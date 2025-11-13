Több mint 200 kenyai állampolgár harcolhat Oroszország oldalán az ukrajnai háborúban, gyakran megtévesztő toborzási módszerek áldozataként.
Ezt biztos nem így tervezte Donald Trump: nem kívánt szövetségest találhatott Kínának, a közös ellenség ő lesz
Trump kereskedelmi háborúja Kanadát Kína felé tereli: a két ország vezetői nyolc év után először találkoztak, és a gazdasági együttműködés új lehetőségeit keresik - elemez a CNN.
A korábban elképzelhetetlen kép valósággá vált: a kanadai és a kínai vezető egymás mellett állva, mosolyogva kezet fog. A két ország kapcsolata 2018-ban mélypontra süllyedt, amikor a kanadai rendőrség letartóztatta Meng Wanzhou kínai technológiai vezetőt, amire válaszul Peking két kanadai állampolgárt tartóztatott le kémkedés vádjával.
A diplomáciai feszültség évekig tartott, de ahogy Donald Trump elnök fokozza kereskedelmi háborúját egyik legközelebbi szövetségesével, Kanada egy régi ellenfél felé fordul. A fordulat október elején kezdődött, amikor Anita Anand kanadai külügyminiszter Pekingbe látogatott, majd Mark Carney miniszterelnök és Hszi Csin-ping kínai elnök találkozott a dél-koreai APEC-csúcstalálkozón – ez volt az első vezetői szintű találkozó nyolc év után.
A 40 perces megbeszélés "fordulópontot" jelentett a két ország számára, amelyen ígéretet tettek a kapcsolatok javítására és a kereskedelmi együttműködésre. Azóta újabb miniszteri látogatásra és magas szintű telefonbeszélgetésekre került sor, Kína pedig visszahelyezte Kanadát a jóváhagyott utazási listájára, ami várhatóan fellendíti az észak-amerikai ország turizmusát.
Mindkét félnek gazdasági érdeke fűződik a közeledéshez. Tavaly Kanada 100%-os vámot vetett ki a kínai elektromos járművekre az Egyesült Államokkal összhangban. Válaszul Kína márciusban megtorló vámokat vezetett be kanadai mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekre, augusztusban pedig 75,8%-os vámot vetett ki a repcemaggal szemben, ami súlyosan érintette a kanadai gazdákat.
Eközben az USA fokozta gazdasági háborúját északi szomszédjával szemben. A Trump és Carney közötti kereskedelmi tárgyalások előrehaladni látszottak, amikor Trump múlt hónapban hirtelen leállította a megbeszéléseket egy vitatott vámellenes hirdetés miatt, amelyet Ontario tartomány kormánya tett közzé.
Mivel az USA most Kanada legnagyobb gazdasági fenyegetésévé vált, az ország már nem engedheti meg magának, hogy kereskedelmi háborúban álljon a világ két legnagyobb gazdaságával. Kanada Kína felé fordulása "180 fokos fordulatot" jelent, mondja Lynette Ong, a Torontói Egyetem Kína Kormányzási Laboratóriumának igazgatója.
Doug Ford, Ontario miniszterelnöke - Trump egyik hangosabb kritikusa Kanadában - júliusban felszólította az országot a Kínával való kapcsolatok javítására. Peking jelezte, hogy hajlandó megszüntetni a repcére kivetett vámokat, ha Ottawa ugyanezt teszi a kínai elektromos járművekkel szemben. A közvélemény-kutatások szerint a kanadaiak nagyobb valószínűséggel tekintik az USA-t (46%) fenyegetésnek, mint Kínát (34%), bár a legtöbb kanadai továbbra is negatívan vélekedik Kínáról.
Szakértők figyelmeztetnek, hogy Peking megpróbálhatja kihasználni Kanada sebezhetőségét, és "nagy éket verni Kanada és az USA közé". Hszi Csin-ping a Trump visszatérése óta "békülékenyebb és rugalmasabb megközelítést" alkalmaz külpolitikájában, különösen az USA szövetségesei felé, akik elidegenedve érezhetik magukat Washington kiszámíthatatlan lépései miatt.
Míg egyes szakértők lehetőségeket látnak Kanada számára a Kínával való újbóli kapcsolatfelvételben, mások óvatosságra intenek. Kanada szolgálhatja érdekeit egyfajta "középútként" az USA és Kína között, de az együttműködés feltételekkel jár majd, beleértve azt is, hogy Kína el akarja hallgattatni a kanadai kritikákat emberi jogi helyzetével kapcsolatban.
Sokkoló forgatókönyvet vázol fel a cseh elnök az oroszok ellen: ha ez bekövetkezik, ki tudja, mi lesz itt
Petr Pavel szerint Oroszország csak az erőt tiszteli – a cseh elnök radikálisabb NATO-választ sürget a provokációkra.
A 435 tagú testület a republikánusok támogatásával és hat demokrata szavazatával szűk többséget ért el.
Japánban már iskolabezárásokhoz vezetett a H3N2 vírus terjedése, Ausztráliában rekordszintű influenzajárványt okoz.
Megkongatták a vészharangot a borászok: drámai a helyzet - mi lesz így sokak kedvenc ünnepi italával?
Ugyan 2025-ben egyhén nőtt a globális bortermelés, így is harmadik éve marad az átlag alatt a szélsőséges időjárás miatt.
Izland már a legrosszabb forgatókönyvre készül, nemzeti biztonsági kockázatnak minősítette az Atlanti-óceán fő áramlati rendszerének potenciális összeomlását.
Nagyon inog a miniszterelnök széke, egyre kevesebben bíznak benne: érik a totális politikai válság Nagy-Britanniában?
Lóg a levegőben Keir Starmer brit miniszterelnök leváltása. A kormányfő harcolni fog pozíciójáért.
A Sonder hétfőn csődöt jelentett, egy nappal azután, hogy a Marriott International közölte: véget ért a két vállalat közötti együttműködési megállapodás.
Tényleg időhatár nélkül kapott felmentést Magyarország a szankciók alól? Erről jobb tudni az orosz olaj kapcsán
Orbán Viktor és Donald Trump találkozójával kapcsolatban továbbra is ellentmondásos információk keringenek az amerikai olajszankciók alóli magyar mentesség kérdéséről.
Olyan fegyvereket kért be Zelenszkij az amerikaiaktól, ami teljesen átírhatja a háborút: ez történne, ha megkapná
Az orosz támadások az energetikai infrastruktúra ellen egyre hatékonyabbak.
Keményen üzent Putyin szóvivője: nem tudnak magyar javaslatokról, nincs egyeztetés az ukrajnai háború lezárásáról
Dmitrij Peszkov szóvivő szerint Putyin még nem értesült a magyar kezdeményezésekről.
Az ukrán elnök azt is elárulta, hogy III. Károly brit uralkodó fontos háttérszerepet játszott abban, hogy Trump elnököt Ukrajna támogatására ösztönözze.
A közgazdászok figyelmeztetnek, hogy a több tízmilliárd fontos adóemelések csak tovább rontanák a helyzetet.
Bevásárolunk Trump rettegett csodafegyveréből: ezt érdemes tudni a HIMARS-rendszerről - mire használná a magyar hadsereg?
Orbán Viktor bejelentette, hogy Magyarország HIMARS rakétarendszereket vásárol az Egyesült Államoktól; az amerikai külügy szerint a megállapodás értéke 700 millió dollár.
Az orosz elnök távozása azonban nem jelenti automatikusan egy kevésbé veszélyes Oroszország létrejöttét.
A párizsi klímaegyezmény aláírása óta eltelt évtizedben a klímaváltozás gyorsabban súlyosbodott, mint ahogy a világ képes volt csökkenteni a fosszilis tüzelőanyagok használatát.
Rejtélyes drónokat találtak a NATO területén egy atomerőmű felett: azonnal riadót fújt az ország vezetése
Belgium a szomszédos országok mindegyikétől kért segítséget a drónok elleni védekezéshez.
Ezt nem láttuk jönni! Kihirdette a német államfő: Fenyegetést jelent az orosz agresszor, cselekednünk kell!
A német államfő a demokrácia védelmére szólított fel. "Cselekednünk kell. Képesek vagyunk rá. Demokráciánknak nem kell megadnia magát. A demokrácia meg tudja védeni magát."
A Kreml arra figyelmeztetett, hogy Oroszország kénytelen lesz hasonlóképpen cselekedni, ha az Egyesült Államok vagy bármely más ország ilyen kísérleteket hajtana végre.
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.