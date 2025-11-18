Trump minden eddiginél keményebb lépésre készül Putyin ellen, Európa is beleremeghet

Donald Trump amerikai elnök várhatóan aláírja azt a törvénycsomagot, amely drasztikusan megnehezítené az orosz energiahordozók exportját. A tervezet büntetővámokkal sújtaná azokat az országokat, amelyek továbbra is vásárolnak Moszkvától olajat vagy gázt, írja a Portfolio.

Több amerikai lap – köztük a Politico és a Reuters – egymástól függetlenül arról számolt be, hogy Donald Trump amerikai elnök kész aláírni azt a hónapok óta vitatott szankciós csomagot, amely komolyan visszavágná az orosz energiahordozók globális kereskedelmét. A döntésről Lindsey Graham republikánus szenátor is beszélt, megerősítve: Trump eldöntötte, hogy támogatja a tervezetet.

A szankciócsomag célja egyértelmű: megfojtani az orosz hadigépezet finanszírozási forrásait. Washington úgy próbálná megbénítani az orosz energiaexportot, hogy azoknak az országoknak szab ki akár 500%-os büntetővámot, amelyek továbbra is vásárolnak orosz olajat, gázt vagy más energiahordozókat.

Az amerikai sajtó szerint Trump hosszú hezitálás után állt rá a javaslatra, ugyanakkor fontos kitételként kikötötte, hogy végső soron az elnök dönthessen arról, mely országokra terjesztik ki a szankciókat, és kik kaphatnak mentességet.

A jelenlegi információk alapján szinte biztosra vehető, hogy Magyarország például felmentést kapna. Az Egyesült Államok logikája szerint a mentességen kívül csak olyan országok folytatnák az üzletelést Moszkvával, amelyek egyébként sem állnak gazdasági kapcsolatban Washingtonnal.

Oroszország olcsó energiahordozók exportjából finanszírozza hadiiparát, ezért az amerikaiak úgy vélik, a tervezett lépés gyakorlatilag ellehetetlenítené Moszkva hadiipari termelésének fenntartását.

