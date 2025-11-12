2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Autó összeszerelő sor, robothegesztés a karosszérián, felülnézetből - stock fotó
Tech

Fokozódik a chipválság: Kína boríthatja az asztalt, a magyar autóipar is durván érintett lehet

Pénzcentrum
2025. november 12. 16:47

Hollandia rendkívüli lépéssel vette állami ellenőrzés alá a kínai tulajdonú Nexperia chipgyártó vállalatot, ami súlyos ellátási zavarokat okozott az autóiparban és diplomáciai feszültséget generált Kína és az EU között - írta a BBC.

A holland kormány szeptember végén egy hidegháborús vészhelyzeti törvényre hivatkozva vette át az irányítást a kínai tulajdonú Nexperia felett. A gazdasági miniszter a parlamentnek küldött nyilatkozatában "súlyos irányítási hiányosságokra" hivatkozott, amelyek "fenyegetést jelentettek" az ország számára.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Peking hevesen reagált, politikai beavatkozással vádolva Hollandiát. Válaszul exportkorlátozásokat vezetett be, és leállította a Nexperia chipek szállítását kínai üzemeiből Európába, miközben a Kínában történő chipgyártáshoz szükséges kulcsfontosságú alapanyagok szállítását is befagyasztotta.

A Nexperia úgynevezett "hagyományos" félvezetőket gyárt, amelyek nélkülözhetetlenek az autóiparban a szervokormánytól a légzsákokon át a központi zárrendszerekig. Termékeik 70-80%-át Kínába küldik feldolgozásra, tesztelésre és csomagolásra, ami kiszolgáltatottá tette az autógyártókat a pekingi ellátási láncoknak.

Kapcsolódó cikkeink:

A kínai kormány időközben mentességet adott a polgári alkalmazásra szánt chipek exportkorlátozása alól, de nem tisztázta, mit tekint ilyennek. Peking továbbra is követeli, hogy a hollandok vonják vissza a Nexperia átvételét. 

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az európai járműipari beszállítók tisztázást kértek az alkalmazandó mentességekről, és jelezték, hogy ez további bürokráciát teremt egy amúgy is bizonytalan időszakban. Szakértők szerint lehetséges beszállítót váltani, mivel olyan versenytársak, mint az Infineon, NXP és Texas hasonló chipeket gyártanak, de az ellátási láncok átalakítása rendkívül bonyolult és költséges.

Az incidens éppen akkor történt, amikor Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök egyéves kereskedelmi fegyverszünetben állapodott meg. Az EU és Kína sürgős tárgyalásokat folytat a chipekre és ritkaföldfémekre vonatkozó exportkorlátozások feloldásáról, de a Nexperia körüli vita rávilágított a kulcsfontosságú ellátási láncok sebezhetőségére.
Címlapkép: Getty Images
#autó #tech #hollandia #eu #autóipar #autógyártás #kína #chiphiány #chip

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:15
17:05
16:47
16:34
16:18
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 12.
A mesterséges intelligenciáról vallottak a Bosch kutatói: sokan nem állnak készen arra, ami még jön
2025. november 11.
Ez a gyermekvédelem 2025-ben a magyar iskolákban: szexuális edukáció és drogprevenció helyett csak „tűzoltásra” jut idő
2025. november 12.
Egyre több magyar menekül ide pihenni a karácsonyi hajtás előtt: döbbenet, mennyi pénzt tapsolnak el
2025. november 12.
Ezért nem zárkóznak fel a Nyugathoz a magyar focicsapatok: semmit sem érnek az elköltött milliárdok?
2025. november 12.
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 12. szerda
Jónás, Renátó
46. hét
November 12.
Baháalláh születése (Bahai)
November 12.
Minőségügyi világnap
November 12.
A szociális munka világnapja
November 12.
A tüdőgyulladás elleni küzdelem világnapja
November 12.
Az irodalmi szervezetek napja
Tech legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Kész, ennyi: megszűnik a Messenger, eddig van idő átmenteni a beszélgetéseinket
2
1 hónapja
Magas sugárzást adnak ki ezek a mobiltelefonok: itt a 2025-ös friss lista - a tiéd köztük van?
3
3 napja
Kész, vége! Megszűnik a Facebook Messenger: íme 9 app, amit csevegésre használhatsz helyette
4
1 hete
Egymás után ürülnek a magyar bankszámlák: minden nyom egy irányba vezet, nagy a felfordulás
5
3 hete
Történelmi krízis felé halad az emberiség: Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kockázati díj
a biztosítási díj azon része, amely az átvállalt kockázatból származó károk fedezetéül szolgál. Ebből a díjrészből fizetik a biztosítottaknak járó szolgáltatásokat, s ebből képzik a függő károk tartalékait is. Nettó díjnak is nevezik, mert nem tartalmazza a vállalkozói díj részt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 12. 16:18
Androidosok, figyelem! Újfajta vírus lopja a bankkártyaadatokat és PIN-kódokat, irtó veszélyes!
Pénzcentrum  |  2025. november 12. 16:04
Egyre több magyar menekül ide pihenni a karácsonyi hajtás előtt: döbbenet, mennyi pénzt tapsolnak el
Agrárszektor  |  2025. november 12. 16:28
Brüsszeli forrás: nincs oka félni a gazdáknak a Mercosur-megállapodástól