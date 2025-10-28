Nagy dobásra készül Donald Trump a vámháborúban: mit tervezhet Kínában az amerikai elnök?

Az Egyesült Államok és Kína megállapodott egy potenciális kereskedelmi egyezmény keretrendszeréről, amelyet a két ország vezetői a héten esedékes találkozójukon vitatnak meg - jelentette be az amerikai pénzügyminiszter - közölte a BBC.

Scott Bessent a CBS-nek nyilatkozva elmondta, hogy a megállapodás magában foglalja a TikTok amerikai működésével kapcsolatos "végleges egyezséget" és Kína ritkaföldfém-exportkorlátozásainak elhalasztását. Hozzátette, hogy várhatóan nem lépnek életbe a Donald Trump elnök által kilátásba helyezett 100%-os vámok a kínai árukra, miközben Kína újrakezdi az amerikai szójabab jelentős mennyiségű vásárlását.

A világ két legnagyobb gazdasága közötti kereskedelmi háború további eszkalációját mindkét fél szeretné elkerülni. Trump és Hszi Csin-ping kínai elnök csütörtökön tárgyalnak Dél-Koreában. Bessent maláj kormányzati tisztviselőkkel folytatott megbeszéléseket az ASEAN-csúcstalálkozó margóján, amelyen Trump is részt vesz ázsiai körútja részeként. A kínai fél "konstruktívnak" minősítette a tárgyalásokat.

"A két vezető számára jelentős keretmegállapodást értünk el", mondta Bessent, hozzátéve: "A vámok elkerülhetők lesznek." A kínai kormány közleményben jelezte, hogy a tárgyalócsoportok "alapvető konszenzusra jutottak a kölcsönös aggályok kezelésére vonatkozó intézkedésekről", és mindkét fél egyetértett a részletek további pontosításában.

A ritkaföldfémek exportjának korlátozását, amelyre válaszul Trump 100%-os vámokat helyezett kilátásba novembertől, Kína "egy évre elhalasztja, miközben újraértékeli azt" - közölte Bessent. Kína a világ ritkaföldfém-feldolgozásának mintegy 90%-át végzi, ezek az anyagok nélkülözhetetlenek számos elektronikai eszköz gyártásához.

A szójababbal kapcsolatban, amelynek Kína a világ legnagyobb vásárlója, Bessent utalt arra, hogy a kínai bojkott hamarosan véget érhet. "Úgy vélem, amikor a Kínával kötött megállapodás nyilvánosságra kerül, a szójatermelőink nagyon elégedettek lesznek az idei és a következő évek kilátásaival" - mondta.

Bessent azt is közölte, hogy megállapodás született a TikTok amerikai részlegéről, és Trump és Hszi "csütörtökön véglegesítik ezt az ügyletet". Az USA nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva próbálja leválasztani az alkalmazás amerikai működését a kínai ByteDance anyavállalatról.

Washington emellett kereskedelmi megállapodásokat jelentett be Malajziával és Kambodzsával, valamint keretmegállapodásokat Thaifölddel és Vietnammal. Az USA akár 20%-os vámot is fenntart ezeknek az országoknak az áruira, de bizonyos termékekre kivételeket tehet.

Trump Thaiföldön és Malajziában kritikus ásványokkal kapcsolatos megállapodásokat írt alá, amelyek bővítik az USA hozzáférését a ritkaföldfémekhez és más fémekhez Kínán kívül. Vietnam pedig beleegyezett több mint 8 milliárd dollár értékű Boeing repülőgép és amerikai mezőgazdasági termékek vásárlásába.