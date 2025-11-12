Donald Trump kivételt adott a MOL-csoportnak, így a szlovák Slovnaft olajfinomító ellátása is biztosított a szankciók ellenére.
Fájó pofont kapott a kínai gazdaság: eldurvult a vámháború, mit lép erre Hszi-Csin Ping?
A General Motors több ezer beszállítóját utasította a kínai alkatrészek kiiktatására, ami a geopolitikai feszültségek miatt egyre növekvő frusztrációt tükröz az autógyártók körében - jelentette a Reuters.
A GM vezetői arra kérik beszállítóikat, hogy keressenek alternatívákat a kínai nyersanyagokra és alkatrészekre, azzal a céllal, hogy végül teljesen kivonják ellátási láncaikat az országból. Egyes beszállítók számára 2027-es határidőt szabtak a kínai beszerzési kapcsolatok felszámolására.
A kezdeményezés 2024 végén indult, de idén tavasszal, az USA és Kína közötti kereskedelmi feszültségek fokozódásával új lendületet kapott. A GM vezetői ezt az ellátási lánc "rugalmasságának" javítását célzó átfogóbb stratégia részeként jellemezték.
Az intézkedés elsősorban az Észak-Amerikában gyártott autókba kerülő alkatrészeket és anyagokat érinti, ahol a vállalat globálisan a járművek többségét állítja elő. A GM előnyben részesíti az észak-amerikai gyárakból származó alkatrészeket, de nyitott a nem amerikai, Kínán kívüli beszállítói láncokra is.
A GM utasítása Kína mellett több más országra is vonatkozik, amelyek amerikai kereskedelmi korlátozások alá esnek nemzetbiztonsági aggályok miatt, például Oroszországra és Venezuelára. Az autóipari alkatrészek legnagyobb forrása a listán mégis egyértelműen Kína.
Az USA és Kína megállapodott számos vám és exportkorlátozás visszavonásáról Trump és Hszi Csin-ping kínai elnök októberi találkozóját követően. Ennek ellenére az autóipari vezetők belefáradtak az országok közötti változékony kereskedelmi dinamikába és annak az ellátási láncaikra gyakorolt hatásába, egy olyan iparágban, ahol a termékfejlesztési ciklusok sok évre nyúlnak.
A beszállítók számára a kínai ellátási láncok átirányítása költséges és összetett lehet. Kína olyan dominánssá vált az autóipari ellátási lánc egyes területein - például a világítás, az elektronika és a szerszámkészítők terén -, hogy nehéz alternatívákat találni.
"Nagy erőfeszítés. A beszállítók kapkodnak" - mondta egy nagy alkatrészgyártó vezetője a GM kezdeményezéséről. Collin Shaw, a MEMA (Járműbeszállítók Szövetsége) vezetője szerint az autógyártók és a nagy beszállítók azon dolgoznak, hogy "csökkentsék a kockázatot" ellátási láncaikban a kínai és néhány más országból származó tartalom csökkentésével. A Kínán belüli tömegtermékek és nyersanyagok hálózata azonban mélyen gyökerezik, ami bonyolítja az alternatívák keresését.
A tudományos és ipari trendek is azt mutatják, hogy a „technológia az emberért és a bolygóért” szemlélet már megkerülhetetlen az innováció területén.
Elképesztő csillagászati áttörés: új hírek érkeztek 3I/ATLAS csillagközi objektumról, nem semmi dolgot találtak
A csillagközi objektum 2026. március 16-án 53 millió kilométerre közelíti meg a Jupitert.
Gyorsabb, olcsóbb lett a Coca-Cola karácsonyi reklámja, ám sokak szerint elveszítette karácsonyi varázsát.
Vége a Messenger asztali appnak! Nézd meg, milyen alternatív platformokra válthatsz a chateléshez: Signal, Telegram, Discord és még sok más.
A mesterséges intelligencia veszi át a hatalmat a magyar irodákban – itt tart most a forradalom, ez még sokaknak okozhat fejfájást
A Joint Venture Szövetség (JVSZ) felmérése szerint a magyar üzleti szféra már nemcsak figyel, hanem aktívan cselekszik AI fronton.
A Rockstar Games bejelentette, hogy 2026. november 19-én jelenik meg a Grand Theft Auto hatodik része. Korábban májusra tették a premiert.
Óriási bejelentést tett a Microsoft: szintent lép a mesterésges intelligencia, itt is megjelennek vele
A Microsoft új csapatot hoz létre, amely az orvosi diagnosztika területén használná fel a mesterséges intelligenciát.
Az állami informatikai rendszereket üzemeltető szakemberek 2025. november 7-én, pénteken 15 órától november 10-én, hétfőn 6 óráig előre ütemezett karbantartást végeznek.
Elburjánztak a csaló reklámok a Facebookon: már folyik a vizsgálat a Meta ellen - nagyon vigyázz, mire kattintasz
A Meta belső dokumentumai szerint a vállalat 2024-es bevételének 10%-át csaló és tiltott termékeket hirdető reklámokból tervezte megszerezni.
A Tesla részvényesei csütörtökön szavaznak Elon Musk történelmi részvényjuttatásáról, ami alapvetően meghatározhatja a vállalat jövőjét.
Ez győzheti le örökre a mesterséges intelligenciát: óriási háború várható, ha ez bekövetkezik, örökre megváltozik a világ
A kvantumtechnológia és a mesterséges intelligencia együtt forradalmasíthatja a jövő technológiáját, bár a kvantumszámítógépek fejlesztése még korai szakaszban jár.
Ez a lépés Kína egyik legagresszívebb intézkedése lehet a külföldi technológiák kritikus infrastruktúrából való kiszorítására,
Ausztrália kibővítette a 16 év alatti gyermekekre vonatkozó közösségi média tilalmat.
A zsarolóvírus-támadások nem csupán technikai fennakadásokat vagy átmeneti anyagi veszteségeket okoznak.
A Microsoft emellett azt is bejelentette, hogy egyszerűbbé és intuitívabbá teszi a Windows frissítéseket.
A jelszavak mindig sebezhetőek maradnak a kiszivárgással vagy lopással szemben.
Sokkoló kijelentést tett a magyar jövőkutató: a ChatGPT-5 értő kezekben erősebb fegyver, mint egy rakéta
A jelen eseményei olyan sebességgel sodornak bennünket, hogy a jövőkutatás immár nem jóslás, hanem útmutató a túléléshez.
Te is egyre gyakrabban gyanakszol az AI-ra, mikor videókat nézel? Kiderült, ezek a legárulkodóbb jelek
A jövőben nem feltételezhetjük automatikusan, hogy egy videó igaz, csak azért, mert látjuk.
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.