Az eutanáziáról népszavaztak Magyarország szomszédjában: sokakat meglepett a végeredmény
Világ

Az eutanáziáról népszavaztak Magyarország szomszédjában: sokakat meglepett a végeredmény

Pénzcentrum
2025. november 24. 14:15

Szlovéniában népszavazáson utasították el az eutanázia törvényt, amely lehetővé tette volna a gyógyíthatatlan betegek számára az asszisztált halált - írta az Al Jazeera.

A vasárnapi népszavazáson a szavazók 53 százaléka elutasította azt a törvényt, amely engedélyezte volna a terminális állapotú felnőttek számára életük befejezését. A választási hatóságok által közzétett előzetes eredmények szerint az 1,7 millió jogosult szavazó többsége nemmel voksolt.

Az eredmény következtében a törvény bevezetését legalább egy évre felfüggesztik. A szlovén parlament júliusban hagyta jóvá a jogszabályt, miután egy 2024-es népszavazás támogatta azt, azonban újabb szavazást kezdeményezett egy civil csoport, amelyet a katolikus egyház és a konzervatív parlamenti ellenzék is támogatott.

A vitatott törvény értelmében a gyógyíthatatlan betegek jogosultak lettek volna az asszisztált halálra, ha szenvedésük elviselhetetlen és minden kezelési lehetőséget kimerítettek. A jogszabály akkor is lehetővé tette volna az asszisztált halált, ha a kezelések nem kínáltak ésszerű kilátást a felépülésre vagy a beteg állapotának javulására, de nem engedélyezte volna a mentális betegségből eredő elviselhetetlen szenvedés megszüntetését.

Ales Primc, a nemleges szavazási kampányt szervező "Hang a Gyermekekért és a Családért" nevű civil szervezet vezetője az eredményekre reagálva kijelentette: "Csodának vagyunk tanúi. Az élet kultúrája legyőzte a halál kultuszát."

Robert Golob miniszterelnök korábban arra buzdította az állampolgárokat, hogy támogassák a törvényt, "hogy mindannyian magunk dönthessünk arról, hogyan és milyen méltósággal fejezzük be életünket". A katolikus egyház ezzel szemben azt állította, hogy az asszisztált halál engedélyezése "ellentmond az evangélium alapjainak, a természeti törvénynek és az emberi méltóságnak".

A vasárnapi népszavazáson a részvételi arány 40,9 százalék volt, ami éppen elegendő volt ahhoz, hogy a nemleges szavazat elérje a küszöböt. Korábban, 2024 júniusában még a szavazók 55 százaléka támogatta a törvényt.

Több európai ország, köztük Ausztria, Belgium, Hollandia és Svájc már engedélyezi a gyógyíthatatlan betegek számára, hogy orvosi segítséget kapjanak életük befejezéséhez, míg más országokban ez továbbra is bűncselekménynek számít, még súlyos szenvedés esetén is. Májusban a francia parlament alsóháza első olvasatban jóváhagyta a halálhoz való jogról szóló törvényjavaslatot, a brit parlament pedig hasonló jogszabályról tárgyal.
Címlapkép: Getty Images
