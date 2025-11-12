A védekezés érdekében fontos, hogy csak a Google Play Áruházból vagy megbízható fejlesztőktől töltsünk le alkalmazásokat.
Fokozódik a chipválság: Kína boríthatja az asztalt, a magyar autóipar is durván érintett lehet
Hollandia rendkívüli lépéssel vette állami ellenőrzés alá a kínai tulajdonú Nexperia chipgyártó vállalatot, ami súlyos ellátási zavarokat okozott az autóiparban és diplomáciai feszültséget generált Kína és az EU között - írta a BBC.
A holland kormány szeptember végén egy hidegháborús vészhelyzeti törvényre hivatkozva vette át az irányítást a kínai tulajdonú Nexperia felett. A gazdasági miniszter a parlamentnek küldött nyilatkozatában "súlyos irányítási hiányosságokra" hivatkozott, amelyek "fenyegetést jelentettek" az ország számára.
Peking hevesen reagált, politikai beavatkozással vádolva Hollandiát. Válaszul exportkorlátozásokat vezetett be, és leállította a Nexperia chipek szállítását kínai üzemeiből Európába, miközben a Kínában történő chipgyártáshoz szükséges kulcsfontosságú alapanyagok szállítását is befagyasztotta.
A Nexperia úgynevezett "hagyományos" félvezetőket gyárt, amelyek nélkülözhetetlenek az autóiparban a szervokormánytól a légzsákokon át a központi zárrendszerekig. Termékeik 70-80%-át Kínába küldik feldolgozásra, tesztelésre és csomagolásra, ami kiszolgáltatottá tette az autógyártókat a pekingi ellátási láncoknak.
A kínai kormány időközben mentességet adott a polgári alkalmazásra szánt chipek exportkorlátozása alól, de nem tisztázta, mit tekint ilyennek. Peking továbbra is követeli, hogy a hollandok vonják vissza a Nexperia átvételét.
Az európai járműipari beszállítók tisztázást kértek az alkalmazandó mentességekről, és jelezték, hogy ez további bürokráciát teremt egy amúgy is bizonytalan időszakban. Szakértők szerint lehetséges beszállítót váltani, mivel olyan versenytársak, mint az Infineon, NXP és Texas hasonló chipeket gyártanak, de az ellátási láncok átalakítása rendkívül bonyolult és költséges.
Az incidens éppen akkor történt, amikor Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök egyéves kereskedelmi fegyverszünetben állapodott meg. Az EU és Kína sürgős tárgyalásokat folytat a chipekre és ritkaföldfémekre vonatkozó exportkorlátozások feloldásáról, de a Nexperia körüli vita rávilágított a kulcsfontosságú ellátási láncok sebezhetőségére.
A tudományos és ipari trendek is azt mutatják, hogy a „technológia az emberért és a bolygóért” szemlélet már megkerülhetetlen az innováció területén.
Elképesztő csillagászati áttörés: új hírek érkeztek 3I/ATLAS csillagközi objektumról, nem semmi dolgot találtak
A csillagközi objektum 2026. március 16-án 53 millió kilométerre közelíti meg a Jupitert.
Gyorsabb, olcsóbb lett a Coca-Cola karácsonyi reklámja, ám sokak szerint elveszítette karácsonyi varázsát.
Vége a Messenger asztali appnak! Nézd meg, milyen alternatív platformokra válthatsz a chateléshez: Signal, Telegram, Discord és még sok más.
A mesterséges intelligencia veszi át a hatalmat a magyar irodákban – itt tart most a forradalom, ez még sokaknak okozhat fejfájást
A Joint Venture Szövetség (JVSZ) felmérése szerint a magyar üzleti szféra már nemcsak figyel, hanem aktívan cselekszik AI fronton.
A Rockstar Games bejelentette, hogy 2026. november 19-én jelenik meg a Grand Theft Auto hatodik része. Korábban májusra tették a premiert.
Óriási bejelentést tett a Microsoft: szintent lép a mesterésges intelligencia, itt is megjelennek vele
A Microsoft új csapatot hoz létre, amely az orvosi diagnosztika területén használná fel a mesterséges intelligenciát.
Az állami informatikai rendszereket üzemeltető szakemberek 2025. november 7-én, pénteken 15 órától november 10-én, hétfőn 6 óráig előre ütemezett karbantartást végeznek.
Elburjánztak a csaló reklámok a Facebookon: már folyik a vizsgálat a Meta ellen - nagyon vigyázz, mire kattintasz
A Meta belső dokumentumai szerint a vállalat 2024-es bevételének 10%-át csaló és tiltott termékeket hirdető reklámokból tervezte megszerezni.
A Tesla részvényesei csütörtökön szavaznak Elon Musk történelmi részvényjuttatásáról, ami alapvetően meghatározhatja a vállalat jövőjét.
Ez győzheti le örökre a mesterséges intelligenciát: óriási háború várható, ha ez bekövetkezik, örökre megváltozik a világ
A kvantumtechnológia és a mesterséges intelligencia együtt forradalmasíthatja a jövő technológiáját, bár a kvantumszámítógépek fejlesztése még korai szakaszban jár.
Ez a lépés Kína egyik legagresszívebb intézkedése lehet a külföldi technológiák kritikus infrastruktúrából való kiszorítására,
Ausztrália kibővítette a 16 év alatti gyermekekre vonatkozó közösségi média tilalmat.
A zsarolóvírus-támadások nem csupán technikai fennakadásokat vagy átmeneti anyagi veszteségeket okoznak.
A Microsoft emellett azt is bejelentette, hogy egyszerűbbé és intuitívabbá teszi a Windows frissítéseket.
A jelszavak mindig sebezhetőek maradnak a kiszivárgással vagy lopással szemben.
Sokkoló kijelentést tett a magyar jövőkutató: a ChatGPT-5 értő kezekben erősebb fegyver, mint egy rakéta
A jelen eseményei olyan sebességgel sodornak bennünket, hogy a jövőkutatás immár nem jóslás, hanem útmutató a túléléshez.
Te is egyre gyakrabban gyanakszol az AI-ra, mikor videókat nézel? Kiderült, ezek a legárulkodóbb jelek
A jövőben nem feltételezhetjük automatikusan, hogy egy videó igaz, csak azért, mert látjuk.
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.