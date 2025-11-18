Az Egyesült Államok különleges vízumrendszert vezet be a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra szurkolók számára, amely gyorsított eljárást biztosít a jegytulajdonosoknak
Trump minden eddiginél keményebb lépésre készül Putyin ellen, Európa is beleremeghet
Donald Trump amerikai elnök várhatóan aláírja azt a törvénycsomagot, amely drasztikusan megnehezítené az orosz energiahordozók exportját. A tervezet büntetővámokkal sújtaná azokat az országokat, amelyek továbbra is vásárolnak Moszkvától olajat vagy gázt, írja a Portfolio.
Több amerikai lap – köztük a Politico és a Reuters – egymástól függetlenül arról számolt be, hogy Donald Trump amerikai elnök kész aláírni azt a hónapok óta vitatott szankciós csomagot, amely komolyan visszavágná az orosz energiahordozók globális kereskedelmét. A döntésről Lindsey Graham republikánus szenátor is beszélt, megerősítve: Trump eldöntötte, hogy támogatja a tervezetet.
A szankciócsomag célja egyértelmű: megfojtani az orosz hadigépezet finanszírozási forrásait. Washington úgy próbálná megbénítani az orosz energiaexportot, hogy azoknak az országoknak szab ki akár 500%-os büntetővámot, amelyek továbbra is vásárolnak orosz olajat, gázt vagy más energiahordozókat.
Az amerikai sajtó szerint Trump hosszú hezitálás után állt rá a javaslatra, ugyanakkor fontos kitételként kikötötte, hogy végső soron az elnök dönthessen arról, mely országokra terjesztik ki a szankciókat, és kik kaphatnak mentességet.
A jelenlegi információk alapján szinte biztosra vehető, hogy Magyarország például felmentést kapna. Az Egyesült Államok logikája szerint a mentességen kívül csak olyan országok folytatnák az üzletelést Moszkvával, amelyek egyébként sem állnak gazdasági kapcsolatban Washingtonnal.
Oroszország olcsó energiahordozók exportjából finanszírozza hadiiparát, ezért az amerikaiak úgy vélik, a tervezett lépés gyakorlatilag ellehetetlenítené Moszkva hadiipari termelésének fenntartását.
Egy cseppfolyósított földgázt szállító hajót talált el orosz drón az ukrajnai Izmajil kikötőjénél, robbanásveszély miatt evakuálták a határ menti román települést.
A látogatás során Zelenszkij részt vett különböző gyártók, köztük a Dassault tájékoztatóján, délután pedig egy külön fórumon ukrán és francia dróngyártó cégek találkoztak.
Több mint 120 ember, főként rendőrök sérültek meg a Mexikóvárosban tartott kormányellenes tüntetésen.
A brit menekültügyi reform drasztikusan meghosszabbítja a letelepedéshez vezető utat, a státusz ideiglenessé válik, és a támogatások feltételekhez kötöttek.
Megállapodás a háború poklában: 1200 ukrán fogoly térhet haza miközben Kijevet rommá lövik az oroszok
A fogolycsere áttörést jelenthetne, de közben Oroszország minden eddiginél intenzívebben támadja Kijevet és az ukrán infrastruktúrát.
A hatóságok rövid keresés után a sínek mellett találták meg a lány holttestét. A mentők már nem tudtak rajta segíteni.
Az amerikai elnök szombat éjjel az Air Force One fedélzetén erősítette meg, hogy jogi lépéseket tesz a brit közszolgálati műsorszolgáltató ellen.
A szerbiai belügyminisztérium péntek esti tájékoztatása szerint Zavidince faluban egy 69 éves férfi és 41 éves fia vesztette életét.
A nemzetközi olajpiac azonnal reagált a hírekre, az olaj ára 2 százalékkal emelkedett.
Az influenza elleni védőoltást az NHS minden évben ingyenesen biztosítja
Sokkoló, milyen épületet talált el Oroszország Kijevben: óriási a perpatvar, ennek nagyon nem lesz jó vége
Azerbajdzsán bekérette az orosz nagykövetet, miután egy orosz rakéta megrongálta kijevi nagykövetségét.
A Wind Information adatbázisa szerint Kína utoljára 2020-ban, a pandémia idején regisztrált csökkenést a tárgyi eszközökbe történő beruházásokban.
Trump ügyvédei 1 milliárd dolláros (759 millió font) kártérítéssel fenyegetőztek.
A város több pontján is tüzeket okoztak a lehulló törmelékek.
Feszült üzenetet küldött Berlin Zelenszkijnek: azért ennek még nagyon komoly következményei lehetnek
Friedrich Merz német kancellár arra kérte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy korlátozza a fiatal ukrán férfiak Németországba áramlását, és biztosítsa, hogy hazájukban maradjanak annak védelmére.
Küszöbön a világméretű háború? Már az amerikai partoknál is orosz hajó bukkant fel, azonnal reagáltak
Orosz katonai hajót észleltek Hawaii közelében, az amerikai parti őrség azonnal reagált a jelenlétre.
Ezt biztos nem így tervezte Donald Trump: nem kívánt szövetségest találhatott Kínának, a közös ellenség ő lesz
Trump kereskedelmi háborúja Kanadát Kína felé tereli: a két ország vezetői nyolc év után először találkoztak, és a gazdasági együttműködés új lehetőségeit keresik.
Több mint 200 kenyai állampolgár harcolhat Oroszország oldalán az ukrajnai háborúban, gyakran megtévesztő toborzási módszerek áldozataként.
