A 67 kilogrammos súlycsoportban szereplő Márton Luana aranyérmet nyert kedden a kínai Vuhsziban zajló tekvondó-világbajnokságon.
Nagy dobásra készül Donald Trump a vámháborúban: mit tervezhet Kínában az amerikai elnök?
Az Egyesült Államok és Kína megállapodott egy potenciális kereskedelmi egyezmény keretrendszeréről, amelyet a két ország vezetői a héten esedékes találkozójukon vitatnak meg - jelentette be az amerikai pénzügyminiszter - közölte a BBC.
Scott Bessent a CBS-nek nyilatkozva elmondta, hogy a megállapodás magában foglalja a TikTok amerikai működésével kapcsolatos "végleges egyezséget" és Kína ritkaföldfém-exportkorlátozásainak elhalasztását. Hozzátette, hogy várhatóan nem lépnek életbe a Donald Trump elnök által kilátásba helyezett 100%-os vámok a kínai árukra, miközben Kína újrakezdi az amerikai szójabab jelentős mennyiségű vásárlását.
A világ két legnagyobb gazdasága közötti kereskedelmi háború további eszkalációját mindkét fél szeretné elkerülni. Trump és Hszi Csin-ping kínai elnök csütörtökön tárgyalnak Dél-Koreában. Bessent maláj kormányzati tisztviselőkkel folytatott megbeszéléseket az ASEAN-csúcstalálkozó margóján, amelyen Trump is részt vesz ázsiai körútja részeként. A kínai fél "konstruktívnak" minősítette a tárgyalásokat.
"A két vezető számára jelentős keretmegállapodást értünk el", mondta Bessent, hozzátéve: "A vámok elkerülhetők lesznek." A kínai kormány közleményben jelezte, hogy a tárgyalócsoportok "alapvető konszenzusra jutottak a kölcsönös aggályok kezelésére vonatkozó intézkedésekről", és mindkét fél egyetértett a részletek további pontosításában.
A ritkaföldfémek exportjának korlátozását, amelyre válaszul Trump 100%-os vámokat helyezett kilátásba novembertől, Kína "egy évre elhalasztja, miközben újraértékeli azt" - közölte Bessent. Kína a világ ritkaföldfém-feldolgozásának mintegy 90%-át végzi, ezek az anyagok nélkülözhetetlenek számos elektronikai eszköz gyártásához.
A szójababbal kapcsolatban, amelynek Kína a világ legnagyobb vásárlója, Bessent utalt arra, hogy a kínai bojkott hamarosan véget érhet. "Úgy vélem, amikor a Kínával kötött megállapodás nyilvánosságra kerül, a szójatermelőink nagyon elégedettek lesznek az idei és a következő évek kilátásaival" - mondta.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Bessent azt is közölte, hogy megállapodás született a TikTok amerikai részlegéről, és Trump és Hszi "csütörtökön véglegesítik ezt az ügyletet". Az USA nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva próbálja leválasztani az alkalmazás amerikai működését a kínai ByteDance anyavállalatról.
Washington emellett kereskedelmi megállapodásokat jelentett be Malajziával és Kambodzsával, valamint keretmegállapodásokat Thaifölddel és Vietnammal. Az USA akár 20%-os vámot is fenntart ezeknek az országoknak az áruira, de bizonyos termékekre kivételeket tehet.
Trump Thaiföldön és Malajziában kritikus ásványokkal kapcsolatos megállapodásokat írt alá, amelyek bővítik az USA hozzáférését a ritkaföldfémekhez és más fémekhez Kínán kívül. Vietnam pedig beleegyezett több mint 8 milliárd dollár értékű Boeing repülőgép és amerikai mezőgazdasági termékek vásárlásába.
Súlyos bejelentést tett az orosz kőolaj-óriás: megölik a szankciók Putyin aranytojást tojó tyúkját, mi lesz a váklasz?
A Lukoil kénytelen eladni külföldi érdekeltségeinek jelentős részét. A kényszerű lépés akár bevételeinek harmadát is elviheti.
Lelőtték Putyin csodafegyverét az ukránok: Moszkva is elismerte, odalett a legmodernebb harci helikopter
Egy orosz katonai pilóta „örök repülést” kívánt elesett társainak – ezzel erősítette meg a veszteséget.
Az amerikai elnök hétfőn a légierő egyik repülőgépén újságíróknak nyilatkozva elvetette azt az ötletet, hogy a 2028-as választásokon alelnökjelöltként induljon.
Új biztonsági előírás élesedik, sok turista bánja: érzékeny adatokat kell átadnia annak, aki itt lépné át a határt
A CBP közel egy évtizede alkalmaz biometrikus arcfelismerő rendszert, amely összehasonlítja az utazók arcát az útlevelükben szereplő fényképpel.
Trump ide is kinyújthatná a kezét? Egyre messzebb a béke, újra fellángolt a háború - ennek nem lesz jó vége
Újabb fegyveres összecsapások törtek ki Pakisztán és Afganisztán között a fennálló tűzszünet ellenére.
Keményen üzent Magyarországnak Trump erős embere: itt az orosz olaj vége, nem lehet halogatni a leválást
Az Egyesült Államok arra szólította fel Magyarországot, Törökországot és Szlovákiát, hogy dolgozzanak ki stratégiát az orosz energiafüggőség csökkentésére.
Boldoggá avatás Veszprém 2025: tudd meg, mik a boldoggá avatás feltételei, illetve hogy mik a szentté avatás feltételei. Kik szerepelnek a magyar szentek és boldogok...
Letartóztatások történtek a Louvre kirablásának ügyében: eddig óriási a blama, nagy a francia kudarc
Két gyanúsítottat letartóztattak a párizsi Louvre múzeumból ellopott, 88 millió euró értékű koronaékszerek ügyében.
Donald Trump "teljes mértékben nyitott" egy találkozóra Kim Dzsongün észak-koreai vezetővel.
A horvát parlament elfogadta pénteken a védelmi törvény módosításait, amelyekkel visszaállítják a kötelező sorkatonaságot.
A venezuelai elnök péntek este elítélte az amerikai csapatok mozgósítását a Karib-tenger térségében.
Az SMMT adatai szerint a Nagy-Britanniában gyártott járművek 73,9 százaléka exportpiacokon talált gazdára a múlt hónapban.
Az eset nyomán a NATO Balti Légirendőrségének spanyol Eurofighter Typhoon vadászgépeit riasztották.
Az AI-generált megtévesztő tartalmak választási időszakban történő terjesztése sértheti az EU mesterséges intelligenciáról szóló törvényét.
Elemzők szerint kulcskérdés, hogy Donald Trump amerikai elnök milyen szigorral fogja betartatni a másodlagos szankciókat.
Korábban bűnösnek vallotta magát pénzmosás elleni szabályok megsértésében.
Az Ursula von der Leyen bizottsági elnök által szeptemberben bejelentett 140 milliárd eurós "jóvátételi hitelt" erőteljesen támogatja Németország, Franciaország és a balti államok.
A feketepiacon értékük jelentősen csökken, mindössze 10-30 százalékát érhetnék el eredeti értéküknek a magas kockázat miatt.
-
Dübörög az energiaátmenet a kkv-szektorban - akár félmilliárd forint hitel is igényelhető
A kkv-szektor gyorsan igyekszik alkalmazkodni az új energiapiaci környezethez, de ez rendkívül tőkeigényes. Pánikra nincs ok: a cégeknek csak válogatnia kell a pályázatok között.
-
Daibau.hu – Gyors és egyszerű megoldás, ha szakemberre van szüksége (x)
Ha valaha keresett már jó szakembert, pontosan tudja, milyen fárasztó lehet. Internetes hirdetések böngészése, barátok és szomszédok kérdezgetése – gyakran csak frusztrációhoz vezet, és a munka csak várat magára. Szerencsére van egy egyszerű, gyors megoldás, ami mindig kéznél van.
-
Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.