Kína és az Egyesült Államok nemzeti lobogója lobog a szélben egy tiszta napon. Nemzetközi kapcsolat. 3d illusztráció render. Szelektív fókusz.
Világ

Váratlan irányba kezd eldőlni a vámháború: lassan, de biztosan bedarálja Trump a kínai gazdaságot?

Pénzcentrum
2025. november 14. 13:45

Tovább lassult a kínai gazdaság októberben, amit a gyenge fogyasztói kereslet és az elmélyülő ingatlanpiaci válság okozott, miközben a hosszú ünnepek tovább rontották az ipari teljesítményt - számolt be a CNBC.

A Nemzeti Statisztikai Hivatal pénteken közzétett adatai szerint a tárgyi eszközökbe történő beruházások, beleértve az ingatlanokat is, 1,7%-kal csökkentek az év első tíz hónapjában, ami jelentős romlás a január-szeptemberi időszak 0,5%-os visszaeséséhez képest. Az elemzők mindössze 0,8%-os csökkenést jósoltak.

A Wind Information adatbázisa szerint Kína utoljára 2020-ban, a pandémia idején regisztrált csökkenést a tárgyi eszközökbe történő beruházásokban. Havi bontásban a beruházások 11,4%-kal estek vissza az előző év azonos időszakához képest, ami a Goldman Sachs becslései szerint a leggyengébb érték a 2020-as első Covid-lezárások óta.

  • Az ingatlanberuházások tovább zsugorodtak, az év első tíz hónapjában 14,7%-os csökkenést mutattak, szemben az első kilenc hónap 13,9%-os visszaesésével. Ezzel szemben a feldolgozóipari beruházások 2,7%-kal, a közműszolgáltatások (villamos energia, üzemanyag és vízellátás) pedig 12,5%-kal növekedtek.
  • Az ipari termelés októberben 4,9%-kal bővült, ami lassulást jelent a szeptemberi 6,5%-hoz képest, és elmarad a várt 5,5%-os növekedéstől. A kínai feldolgozóipari aktivitás a vártnál nagyobb mértékben csökkent októberben, hat havi mélypontra süllyedve, amit részben az október 1-8. közötti egyhetes ünnep magyaráz, amikor a legtöbb gyár leállt az országban.
  • A kiskereskedelmi forgalom 2,9%-kal nőtt októberben az előző év azonos időszakához képest. Bár ez meghaladta a Reuters felmérésében szereplő 2,8%-os előrejelzést, a fogyasztási mutató sorozatban ötödik hónapja csökkent, elérve az idei év legalacsonyabb szintjét a LSEG adatai szerint. A városi munkanélküliségi ráta 5,1%-ra mérséklődött az előző havi 5,2%-ról.
  • Az új lakások árai 0,5%-kal csökkentek októberben az előző hónaphoz képest, ami a tavalyi október óta a legnagyobb havi visszaesés. Éves összehasonlításban a lakásárak 2,2%-kal estek vissza októberben.
  • A fogyasztói árak 0,2%-kal emelkedtek az előző év azonos időszakához képest, ami az idei év legerősebb inflációs adata január óta, és az első pozitív növekedés június óta. Az élelmiszer- és energiaárakat nem tartalmazó maginfláció 1,2%-ra emelkedett, ami 2024 februárja óta a legmagasabb érték.
  • Kína exportja októberben váratlanul csökkent, először közel két év óta, miközben a Washingtonnal fennálló kereskedelmi feszültségek fokozódtak, mielőtt a hónap végén megállapodás született. Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai vezető a múlt hónapban megegyeztek a kölcsönös vámok csökkentéséről és a korlátozó intézkedések egy évre történő felfüggesztéséről.

A szakértők szerint a kínai gazdaság továbbra is úton van az 5%-os növekedési cél elérése felé, bár a harmadik negyedévben a növekedés 4,8%-ra lassult a második negyedévi 5,2% és az első negyedévi 5,4% után. A közgazdászok nem számítanak további gazdaságélénkítő intézkedésekre az év hátralévő részében, bár a fiskális politika jövő év elején támogatóbbá válhat.
Címlapkép: Getty Images
