent érint, hónapok óta rázza a piacokat és lassítja az ellátási láncokat. Az októberi dél-koreai találkozón elért ideiglenes megállapodás értelmében Peking egy évre felfüggeszti bizonyos kritikus ásványok exportkorlátozásait.
Kína domináns szerepet tölt be a ritka földfémek bányászatában és feldolgozásában, amelyek nélkülözhetetlenek a fejlett elektronikai alkatrészek gyártásához számos iparágban, beleértve az autóipart, az elektronikát és a védelmi szektort.
Az Egyesült Államok eközben vállalta, hogy csökkenti a kínai termékekre kivetett vámokat, Peking pedig legalább 12 millió tonna amerikai szójababot vásárol az év végéig, és 25 millió tonnát 2026-ban.
Hszi hétfőn azt mondta Trumpnak, hogy a két országnak "fenn kell tartania a lendületet". Hozzátette, hogy a dél-koreai "sikeres" találkozó "újrakalibrálta a kínai-amerikai kapcsolatok óriáshajójának útját, és további lendületet adott a stabil előrehaladáshoz".
A találkozó óta a kínai-amerikai kapcsolatok "általában stabil és pozitív pályán maradtak, amit mindkét ország és a szélesebb nemzetközi közösség is üdvözöl" - mondta Hszi. Trump hasonlóan optimista hangot ütött meg nyilatkozatában.
A két vezető az ukrajnai háborúról is tárgyalt, amely kiemelt helyen szerepel Trump napirendjén, mivel a háború befejezését sürgeti. Kína semleges félként pozicionálja magát, és a hétfői beszélgetés során Hszi megismételte támogatását a közel négy éve tartó konfliktus lezárása mellett.
Az elnök optimista hangvételű üzenete mindössze egy nappal azután jelent meg, hogy egy hosszabb bejegyzésben élesen bírálta az ukrán vezetést.
Több európai ország, köztük Ausztria, Belgium, Hollandia és Svájc már engedélyezi a gyógyíthatatlan betegek számára, hogy orvosi segítséget kapjanak életük befejezéséhez.
A biztonsági erők, köztük a hadsereg és a rendőrség lezárták a területet.
Megszólalt a német külügyminiszter a friss béketerv kapcsán: ez döntő siker, sok mindent megváltoztat
Johann Wadephul, Németország külügyminisztere ma reggel kijelentette, hogy a genfi tárgyalások "döntő sikert" hoztak az európaiak számára.
Súlyos májgyulladási járvány robbant ki ezeken a területeken: sorra halnak meg az emberek - ilyet évtizedek óta nem láttak
Csehországban brutális hepatitis A járvány terjed, rengeteg a megbetegedés. Vannak, akik azt mondják, ne is nagyon menjen senki most Csehországba.
Végre közel a béke? Megszólalt az amerikai külügyminiszter, így állnak most a béketerv előkészületei
Marco Rubio amerikai külügyminiszter jelentős előrelépésről számolt be az ukrán delegációval folytatott genfi béketárgyalások után.
Vasárnap Genfben megkezdődtek az Ukrajna és nyugati szövetségesei közötti tárgyalások az Egyesült Államok által javasolt, a háború befejezését célzó béketervről.
Intenzív ukrán katonai akció zajlott az orosz ellenőrzés alatt álló donbaszi területeken.
Jair Bolsonaro volt brazil elnököt szombaton őrizetbe vette a szövetségi rendőrség.
A Trump-adminisztráció ultimátumot adott Ukrajnának egy békemegállapodás elfogadására, kihasználva Zelenszkij elnök meggyengült belpolitikai helyzetét.
Putyin hangsúlyozta, hogy Oroszország készen áll a béketárgyalásokra.
Az ukrán elnök pénteki közlése szerint megvitatták a lehetséges diplomáciai opciókat és az amerikai fél által javasolt tervet.
Sokk a világnak: itt van Zelenszkij történelmi bejelentése - napokon belül aláírhatnak akár egy előnytelen ukrajnai békét is
Az elnök hangsúlyozta, hogy konstruktívan fog hozzáállni a tárgyalásokhoz, még akkor is, ha a kiszivárgott részletek nem előnyösek Ukrajna számára.
Megvonnák a volt miniszterelnök életjáradékát: durva felelősségrevonás jöhet, a COVID-19-hez is köze van a dolognak
A Covid-áldozatok családjainak szervezete jogi lépéseket is fontolgat.
Az Egyesült Államok azzal fenyegeti Ukrajnát, hogy megszakítja a hírszerzési információk megosztását és a fegyverszállításokat.
A természeti katasztrófák idén január és október között becslések szerint 2 milliárd dolláros kárt okoztak.
Az oroszok számára mesés forgatókönyvet vázol fel Donald Trump kiszivárgott terve: mit lép erre az EU?
A javaslat szerint Oroszországot "visszaintegrálnák a világgazdaságba" közel négy év szigorú szankciói után.
A döntés egy hasonló intézkedést követ, amelyben a Trump-adminisztráció múlt pénteken más országok mezőgazdasági termékeire vonatkozó vámokat vont vissza.
-
Nő az aggodalom a nyugdíjak körül, munkáltatóként most érdemes lépni: segít az OTP Nyugdíjpénztár! (x)
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség fenntartásához: a nyugdíjjal kapcsolatos félelmek aránya 22-ről 27 százalékra emelkedett.