"Készen állok" - mondta Volodimir Zelenszkij arra a kérdésre, hogy részt venne-e Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozóján.
Itt van Donald Trump újabb kemény bejelentése: folytatódik a vámháború, ezt az országot sújtja
Trump vámokat emel Kolumbiával szemben a kábítószer-kereskedelem körüli vita miat - értesült a Reuters.
Donald Trump amerikai elnök vasárnap este bejelentette, hogy megemeli a Kolumbiára vonatkozó vámokat és leállítja a dél-amerikai országnak nyújtott kifizetéseket. Az intézkedés a két ország között kialakult vita újabb állomása, amely az amerikai hadsereg kábítószer-szállító hajók elleni csapásai miatt robbant ki.
Trump korábban "illegális drogvezetőnek" nevezte Gustavo Petro kolumbiai elnököt, míg Pete Hegseth védelmi miniszter közölte, hogy az amerikai erők egy kolumbiai lázadó csoporthoz köthető hajót támadtak meg. Petro szerint azonban a hajó egy "szerény családé" volt, nem lázadóké, kormánya pedig sértőnek minősítette Trump kijelentéseit.
Az amerikai elnök szerint Kolumbia nem harcol a kábítószerek ellen, hanem maga állítja elő azokat. Bejelentette, hogy leállítja a Kolumbiának nyújtott pénzügyi támogatást, és hétfőn részleteket közöl az új vámokról.
Petro tiltakozott az amerikai hadsereg karibi térségben végrehajtott hajók elleni csapásai miatt, amelyek több tucat ember halálát okozták és feszültséget keltettek a régióban. Számos jogi szakértő és emberi jogi aktivista is elítélte ezeket a katonai akciókat.
Nem világos, pontosan milyen támogatásra utalt Trump. Kolumbia egykor az Egyesült Államok egyik legnagyobb segélyezettje volt a nyugati féltekén, de a pénzáramlás idén hirtelen csökkent az amerikai kormány humanitárius segélyszervezetének, a USAID-nek a bezárása miatt.
Jelenleg Kolumbia az Egyesült Államokba irányuló legtöbb importra 10%-os vámot fizet, ami megegyezik a Trump által sok országra kivetett alapszinttel.
A kolumbiai külügyminisztérium közleményben ígérte, hogy nemzetközi támogatást keres Petro és az ország autonómiájának védelmében, hangsúlyozva, hogy Trump vádjai "rendkívül súlyos tettet jelentenek és aláássák a kolumbiaiak elnökének méltóságát".
Hegseth védelmi miniszter az X-en közölte, hogy a Pentagon pénteken megsemmisített egy hajót és megölt három embert a karibi térségben. Állítása szerint a hajó a baloldali Nemzeti Felszabadítási Hadsereghez (ELN) tartozott és kábítószer-csempészetben vett részt, bár erre nem mutatott be bizonyítékot.
Petro elítélte a bombázást, és visszautasította Trump megjegyzéseit: "Trump úr, Kolumbia soha nem volt udvariatlan az Egyesült Államokkal szemben... de ön udvariatlan és tudatlan Kolumbiával szemben. Mivel nem vagyok üzletember, még kevésbé vagyok drogkereskedő. Nincs kapzsiság a szívemben."
A múlt hónapban az Egyesült Államok visszavonta Petro vízumát, miután részt vett egy palesztinpárti tüntetésen New Yorkban, és arra buzdította az amerikai katonákat, hogy ne engedelmeskedjenek Trump parancsainak.
Kolumbia saját, régóta fennálló kábítószer-problémáival is küzd. Tavaly Petro ígéretet tett arra, hogy masszív társadalmi és katonai beavatkozással megfékezi a kokacserje-termesztő régiókat az országban, de a stratégia kevés sikert hozott. Szeptemberben Trump azon országok közé sorolta Kolumbiát, amelyek az Egyesült Államok szerint "nyilvánvalóan kudarcot vallottak" a kábítószer-ellenes megállapodások betartásában az elmúlt év során.
Nagy erőkkel kutatja át a hivatal a magyar szőlőket: ezt keresik - Sok helyen már ráakadtak, nem voltak boldogok
Több mint 200 szemlecsoport keresi a szőlőültetvényeken a betegségre utaló jeleket, a hét végéig átvizsgáltak több mint 8 ezer hektár szőlőt.
Úgy veszik most az aranyat, ezüstöt a befektetők, mintha nem lenne holnap - Mégis, mitől ijedtek meg ennyire?
A keresletet az Egyesült Államok és Kína között eszkalálódó vámvitából, valamint a geopolitikai kockázatokból fakadó befektetői bizonytalanság hajtja.
Megszólalt a DHL hazai vezére: bármikor jöhet egy globális láncreakció - mi lesz akkor a csomagküldésekkel?
A világjárvány idején sokan a globalizáció végét vizionálták, ám a számok mást mutatnak: a nemzetközi kereskedelem soha nem volt ilyen élénk.
Több százezren még mindig nem újították meg postai meghatalmazásukat – a Posta most új határidőt szabott, de nem érdemes halogatni.
Az euróövezet éves inflációs rátája szeptemberben 2,2 százalékra emelkedett az augusztusi 2,0 százalékról.
A gödi Samsung üzem körül kialakult jogi ügy már a koreai kormányt is mozgósította – diplomáciai lépésekre is szükség lehet a megoldáshoz.
Sokkoló forgatókönyv látott napvilágot: ez történne, ha nem tartanák meg a Sziget Fesztivált 2026-ban
A GKI Gazdaságkutató Zrt. gyorselemzése a Sziget Fesztivál potenciális 2026-os elmaradásának többdimenziós gazdasági kockázatait vizsgálja.
A BUX csütörtökön még 249,49 pontos, 0,24 százalékos emelkedéssel 103 065,51 ponton zárt 14,0 milliárd forintos forgalom mellett.
2025 augusztusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 683 300, a nettó átlagkereset 472 600 forint volt.
Az euró hét órakor 389,89 forinton állt, magasabban a szerda esti 389,52 forintnál.
A fogyasztói árindex a 2022-23-ra jellemző nagyon magas szintről 2024 elejére 5% alá süllyedt és azóta is mindössze 2 hónapra emelkedett ideiglenesen e szint fölé.
A Fitch Ratings frissített elemzésében lefelé módosította Magyarország gazdasági növekedési kilátásait, miközben a költségvetési hiány csak 2027-ben csökkenhet 4 százalék alá.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 390,53 forintról 389,52 forintra csökkent 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 14 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Az EP két szakbizottsága elsöprő többséggel támogatta az orosz energiaimport megszüntetését, Magyarország kedvezményeit is eltörölnék.
Ezeken a helyeken napi 1000 forintból élnek az emberek: irtózatos a szegénység, óriásiak a nyomortelepek
A világ nyolc országában a lakosság több mint fele napi maximum 1000 forintból él, ami több száz millió embert jelent, azonban nem ez lehet a...
A PayPal blockchain partnere, a Paxos szerdán egy "technikai hiba" következtében tévedésből 300 billió dollár értékű PYUSD stablecoinjt hozott létre.
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
