Kiszivárgott: titkos amerikai–orosz béketerv készül – Putyin már egyeztet

Az amerikai kormány titokban olyan béketervezetet készített Oroszországgal, amely 28 pontban vázolja az orosz–ukrán háború lezárásának lehetőségét – írta az Axios orosz és amerikai kormányzati forrásokra hivatkozva. A dokumentumot már elkezdték bemutatni az európai vezetőknek és az ukrán félnek is. Mindeközben a Wall Street Journal és a Politico szerint egy magas rangú amerikai védelmi delegáció szerdán Kijevbe érkezett, hogy új lendületet adjon a békefolyamatnak.

A béketerv kidolgozását Steve Witkoff amerikai különleges követ vezette. Az Axios információi szerint Witkoff három napon át tárgyalt Vlagyimir Putyin elnök különmegbízottjával, Kirill Dmitrijevvel Miamiban. Bár a tervezet tartalmáról nem árultak el részleteket, Dmitrijev úgy nyilatkozott: a dokumentum figyelembe veszi az orosz igényeket, és az amerikai–orosz kapcsolatok helyreállítására, valamint Moszkva biztonsági aggályainak kezelésére is kitér.

Witkoff az ukrán féllel is egyeztetett: a tervek szerint találkozott volna Volodimir Zelenszkij elnökkel Isztambulban, ezt az utat azonban végül elhalasztotta.

Az Axiosnak egy amerikai kormányzati tisztviselő megerősítette, hogy a Fehér Ház már megkezdte az egyeztetéseket az európai és ukrán vezetőkkel. A washingtoni álláspont szerint van esély arra, hogy a tervet mind Ukrajna, mind Európa elfogadja, és a részleteken még lehet módosítani. A hivatalos álláspont szerint „mindkét félnek praktikusnak és realistának kell lennie”.

A békefolyamat újraindításának szándékával szerdán Kijevbe érkezett a Pentagon magas rangú küldöttsége, köztük Dan Driscoll, az amerikai hadseregért felelős államtitkár, az amerikai hadsereg vezérkari főnöke, valamint az amerikai erők európai parancsnoka. A küldöttség Zelenszkij elnökkel, az ukrán hadsereg vezetőivel és ipari szereplőkkel is találkozik.

A Politico szerint a béketárgyalások mellett dróntechnológiai együttműködésről szóló üzlet is terítéken lesz. A Wall Street Journal úgy tudja: Washington részben abban bízik, hogy a katonai vezetők jelenléte Moszkva számára is azt jelzi, érdemes visszatérni a tárgyalóasztalhoz.

