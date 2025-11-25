Donald Trump szemébe mondta a kínai elnök: ebből nem enged Hszi Csin-ping, hiába minden

Hszi Csin-ping kínai elnök telefonbeszélgetésben közölte Donald Trumppal, hogy Peking Tajvannal kapcsolatos álláspontja változatlan, miközben a sziget körüli feszültségek egyre fokozódnak.

A kínai külügyminisztérium közleménye szerint Hszi hétfőn elmondta Trumpnak, hogy Tajvan visszatérése Kínához "a háború utáni nemzetközi rend szerves része", amely a fasizmus és militarizmus elleni közös amerikai-kínai harcban formálódott - írja a Guardian. Kína saját területének tekinti Tajvant, és megfogadta, hogy szükség esetén erővel is visszacsatolja. A tajvani demokratikusan megválasztott kormány határozottan elutasítja Kína álláspontját.

A telefonbeszélgetés során más témák is szóba kerültek, köztük Ukrajna helyzete, valamint Hszi hangsúlyozta a Kína és az USA közötti törékeny kereskedelmi fegyverszünet továbbfejlesztésének szükségességét.

A tajvani kérdés kiemelt szerepet kapott a beszélgetésben. Kína és Japán között jelenleg is diplomáciai vita zajlik a sziget kapcsán, ami a kínai turizmus visszaeséséhez, a japán tengeri élelmiszerek importtilalmához és közös kulturális események lemondásához vezetett.

A tokiói-pekingi nézeteltérés akkor éleződött ki, amikor Takaicsi Szanae, Japán új miniszterelnöke azt sugallta, hogy Tokió katonailag is beavatkozhat egy Tajvan elleni támadás esetén.

Takaicsi kedden bejelentette, hogy ő is telefonbeszélgetést folytatott Trumppal, amelyben megvitatták a Trump-Hszi beszélgetést és az amerikai-japán kapcsolatokat is.

Az Egyesült Államok hivatalosan nem ismeri el Tajvan államiságát, de Washington továbbra is a sziget legfontosabb partnere és fegyverszállítója. Trump a közösségi médiában közzétett bejegyzésében nem említette Tajvant a Hszivel folytatott beszélgetéséről szóló beszámolójában, ehelyett a "rendkívül erős" amerikai-kínai kapcsolatokat méltatta.

A kínai külügyminisztérium szerint Trump a beszélgetés során elmondta Hszinek, hogy az USA "megérti, mennyire fontos Kína számára a tajvani kérdés". Válaszul Cso Dzsong-taj tajvani miniszterelnök kedden kijelentette, hogy a Kínához való "visszatérés" nem opció a sziget 23 millió lakosa számára. "Ismételten hangsúlyoznunk kell, hogy a Kínai Köztársaság, Tajvan, teljesen szuverén és független ország" - mondta újságíróknak a parlament előtt.

Az amerikai elnök közleménye megerősítette, hogy áprilisban Kínába látogat, Hszi pedig 2026-ban Washingtonba érkezik. Peking nem tett említést az állami látogatásokról.

A telefonbeszélgetésre azt követően került sor, hogy a két vezető október végén 2019 óta először találkozott személyesen, és a világ két legnagyobb gazdasága közötti kereskedelmi tárgyalásokat folytattak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Washington és Peking közötti kereskedelmi háború, amely a ritka földfémektől a szójababig és a kikötői díjakig mindent érint, hónapok óta rázza a piacokat és lassítja az ellátási láncokat. Az októberi dél-koreai találkozón elért ideiglenes megállapodás értelmében Peking egy évre felfüggeszti bizonyos kritikus ásványok exportkorlátozásait.

Kína domináns szerepet tölt be a ritka földfémek bányászatában és feldolgozásában, amelyek nélkülözhetetlenek a fejlett elektronikai alkatrészek gyártásához számos iparágban, beleértve az autóipart, az elektronikát és a védelmi szektort.

Az Egyesült Államok eközben vállalta, hogy csökkenti a kínai termékekre kivetett vámokat, Peking pedig legalább 12 millió tonna amerikai szójababot vásárol az év végéig, és 25 millió tonnát 2026-ban.

Hszi hétfőn azt mondta Trumpnak, hogy a két országnak "fenn kell tartania a lendületet". Hozzátette, hogy a dél-koreai "sikeres" találkozó "újrakalibrálta a kínai-amerikai kapcsolatok óriáshajójának útját, és további lendületet adott a stabil előrehaladáshoz".

A találkozó óta a kínai-amerikai kapcsolatok "általában stabil és pozitív pályán maradtak, amit mindkét ország és a szélesebb nemzetközi közösség is üdvözöl" - mondta Hszi. Trump hasonlóan optimista hangot ütött meg nyilatkozatában.

A két vezető az ukrajnai háborúról is tárgyalt, amely kiemelt helyen szerepel Trump napirendjén, mivel a háború befejezését sürgeti. Kína semleges félként pozicionálja magát, és a hétfői beszélgetés során Hszi megismételte támogatását a közel négy éve tartó konfliktus lezárása mellett.