Megállapodás a háború poklában: 1200 ukrán fogoly térhet haza miközben Kijevet rommá lövik az oroszok

Oroszország és Ukrajna 1200 ukrán hadifogoly szabadon bocsátásáról állapodott meg nemzetközi közvetítéssel, ám a fronthelyzet nem enyhül: Kijevet és stratégiai létesítményeket továbbra is intenzív támadások érik, írja a Portfolio.

Ukrajna és Oroszország szombaton megállapodott 1200 ukrán fogoly szabadon engedéséről, ami lehetővé teszi, hogy a hadifoglyok akár már a karácsonyi ünnepeket családjukkal töltsék. A felek közötti egyezség Törökország és az Egyesült Arab Emírségek közvetítésével jött létre.

A lépés ugyan fontos humanitárius előrelépés, ám a háborús helyzet nem mutat enyhülést. Az elmúlt napokban Oroszország jelentősen fokozta támadásait Kijev ellen, és folyamatosan csapásokat mér az ukrán energetikai és egyéb kulcsfontosságú infrastruktúrára. Az orosz hadsereg a fővárost is egyre intenzívebben célozza.

Eközben az ukrán erők is aktívak: stratégiai jelentőségű orosz létesítményeket próbálnak megsemmisíteni vagy meggyengíteni.