Utazási fényképezés Bogotában, Kolumbia fővárosában. A kolumbiai zászló egy nagy kormányépület előtt lobog.
Gazdaság

Itt van Donald Trump újabb kemény bejelentése: folytatódik a vámháború, ezt az országot sújtja

Pénzcentrum
2025. október 20. 09:26

Trump vámokat emel Kolumbiával szemben a kábítószer-kereskedelem körüli vita miat - értesült a Reuters.

Donald Trump amerikai elnök vasárnap este bejelentette, hogy megemeli a Kolumbiára vonatkozó vámokat és leállítja a dél-amerikai országnak nyújtott kifizetéseket. Az intézkedés a két ország között kialakult vita újabb állomása, amely az amerikai hadsereg kábítószer-szállító hajók elleni csapásai miatt robbant ki.

Trump korábban "illegális drogvezetőnek" nevezte Gustavo Petro kolumbiai elnököt, míg Pete Hegseth védelmi miniszter közölte, hogy az amerikai erők egy kolumbiai lázadó csoporthoz köthető hajót támadtak meg. Petro szerint azonban a hajó egy "szerény családé" volt, nem lázadóké, kormánya pedig sértőnek minősítette Trump kijelentéseit.

Az amerikai elnök szerint Kolumbia nem harcol a kábítószerek ellen, hanem maga állítja elő azokat. Bejelentette, hogy leállítja a Kolumbiának nyújtott pénzügyi támogatást, és hétfőn részleteket közöl az új vámokról.

Petro tiltakozott az amerikai hadsereg karibi térségben végrehajtott hajók elleni csapásai miatt, amelyek több tucat ember halálát okozták és feszültséget keltettek a régióban. Számos jogi szakértő és emberi jogi aktivista is elítélte ezeket a katonai akciókat.

Nem világos, pontosan milyen támogatásra utalt Trump. Kolumbia egykor az Egyesült Államok egyik legnagyobb segélyezettje volt a nyugati féltekén, de a pénzáramlás idén hirtelen csökkent az amerikai kormány humanitárius segélyszervezetének, a USAID-nek a bezárása miatt.

Jelenleg Kolumbia az Egyesült Államokba irányuló legtöbb importra 10%-os vámot fizet, ami megegyezik a Trump által sok országra kivetett alapszinttel.

A kolumbiai külügyminisztérium közleményben ígérte, hogy nemzetközi támogatást keres Petro és az ország autonómiájának védelmében, hangsúlyozva, hogy Trump vádjai "rendkívül súlyos tettet jelentenek és aláássák a kolumbiaiak elnökének méltóságát".

Hegseth védelmi miniszter az X-en közölte, hogy a Pentagon pénteken megsemmisített egy hajót és megölt három embert a karibi térségben. Állítása szerint a hajó a baloldali Nemzeti Felszabadítási Hadsereghez (ELN) tartozott és kábítószer-csempészetben vett részt, bár erre nem mutatott be bizonyítékot.

Petro elítélte a bombázást, és visszautasította Trump megjegyzéseit: "Trump úr, Kolumbia soha nem volt udvariatlan az Egyesült Államokkal szemben... de ön udvariatlan és tudatlan Kolumbiával szemben. Mivel nem vagyok üzletember, még kevésbé vagyok drogkereskedő. Nincs kapzsiság a szívemben."

A múlt hónapban az Egyesült Államok visszavonta Petro vízumát, miután részt vett egy palesztinpárti tüntetésen New Yorkban, és arra buzdította az amerikai katonákat, hogy ne engedelmeskedjenek Trump parancsainak.

Kolumbia saját, régóta fennálló kábítószer-problémáival is küzd. Tavaly Petro ígéretet tett arra, hogy masszív társadalmi és katonai beavatkozással megfékezi a kokacserje-termesztő régiókat az országban, de a stratégia kevés sikert hozott. Szeptemberben Trump azon országok közé sorolta Kolumbiát, amelyek az Egyesült Államok szerint "nyilvánvalóan kudarcot vallottak" a kábítószer-ellenes megállapodások betartásában az elmúlt év során.
Címlapkép: Getty Images
