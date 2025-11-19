Augusztus 1. és 9. között Las Vegasban rendezik jövőre a Pro Handball USA elnevezésű kézilabdatornát, amelynek mezőnyében a Szeged férfi- és a Győr női csapata...
Kiszivárgott: titkos amerikai–orosz béketerv készül – Putyin már egyeztet
Az Axios szerint Washington egy 28 pontból álló béketervezetet dolgozott ki Oroszországgal a háború lezárására, amelyről már zajlanak az egyeztetések európai és ukrán tisztviselőkkel is. Eközben magas rangú amerikai delegáció érkezett Kijevbe a békefolyamat újraindítására, írja a Telex amerikai forrásokra hivatkozva.
Az amerikai kormány titokban olyan béketervezetet készített Oroszországgal, amely 28 pontban vázolja az orosz–ukrán háború lezárásának lehetőségét – írta az Axios orosz és amerikai kormányzati forrásokra hivatkozva. A dokumentumot már elkezdték bemutatni az európai vezetőknek és az ukrán félnek is. Mindeközben a Wall Street Journal és a Politico szerint egy magas rangú amerikai védelmi delegáció szerdán Kijevbe érkezett, hogy új lendületet adjon a békefolyamatnak.
A béketerv kidolgozását Steve Witkoff amerikai különleges követ vezette. Az Axios információi szerint Witkoff három napon át tárgyalt Vlagyimir Putyin elnök különmegbízottjával, Kirill Dmitrijevvel Miamiban. Bár a tervezet tartalmáról nem árultak el részleteket, Dmitrijev úgy nyilatkozott: a dokumentum figyelembe veszi az orosz igényeket, és az amerikai–orosz kapcsolatok helyreállítására, valamint Moszkva biztonsági aggályainak kezelésére is kitér.
Witkoff az ukrán féllel is egyeztetett: a tervek szerint találkozott volna Volodimir Zelenszkij elnökkel Isztambulban, ezt az utat azonban végül elhalasztotta.
Az Axiosnak egy amerikai kormányzati tisztviselő megerősítette, hogy a Fehér Ház már megkezdte az egyeztetéseket az európai és ukrán vezetőkkel. A washingtoni álláspont szerint van esély arra, hogy a tervet mind Ukrajna, mind Európa elfogadja, és a részleteken még lehet módosítani. A hivatalos álláspont szerint „mindkét félnek praktikusnak és realistának kell lennie”.
A békefolyamat újraindításának szándékával szerdán Kijevbe érkezett a Pentagon magas rangú küldöttsége, köztük Dan Driscoll, az amerikai hadseregért felelős államtitkár, az amerikai hadsereg vezérkari főnöke, valamint az amerikai erők európai parancsnoka. A küldöttség Zelenszkij elnökkel, az ukrán hadsereg vezetőivel és ipari szereplőkkel is találkozik.
A Politico szerint a béketárgyalások mellett dróntechnológiai együttműködésről szóló üzlet is terítéken lesz. A Wall Street Journal úgy tudja: Washington részben abban bízik, hogy a katonai vezetők jelenléte Moszkva számára is azt jelzi, érdemes visszatérni a tárgyalóasztalhoz.
Címlapi kép: Alekszej Babuskin, MTI/MTVA
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa elfogadta Trump 20 pontos gázai béketervét, amely nemzetközi stabilizációs erő létrehozását és átmeneti kormányzati testület felállítását tartalmazza.
Súlyos szabotázsakció Lengyelországban: bomba robbant az Ukrajnába tartó vasútvonalon, ki áll a háttérben?
Szabotázsakcióval zavarhatták meg a Varsó és Lublin közötti vasúti forgalmat Donald Tusk szerint.
Egy cseppfolyósított földgázt szállító hajót talált el orosz drón az ukrajnai Izmajil kikötőjénél, robbanásveszély miatt evakuálták a határ menti román települést.
A látogatás során Zelenszkij részt vett különböző gyártók, köztük a Dassault tájékoztatóján, délután pedig egy külön fórumon ukrán és francia dróngyártó cégek találkoztak.
Több mint 120 ember, főként rendőrök sérültek meg a Mexikóvárosban tartott kormányellenes tüntetésen.
A brit menekültügyi reform drasztikusan meghosszabbítja a letelepedéshez vezető utat, a státusz ideiglenessé válik, és a támogatások feltételekhez kötöttek.
Megállapodás a háború poklában: 1200 ukrán fogoly térhet haza miközben Kijevet rommá lövik az oroszok
A fogolycsere áttörést jelenthetne, de közben Oroszország minden eddiginél intenzívebben támadja Kijevet és az ukrán infrastruktúrát.
A hatóságok rövid keresés után a sínek mellett találták meg a lány holttestét. A mentők már nem tudtak rajta segíteni.
Az amerikai elnök szombat éjjel az Air Force One fedélzetén erősítette meg, hogy jogi lépéseket tesz a brit közszolgálati műsorszolgáltató ellen.
A szerbiai belügyminisztérium péntek esti tájékoztatása szerint Zavidince faluban egy 69 éves férfi és 41 éves fia vesztette életét.
A nemzetközi olajpiac azonnal reagált a hírekre, az olaj ára 2 százalékkal emelkedett.
Az influenza elleni védőoltást az NHS minden évben ingyenesen biztosítja
Sokkoló, milyen épületet talált el Oroszország Kijevben: óriási a perpatvar, ennek nagyon nem lesz jó vége
Azerbajdzsán bekérette az orosz nagykövetet, miután egy orosz rakéta megrongálta kijevi nagykövetségét.
A Wind Information adatbázisa szerint Kína utoljára 2020-ban, a pandémia idején regisztrált csökkenést a tárgyi eszközökbe történő beruházásokban.
Trump ügyvédei 1 milliárd dolláros (759 millió font) kártérítéssel fenyegetőztek.
A város több pontján is tüzeket okoztak a lehulló törmelékek.
Feszült üzenetet küldött Berlin Zelenszkijnek: azért ennek még nagyon komoly következményei lehetnek
Friedrich Merz német kancellár arra kérte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy korlátozza a fiatal ukrán férfiak Németországba áramlását, és biztosítsa, hogy hazájukban maradjanak annak védelmére.
Küszöbön a világméretű háború? Már az amerikai partoknál is orosz hajó bukkant fel, azonnal reagáltak
Orosz katonai hajót észleltek Hawaii közelében, az amerikai parti őrség azonnal reagált a jelenlétre.
