Trump ügyvédei 1 milliárd dolláros (759 millió font) kártérítéssel fenyegetőztek.
Váratlan irányba kezd eldőlni a vámháború: lassan, de biztosan bedarálja Trump a kínai gazdaságot?
Tovább lassult a kínai gazdaság októberben, amit a gyenge fogyasztói kereslet és az elmélyülő ingatlanpiaci válság okozott, miközben a hosszú ünnepek tovább rontották az ipari teljesítményt - számolt be a CNBC.
A Nemzeti Statisztikai Hivatal pénteken közzétett adatai szerint a tárgyi eszközökbe történő beruházások, beleértve az ingatlanokat is, 1,7%-kal csökkentek az év első tíz hónapjában, ami jelentős romlás a január-szeptemberi időszak 0,5%-os visszaeséséhez képest. Az elemzők mindössze 0,8%-os csökkenést jósoltak.
A Wind Information adatbázisa szerint Kína utoljára 2020-ban, a pandémia idején regisztrált csökkenést a tárgyi eszközökbe történő beruházásokban. Havi bontásban a beruházások 11,4%-kal estek vissza az előző év azonos időszakához képest, ami a Goldman Sachs becslései szerint a leggyengébb érték a 2020-as első Covid-lezárások óta.
- Az ingatlanberuházások tovább zsugorodtak, az év első tíz hónapjában 14,7%-os csökkenést mutattak, szemben az első kilenc hónap 13,9%-os visszaesésével. Ezzel szemben a feldolgozóipari beruházások 2,7%-kal, a közműszolgáltatások (villamos energia, üzemanyag és vízellátás) pedig 12,5%-kal növekedtek.
- Az ipari termelés októberben 4,9%-kal bővült, ami lassulást jelent a szeptemberi 6,5%-hoz képest, és elmarad a várt 5,5%-os növekedéstől. A kínai feldolgozóipari aktivitás a vártnál nagyobb mértékben csökkent októberben, hat havi mélypontra süllyedve, amit részben az október 1-8. közötti egyhetes ünnep magyaráz, amikor a legtöbb gyár leállt az országban.
- A kiskereskedelmi forgalom 2,9%-kal nőtt októberben az előző év azonos időszakához képest. Bár ez meghaladta a Reuters felmérésében szereplő 2,8%-os előrejelzést, a fogyasztási mutató sorozatban ötödik hónapja csökkent, elérve az idei év legalacsonyabb szintjét a LSEG adatai szerint. A városi munkanélküliségi ráta 5,1%-ra mérséklődött az előző havi 5,2%-ról.
- Az új lakások árai 0,5%-kal csökkentek októberben az előző hónaphoz képest, ami a tavalyi október óta a legnagyobb havi visszaesés. Éves összehasonlításban a lakásárak 2,2%-kal estek vissza októberben.
- A fogyasztói árak 0,2%-kal emelkedtek az előző év azonos időszakához képest, ami az idei év legerősebb inflációs adata január óta, és az első pozitív növekedés június óta. Az élelmiszer- és energiaárakat nem tartalmazó maginfláció 1,2%-ra emelkedett, ami 2024 februárja óta a legmagasabb érték.
- Kína exportja októberben váratlanul csökkent, először közel két év óta, miközben a Washingtonnal fennálló kereskedelmi feszültségek fokozódtak, mielőtt a hónap végén megállapodás született. Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai vezető a múlt hónapban megegyeztek a kölcsönös vámok csökkentéséről és a korlátozó intézkedések egy évre történő felfüggesztéséről.
A szakértők szerint a kínai gazdaság továbbra is úton van az 5%-os növekedési cél elérése felé, bár a harmadik negyedévben a növekedés 4,8%-ra lassult a második negyedévi 5,2% és az első negyedévi 5,4% után. A közgazdászok nem számítanak további gazdaságélénkítő intézkedésekre az év hátralévő részében, bár a fiskális politika jövő év elején támogatóbbá válhat.
Küszöbön a világméretű háború? Már az amerikai partoknál is orosz hajó bukkant fel, azonnal reagáltak
Orosz katonai hajót észleltek Hawaii közelében, az amerikai parti őrség azonnal reagált a jelenlétre.
Ezt biztos nem így tervezte Donald Trump: nem kívánt szövetségest találhatott Kínának, a közös ellenség ő lesz
Trump kereskedelmi háborúja Kanadát Kína felé tereli: a két ország vezetői nyolc év után először találkoztak, és a gazdasági együttműködés új lehetőségeit keresik.
Több mint 200 kenyai állampolgár harcolhat Oroszország oldalán az ukrajnai háborúban, gyakran megtévesztő toborzási módszerek áldozataként.
Sokkoló forgatókönyvet vázol fel a cseh elnök az oroszok ellen: ha ez bekövetkezik, ki tudja, mi lesz itt
Petr Pavel szerint Oroszország csak az erőt tiszteli – a cseh elnök radikálisabb NATO-választ sürget a provokációkra.
A 435 tagú testület a republikánusok támogatásával és hat demokrata szavazatával szűk többséget ért el.
Japánban már iskolabezárásokhoz vezetett a H3N2 vírus terjedése, Ausztráliában rekordszintű influenzajárványt okoz.
Megkongatták a vészharangot a borászok: drámai a helyzet - mi lesz így sokak kedvenc ünnepi italával?
Ugyan 2025-ben egyhén nőtt a globális bortermelés, így is harmadik éve marad az átlag alatt a szélsőséges időjárás miatt.
Izland már a legrosszabb forgatókönyvre készül, nemzeti biztonsági kockázatnak minősítette az Atlanti-óceán fő áramlati rendszerének potenciális összeomlását.
Nagyon inog a miniszterelnök széke, egyre kevesebben bíznak benne: érik a totális politikai válság Nagy-Britanniában?
Lóg a levegőben Keir Starmer brit miniszterelnök leváltása. A kormányfő harcolni fog pozíciójáért.
A Sonder hétfőn csődöt jelentett, egy nappal azután, hogy a Marriott International közölte: véget ért a két vállalat közötti együttműködési megállapodás.
Tényleg időhatár nélkül kapott felmentést Magyarország a szankciók alól? Erről jobb tudni az orosz olaj kapcsán
Orbán Viktor és Donald Trump találkozójával kapcsolatban továbbra is ellentmondásos információk keringenek az amerikai olajszankciók alóli magyar mentesség kérdéséről.
Olyan fegyvereket kért be Zelenszkij az amerikaiaktól, ami teljesen átírhatja a háborút: ez történne, ha megkapná
Az orosz támadások az energetikai infrastruktúra ellen egyre hatékonyabbak.
Keményen üzent Putyin szóvivője: nem tudnak magyar javaslatokról, nincs egyeztetés az ukrajnai háború lezárásáról
Dmitrij Peszkov szóvivő szerint Putyin még nem értesült a magyar kezdeményezésekről.
Az ukrán elnök azt is elárulta, hogy III. Károly brit uralkodó fontos háttérszerepet játszott abban, hogy Trump elnököt Ukrajna támogatására ösztönözze.
A közgazdászok figyelmeztetnek, hogy a több tízmilliárd fontos adóemelések csak tovább rontanák a helyzetet.
Bevásárolunk Trump rettegett csodafegyveréből: ezt érdemes tudni a HIMARS-rendszerről - mire használná a magyar hadsereg?
Orbán Viktor bejelentette, hogy Magyarország HIMARS rakétarendszereket vásárol az Egyesült Államoktól; az amerikai külügy szerint a megállapodás értéke 700 millió dollár.
Az orosz elnök távozása azonban nem jelenti automatikusan egy kevésbé veszélyes Oroszország létrejöttét.
A párizsi klímaegyezmény aláírása óta eltelt évtizedben a klímaváltozás gyorsabban súlyosbodott, mint ahogy a világ képes volt csökkenteni a fosszilis tüzelőanyagok használatát.
