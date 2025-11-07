Óriási bajban Kína gazdasága: az egész világnak mélyütés lehet, ha nem találnak megoldást időben

Kína exportja 1,1%-kal csökkent októberben az előző év azonos időszakához képest, ami február óta a leggyengébb teljesítmény, miközben az Egyesült Államokba irányuló szállítmányok 25%-kal zuhantak.

A pénteken közzétett vámadatok szerint Kína globális exportja 1,1%-kal esett vissza októberben az egy évvel korábbihoz képest, ami a februári adatok óta a leggyengébb eredmény. Szeptemberben még 8,3%-os növekedést regisztráltak - írja az Euronews.

A visszaesés annak ellenére következett be, hogy Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai vezető a múlt héten megállapodtak a két legnagyobb gazdaság közötti kereskedelmi háború enyhítéséről.

Kína amerikai exportja már hét egymást követő hónapban kétszámjegyű csökkenést mutatott, miközben az ország diverzifikálta exportpiacait Délkelet-Ázsia és Afrika irányába. Októberben az USA-ba irányuló szállítmányok 25%-kal estek vissza.

Az általános exportcsökkenést befolyásolta a 2024 októberi magas bázis is, amikor a szállítmányok növekedése több mint 12,6%-kal emelkedett, ami több mint két év leggyorsabb üteme volt.

A Kínába irányuló import 1%-kal nőtt az előző hónapban az egy évvel korábbihoz képest, szemben a szeptemberi 7,4%-os növekedéssel. A közgazdászok szerint az elhúzódó ingatlanpiaci visszaesés és a gyenge belföldi fogyasztás továbbra is aggodalomra ad okot.

Október végi dél-koreai találkozójukon Trump és Hszi megállapodtak a vámok csökkentéséről és az egymás hajóira kivetett új kikötői díjak elhalasztásáról. Kína egy évre felfüggesztette a ritkaföldfémekre vonatkozó exportkorlátozások egy részét, és beleegyezett, hogy több szójababot és más mezőgazdasági terméket vásárol az Egyesült Államoktól. Washington válaszul enyhített néhány kínai vállalatot sújtó szankción.

A Goldman Sachs közgazdászai szerint a Trump-Hszi találkozót követően a kínai exportvolumen várhatóan évi 5-6%-kal fog növekedni, ami segíti Kínát a globális piaci részesedés növelésében és az általános gazdasági bővülés elősegítésében.

A BNP Paribas Securities (Kína) többeszközös befektetési vezetője, Wei Li szerint az USA-ba irányuló export "jelentős" fellendülése valószínűleg jövő év első negyedévében kezdődik, majd a második negyedévben gyorsul fel.