Fokozódik a chipválság: Kína boríthatja az asztalt, a magyar autóipar is durván érintett lehet

Hollandia rendkívüli lépéssel vette állami ellenőrzés alá a kínai tulajdonú Nexperia chipgyártó vállalatot, ami súlyos ellátási zavarokat okozott az autóiparban és diplomáciai feszültséget generált Kína és az EU között - írta a BBC.

A holland kormány szeptember végén egy hidegháborús vészhelyzeti törvényre hivatkozva vette át az irányítást a kínai tulajdonú Nexperia felett. A gazdasági miniszter a parlamentnek küldött nyilatkozatában "súlyos irányítási hiányosságokra" hivatkozott, amelyek "fenyegetést jelentettek" az ország számára.

Peking hevesen reagált, politikai beavatkozással vádolva Hollandiát. Válaszul exportkorlátozásokat vezetett be, és leállította a Nexperia chipek szállítását kínai üzemeiből Európába, miközben a Kínában történő chipgyártáshoz szükséges kulcsfontosságú alapanyagok szállítását is befagyasztotta.

A Nexperia úgynevezett "hagyományos" félvezetőket gyárt, amelyek nélkülözhetetlenek az autóiparban a szervokormánytól a légzsákokon át a központi zárrendszerekig. Termékeik 70-80%-át Kínába küldik feldolgozásra, tesztelésre és csomagolásra, ami kiszolgáltatottá tette az autógyártókat a pekingi ellátási láncoknak.

A kínai kormány időközben mentességet adott a polgári alkalmazásra szánt chipek exportkorlátozása alól, de nem tisztázta, mit tekint ilyennek. Peking továbbra is követeli, hogy a hollandok vonják vissza a Nexperia átvételét.

Az európai járműipari beszállítók tisztázást kértek az alkalmazandó mentességekről, és jelezték, hogy ez további bürokráciát teremt egy amúgy is bizonytalan időszakban. Szakértők szerint lehetséges beszállítót váltani, mivel olyan versenytársak, mint az Infineon, NXP és Texas hasonló chipeket gyártanak, de az ellátási láncok átalakítása rendkívül bonyolult és költséges.

Az incidens éppen akkor történt, amikor Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök egyéves kereskedelmi fegyverszünetben állapodott meg. Az EU és Kína sürgős tárgyalásokat folytat a chipekre és ritkaföldfémekre vonatkozó exportkorlátozások feloldásáról, de a Nexperia körüli vita rávilágított a kulcsfontosságú ellátási láncok sebezhetőségére.