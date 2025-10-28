2025. október 28. kedd Simon, Szimonetta
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
flags of USA and China painted on cracked wall
Világ

Nagy dobásra készül Donald Trump a vámháborúban: mit tervezhet Kínában az amerikai elnök?

Pénzcentrum
2025. október 28. 16:11

Az Egyesült Államok és Kína megállapodott egy potenciális kereskedelmi egyezmény keretrendszeréről, amelyet a két ország vezetői a héten esedékes találkozójukon vitatnak meg - jelentette be az amerikai pénzügyminiszter - közölte a BBC.

Scott Bessent a CBS-nek nyilatkozva elmondta, hogy a megállapodás magában foglalja a TikTok amerikai működésével kapcsolatos "végleges egyezséget" és Kína ritkaföldfém-exportkorlátozásainak elhalasztását. Hozzátette, hogy várhatóan nem lépnek életbe a Donald Trump elnök által kilátásba helyezett 100%-os vámok a kínai árukra, miközben Kína újrakezdi az amerikai szójabab jelentős mennyiségű vásárlását.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A világ két legnagyobb gazdasága közötti kereskedelmi háború további eszkalációját mindkét fél szeretné elkerülni. Trump és Hszi Csin-ping kínai elnök csütörtökön tárgyalnak Dél-Koreában. Bessent maláj kormányzati tisztviselőkkel folytatott megbeszéléseket az ASEAN-csúcstalálkozó margóján, amelyen Trump is részt vesz ázsiai körútja részeként. A kínai fél "konstruktívnak" minősítette a tárgyalásokat.

Kapcsolódó cikkeink:

"A két vezető számára jelentős keretmegállapodást értünk el", mondta Bessent, hozzátéve: "A vámok elkerülhetők lesznek." A kínai kormány közleményben jelezte, hogy a tárgyalócsoportok "alapvető konszenzusra jutottak a kölcsönös aggályok kezelésére vonatkozó intézkedésekről", és mindkét fél egyetértett a részletek további pontosításában.

A ritkaföldfémek exportjának korlátozását, amelyre válaszul Trump 100%-os vámokat helyezett kilátásba novembertől, Kína "egy évre elhalasztja, miközben újraértékeli azt" - közölte Bessent. Kína a világ ritkaföldfém-feldolgozásának mintegy 90%-át végzi, ezek az anyagok nélkülözhetetlenek számos elektronikai eszköz gyártásához.

A szójababbal kapcsolatban, amelynek Kína a világ legnagyobb vásárlója, Bessent utalt arra, hogy a kínai bojkott hamarosan véget érhet. "Úgy vélem, amikor a Kínával kötött megállapodás nyilvánosságra kerül, a szójatermelőink nagyon elégedettek lesznek az idei és a következő évek kilátásaival" - mondta.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Bessent azt is közölte, hogy megállapodás született a TikTok amerikai részlegéről, és Trump és Hszi "csütörtökön véglegesítik ezt az ügyletet". Az USA nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva próbálja leválasztani az alkalmazás amerikai működését a kínai ByteDance anyavállalatról.

Washington emellett kereskedelmi megállapodásokat jelentett be Malajziával és Kambodzsával, valamint keretmegállapodásokat Thaifölddel és Vietnammal. Az USA akár 20%-os vámot is fenntart ezeknek az országoknak az áruira, de bizonyos termékekre kivételeket tehet.

Trump Thaiföldön és Malajziában kritikus ásványokkal kapcsolatos megállapodásokat írt alá, amelyek bővítik az USA hozzáférését a ritkaföldfémekhez és más fémekhez Kínán kívül. Vietnam pedig beleegyezett több mint 8 milliárd dollár értékű Boeing repülőgép és amerikai mezőgazdasági termékek vásárlásába.
Címlapkép: Getty Images
#vám #világ #megállapodás #tárgyalás #donald trump #kína #világgazdaság #kereskedelmi háború #amerikai egyesült államok #vámháború #ritkaföldfém

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:01
16:44
16:30
16:11
16:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 28.
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
2025. október 27.
Mától 2026-ig ingyen dolgozik minden magyar nő: egyre komolyabb a bérszakadék itthon
2025. október 28.
Fontos változás élesedik rengeteg magyar bankszámláján: jön a rendkívüli végrehajtási rendelet
2025. október 28.
Ezért vannak horror árak valójában a magyar boltokban: az árrésstop csak tapasz a nyílt sebre
2025. október 28.
Súlyos hírt kapott, aki fával fűtene 2025 telén: eddig nem látott krízis van kilátásban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 28. kedd
Simon, Szimonetta
44. hét
Október 28.
Az animáció világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Új munkaszüneti nap született: nemzeti ünneppé válik ez az új dátum
2
5 napja
Erre nem számított Zelenszkij: váratlan ország támadta hátba az EU-ból, durva ultimátumot kapott
3
2 hete
Megvan a Trump-Putyin találkozó időpontja, Budapesten érhet véget a háború
4
1 hete
Itt van Donald Trump újabb oroszpárti fordulata: döbbenetes ultimátumot adott Ukrajnának
5
1 hete
Rejtélyes részletek a százhalombattai olajfinomító robbanása kapcsán: erre kevesen gondolhattak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Futures
Tőzsdei határidős termékekkel való meghatározott módon történő kereskedés.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 28. 16:04
Fontos változás élesedik rengeteg magyar bankszámláján: jön a rendkívüli végrehajtási rendelet
Pénzcentrum  |  2025. október 28. 15:44
Brutális, ami kiderült a ChatGPT-ről: ezen nagyon sürgősen el kell gondolkodni, rengteg magyar is veszélyben
Agrárszektor  |  2025. október 28. 16:31
Súlyos a medvehelyzet ebben a térségben: már a hadsereg segítségét kérik