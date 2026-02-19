Az ukrán elnök egy brit televíziós interjúban kategorikusan elutasította a területi engedmények lehetőségét.
Nukleáris fordulat jöhet Európában: atomfegyvert fejleszt a kontinens vezető hatalma?
A német kancellár határozottan elvetette a gondolatot, hogy országa önálló atomfegyver-programot indítson, ugyanakkor támogatásáról biztosította az európai nukleáris védelem közös fejlesztését. Friedrich Merz szerint Berlin számára nem opció a saját nukleáris arzenál kiépítése, az európai partnerekkel való szorosabb együttműködés azonban megkerülhetetlen - tudósított a Portfolio.
A CDU elnöke egy podcast-interjúban tisztázta pártja védelempolitikai álláspontját. Merz egyértelművé tette, hogy nem támogatja Németország független nukleáris fegyverkezését. "Nem szeretném, hogy Németország önálló atomfegyverkezésről gondolkodjon" – szögezte le a politikus a Welt által idézett nyilatkozatában. Rámutatott arra is, hogy ezt nemzetközi kötelezettségek is kizárják. Az 1990-ben aláírt, a német újraegyesítést szabályozó, úgynevezett "kettő plusz négy" szerződés értelmében ugyanis Németország lemondott a nukleáris fegyverek birtoklásáról.
Merz szerint azonban az európai védelmi rendszer átgondolására szükség van, különös tekintettel a NATO európai pillérének megerősítésére és az Egyesült Államok által biztosított nukleáris ernyő kiegészítésére. Merz felidézte Emmanuel Macron francia államfő korábbi kezdeményezését is. A francia elnök még 2020-ban vetette fel a nukleáris együttműködés lehetőségét Németországgal, ám Berlin akkor nem reagált érdemben a javaslatra. "Egy ilyen francia ajánlatot a mostani időkben nem lehet érdemi vizsgálat nélkül félretenni" – hangsúlyozta.
A konkrét megvalósítás kapcsán Merz rávilágított, hogy a német légierő jelenleg is üzemeltet olyan vadászbombázókat, amelyek alkalmasak amerikai atomtöltetek célba juttatására. "Elméletileg ez a brit és francia atomfegyverekre is kiterjeszthető lenne" – jelezte a potenciális együttműködési lehetőséget.
A francia nukleáris kapacitásokra való támaszkodás azonban összetett jogi és politikai kérdéseket vet fel. Alapvető különbség mutatkozik a két ország döntéshozatali mechanizmusában. Míg Franciaországban az államfő rendelkezik kizárólagos jogkörrel a nukleáris fegyverek bevetéséről, addig a német alkotmányos rendszerben a hadsereg bevetése parlamenti felhatalmazáshoz kötött. A kancellár elismerte, hogy ezek a kérdések további egyeztetést igényelnek az érintett felekkel.
A CDU parlamenti frakciójának helyettes vezetője, Jens Spahn további szempontokra hívta fel a figyelmet. Aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Marine Le Pen pártja, a Nemzeti Tömörülés esetleges franciaországi hatalomátvétele esetén mennyire számíthatna Németország a francia nukleáris garanciákra. Ez a felvetés rámutat az európai védelmi együttműködés hosszú távú stratégiai tervezésének bizonytalansági tényezőire.
