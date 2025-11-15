2025. november 15. szombat Albert, Lipót
Olajfolt a tengerbe csapódott olajszállító tartályhajóról a tengeren
Világ

Óriási csapást mért Ukrajna éjszaka Oroszországra: hatalmasak a károk, ezt a világpiac is megérzi

Pénzcentrum
2025. november 15. 07:17

Oroszország felfüggesztette a novorosszijszki kikötőn keresztül zajló olajexportot egy ukrán drón- és rakétatámadás után, ami a globális olajkereskedelem két százalékát érinti - tudósított a Reuters.

Az orosz Transznyefty vállalat által a novorosszijszki kikötőn keresztül bonyolított napi 2,2 millió hordós forgalom leállása érzékenyen érinti a világpiaci kínálatot - közölte a Reuters.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken megerősítette, hogy Ukrajna nagy hatótávolságú Neptun rakétákat indított oroszországi célpontok ellen. Bár nem részletezte, hogy ezek a novorosszijszki olajinfrastruktúrát célozták-e, a támadás jelentős károkat okozott.

Orosz források szerint a támadásban megrongálódott egy a kikötőben horgonyzó hajó, több lakóház és egy olajraktár is. A hajó legénységének három tagja megsérült az incidens során.

A nemzetközi olajpiac azonnal reagált a hírekre, az olaj ára 2 százalékkal emelkedett.
