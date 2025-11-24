A biztonsági erők, köztük a hadsereg és a rendőrség lezárták a területet.
Az eutanáziáról népszavaztak Magyarország szomszédjában: sokakat meglepett a végeredmény
Szlovéniában népszavazáson utasították el az eutanázia törvényt, amely lehetővé tette volna a gyógyíthatatlan betegek számára az asszisztált halált - írta az Al Jazeera.
A vasárnapi népszavazáson a szavazók 53 százaléka elutasította azt a törvényt, amely engedélyezte volna a terminális állapotú felnőttek számára életük befejezését. A választási hatóságok által közzétett előzetes eredmények szerint az 1,7 millió jogosult szavazó többsége nemmel voksolt.
Az eredmény következtében a törvény bevezetését legalább egy évre felfüggesztik. A szlovén parlament júliusban hagyta jóvá a jogszabályt, miután egy 2024-es népszavazás támogatta azt, azonban újabb szavazást kezdeményezett egy civil csoport, amelyet a katolikus egyház és a konzervatív parlamenti ellenzék is támogatott.
A vitatott törvény értelmében a gyógyíthatatlan betegek jogosultak lettek volna az asszisztált halálra, ha szenvedésük elviselhetetlen és minden kezelési lehetőséget kimerítettek. A jogszabály akkor is lehetővé tette volna az asszisztált halált, ha a kezelések nem kínáltak ésszerű kilátást a felépülésre vagy a beteg állapotának javulására, de nem engedélyezte volna a mentális betegségből eredő elviselhetetlen szenvedés megszüntetését.
Ales Primc, a nemleges szavazási kampányt szervező "Hang a Gyermekekért és a Családért" nevű civil szervezet vezetője az eredményekre reagálva kijelentette: "Csodának vagyunk tanúi. Az élet kultúrája legyőzte a halál kultuszát."
Robert Golob miniszterelnök korábban arra buzdította az állampolgárokat, hogy támogassák a törvényt, "hogy mindannyian magunk dönthessünk arról, hogyan és milyen méltósággal fejezzük be életünket". A katolikus egyház ezzel szemben azt állította, hogy az asszisztált halál engedélyezése "ellentmond az evangélium alapjainak, a természeti törvénynek és az emberi méltóságnak".
A vasárnapi népszavazáson a részvételi arány 40,9 százalék volt, ami éppen elegendő volt ahhoz, hogy a nemleges szavazat elérje a küszöböt. Korábban, 2024 júniusában még a szavazók 55 százaléka támogatta a törvényt.
Több európai ország, köztük Ausztria, Belgium, Hollandia és Svájc már engedélyezi a gyógyíthatatlan betegek számára, hogy orvosi segítséget kapjanak életük befejezéséhez, míg más országokban ez továbbra is bűncselekménynek számít, még súlyos szenvedés esetén is. Májusban a francia parlament alsóháza első olvasatban jóváhagyta a halálhoz való jogról szóló törvényjavaslatot, a brit parlament pedig hasonló jogszabályról tárgyal.
Vasárnap Genfben megkezdődtek az Ukrajna és nyugati szövetségesei közötti tárgyalások az Egyesült Államok által javasolt, a háború befejezését célzó béketervről.
Intenzív ukrán katonai akció zajlott az orosz ellenőrzés alatt álló donbaszi területeken.
Jair Bolsonaro volt brazil elnököt szombaton őrizetbe vette a szövetségi rendőrség.
A Trump-adminisztráció ultimátumot adott Ukrajnának egy békemegállapodás elfogadására, kihasználva Zelenszkij elnök meggyengült belpolitikai helyzetét.
Putyin hangsúlyozta, hogy Oroszország készen áll a béketárgyalásokra.
Az ukrán elnök pénteki közlése szerint megvitatták a lehetséges diplomáciai opciókat és az amerikai fél által javasolt tervet.
Az elnök hangsúlyozta, hogy konstruktívan fog hozzáállni a tárgyalásokhoz, még akkor is, ha a kiszivárgott részletek nem előnyösek Ukrajna számára.
A Covid-áldozatok családjainak szervezete jogi lépéseket is fontolgat.
Az Egyesült Államok azzal fenyegeti Ukrajnát, hogy megszakítja a hírszerzési információk megosztását és a fegyverszállításokat.
A természeti katasztrófák idén január és október között becslések szerint 2 milliárd dolláros kárt okoztak.
A javaslat szerint Oroszországot "visszaintegrálnák a világgazdaságba" közel négy év szigorú szankciói után.
A döntés egy hasonló intézkedést követ, amelyben a Trump-adminisztráció múlt pénteken más országok mezőgazdasági termékeire vonatkozó vámokat vont vissza.
Olekszij Honcsarenkó ukrán parlamenti képviselő nyilvánosságra hozott egy dokumentumot, amelyet az állítólagos 28 pontos orosz-amerikai béketerv vázlataként azonosított.
Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy kész együttműködni az Egyesült Államokkal a háború lezárását célzó béketerven,
Oroszország több mint 240 gyermeket toborzott szabotázsakciókra Ukrajnában.
A Ripley's vásárolta meg a 12,1 millió dollárért elárverezett arany vécét, miután az első öntvényt 2019-ben ellopták a Blenheim-palotából.
Az ukrán parlament külügyi bizottságának elnöke élesen bírálta a kiszivárgott amerikai béketervet, amely állítólag Ukrajna területi engedményeit és haderejének korlátozását tartalmazná.
A következő napokban szokatlanul korai, erőteljes sztratoszférikus felmelegedés gyengítheti meg a poláris örvényt. A jelenség a tél első komoly hidegbetörését is kiválthatja.
