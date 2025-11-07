A Kreml szóvivője nyilatkozott a tervezett budapesti Trump-Putyin találkozó lehetséges időpontjáról, miután az amerikai elnök korábban elhalasztotta a megbeszélést.
Óriási bajban Kína gazdasága: az egész világnak mélyütés lehet, ha nem találnak megoldást időben
Kína exportja 1,1%-kal csökkent októberben az előző év azonos időszakához képest, ami február óta a leggyengébb teljesítmény, miközben az Egyesült Államokba irányuló szállítmányok 25%-kal zuhantak.
A pénteken közzétett vámadatok szerint Kína globális exportja 1,1%-kal esett vissza októberben az egy évvel korábbihoz képest, ami a februári adatok óta a leggyengébb eredmény. Szeptemberben még 8,3%-os növekedést regisztráltak - írja az Euronews.
A visszaesés annak ellenére következett be, hogy Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai vezető a múlt héten megállapodtak a két legnagyobb gazdaság közötti kereskedelmi háború enyhítéséről.
Kína amerikai exportja már hét egymást követő hónapban kétszámjegyű csökkenést mutatott, miközben az ország diverzifikálta exportpiacait Délkelet-Ázsia és Afrika irányába. Októberben az USA-ba irányuló szállítmányok 25%-kal estek vissza.
Az általános exportcsökkenést befolyásolta a 2024 októberi magas bázis is, amikor a szállítmányok növekedése több mint 12,6%-kal emelkedett, ami több mint két év leggyorsabb üteme volt.
A Kínába irányuló import 1%-kal nőtt az előző hónapban az egy évvel korábbihoz képest, szemben a szeptemberi 7,4%-os növekedéssel. A közgazdászok szerint az elhúzódó ingatlanpiaci visszaesés és a gyenge belföldi fogyasztás továbbra is aggodalomra ad okot.
Október végi dél-koreai találkozójukon Trump és Hszi megállapodtak a vámok csökkentéséről és az egymás hajóira kivetett új kikötői díjak elhalasztásáról. Kína egy évre felfüggesztette a ritkaföldfémekre vonatkozó exportkorlátozások egy részét, és beleegyezett, hogy több szójababot és más mezőgazdasági terméket vásárol az Egyesült Államoktól. Washington válaszul enyhített néhány kínai vállalatot sújtó szankción.
A Goldman Sachs közgazdászai szerint a Trump-Hszi találkozót követően a kínai exportvolumen várhatóan évi 5-6%-kal fog növekedni, ami segíti Kínát a globális piaci részesedés növelésében és az általános gazdasági bővülés elősegítésében.
A BNP Paribas Securities (Kína) többeszközös befektetési vezetője, Wei Li szerint az USA-ba irányuló export "jelentős" fellendülése valószínűleg jövő év első negyedévében kezdődik, majd a második negyedévben gyorsul fel.
2025 októbere a harmadik legmelegebb október volt a globális mérések történetében az EU Copernicus Klímaváltozási Szolgálatának (C3S) adatai szerint.
A lövöldözésben egy 33 éves csecsen férfi életét vesztette, egy 55 éves szerb férfi pedig életveszélyesen megsebesült.
Bulgária készül átvenni a Lukoil Burgas olajfinomítóját az amerikai szankciók miatt.
Kína megkezdte az amerikai mezőgazdasági termékek vásárlását a két ország vezetőinek találkozója után.
Kiadták a tűzparancsot a határ menti magyar településeken: szabadon lelőhetik mostantól a jogtalan behatolókat
Romániában új, szigorú szabály lépett életbe: az emberekre vagy vagyontárgyakra veszélyes medvék azonnal lelőhetők, ha bejárnak a településekre.
Orbán Viktor washingtoni látogatása lehetőséget adhat arra, hogy ismét szóba kerüljön a magyar–amerikai kettős adóztatást kizáró egyezmény ügye.
A Louvre mindenre költött, csak a biztonságra nem: ezért történhetett meg a 88 millió erós ékszerrablás
A francia állami számvevőszék jelentése szerint a Louvre múzeum a biztonsági fejlesztések helyett a "látványos és vonzó" projekteket részesítette előnyben.
Egyiptom korábbi turisztikai és régészeti minisztere csütörtökön hivatalosan is az UNESCO vezetője lehet, miközben örökségvédelmi szervezetek bírálják korábbi tevékenységét.
Orbán Viktor és delegációja csütörtök reggel a Wizz Air járatával indult útnak Budapestről Washingtonba.
Mit nekünk atomháború: ez most a legnagyobb fenyegetés, sürgős beavatkozásra van szükség vagy mindennek vége
Egy új jelentés szerint még van esély a klímaválság legrosszabb hatásainak elkerülésére.
A párizsi rendőrség négy férfit vett őrizetbe a Louvre kirablása miatt. Az egyikük egy volt biztonsági őr és TikTok-influenszer.
Tíz ember megsérült, közülük négyen súlyosan, amikor egy férfi szándékosan elütötte őket egy francia szigeten.
Eljött Trump ítéletnapja, a Legfelsőbb Bíróság csavarhatja ki a kormányt a kezéből: már mesterkedik a bosszún az amerikai elnök?
Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága ma tárgyalja Donald Trump átfogó vámintézkedéseinek jogszerűségét.
Bejelentkezett Trump egyik csodafegyveréért a szaúdi hadsereg: nem sajnálják a dollármilliárdokat, fordulhat a kocka a Közel-Keleten
A Trump-kormányzat fontolóra vette, hogy akár 48 darab F–35-ös vadászgépet adjon el Szaúd-Arábiának, ami több milliárd dolláros fegyverüzletet jelenthet.
Úton az újabb világégés: utoljára a 2. világháború előtt láttunk ilyet - Magyarország is nyakig benne van
Tavaly globálisan 2,7 billió dollárt fordítottak a világ országai katonai kiadásokra, ennek egy jelentős része pedig kutatás-fejlesztés.
A demokrata színekben induló jelöltet, Zohran Mamdanit választották New York polgármesterévé kedden.
A megkérdezettek ötöde (20 százalék) úgy véli, hogy háztartásuk helyzete javulni fog a következő 12 hónapban, míg körülbelül harmaduk (34 százalék) szerint romlani fog.
Az Európai Unió Tanácsa jóváhagyta az Ukrajna-eszköz 1,8 milliárd eurós ötödik részletének kifizetését, miután Kijev teljesítette a szükséges reformlépéseket.