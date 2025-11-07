2025. november 7. péntek Rezső
A világ autógyártásának kétharmada ma mindössze öt ország kezében van, és közülük messze Kína áll az élen.
Világ

Óriási bajban Kína gazdasága: az egész világnak mélyütés lehet, ha nem találnak megoldást időben

Pénzcentrum
2025. november 7. 13:42

Kína exportja 1,1%-kal csökkent októberben az előző év azonos időszakához képest, ami február óta a leggyengébb teljesítmény, miközben az Egyesült Államokba irányuló szállítmányok 25%-kal zuhantak.  

A pénteken közzétett vámadatok szerint Kína globális exportja 1,1%-kal esett vissza októberben az egy évvel korábbihoz képest, ami a februári adatok óta a leggyengébb eredmény. Szeptemberben még 8,3%-os növekedést regisztráltak - írja az Euronews.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A visszaesés annak ellenére következett be, hogy Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai vezető a múlt héten megállapodtak a két legnagyobb gazdaság közötti kereskedelmi háború enyhítéséről.

Kína amerikai exportja már hét egymást követő hónapban kétszámjegyű csökkenést mutatott, miközben az ország diverzifikálta exportpiacait Délkelet-Ázsia és Afrika irányába. Októberben az USA-ba irányuló szállítmányok 25%-kal estek vissza.

Kapcsolódó cikkeink:

Az általános exportcsökkenést befolyásolta a 2024 októberi magas bázis is, amikor a szállítmányok növekedése több mint 12,6%-kal emelkedett, ami több mint két év leggyorsabb üteme volt.

A Kínába irányuló import 1%-kal nőtt az előző hónapban az egy évvel korábbihoz képest, szemben a szeptemberi 7,4%-os növekedéssel. A közgazdászok szerint az elhúzódó ingatlanpiaci visszaesés és a gyenge belföldi fogyasztás továbbra is aggodalomra ad okot.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Október végi dél-koreai találkozójukon Trump és Hszi megállapodtak a vámok csökkentéséről és az egymás hajóira kivetett új kikötői díjak elhalasztásáról. Kína egy évre felfüggesztette a ritkaföldfémekre vonatkozó exportkorlátozások egy részét, és beleegyezett, hogy több szójababot és más mezőgazdasági terméket vásárol az Egyesült Államoktól. Washington válaszul enyhített néhány kínai vállalatot sújtó szankción.

A Goldman Sachs közgazdászai szerint a Trump-Hszi találkozót követően a kínai exportvolumen várhatóan évi 5-6%-kal fog növekedni, ami segíti Kínát a globális piaci részesedés növelésében és az általános gazdasági bővülés elősegítésében.

A BNP Paribas Securities (Kína) többeszközös befektetési vezetője, Wei Li szerint az USA-ba irányuló export "jelentős" fellendülése valószínűleg jövő év első negyedévében kezdődik, majd a második negyedévben gyorsul fel.
Címlapkép: Getty Images
#október #gazdaság #import #export #vám #csökkenés #világ #donald trump #kína #visszaesés #kereskedelmi háború #amerikai egyesült államok #kínai gazdaság #vámháború

