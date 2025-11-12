2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
7 °C Budapest
Markham, Ontario, Kanada - 2019. június 14.: GM Canada Technical Centre campus Markhamban, Ontario, Kanada. A General Motors Company egy amerikai multinacionális vállalat.
Tech

Fájó pofont kapott a kínai gazdaság: eldurvult a vámháború, mit lép erre Hszi-Csin Ping?

Pénzcentrum
2025. november 12. 13:44

A General Motors több ezer beszállítóját utasította a kínai alkatrészek kiiktatására, ami a geopolitikai feszültségek miatt egyre növekvő frusztrációt tükröz az autógyártók körében - jelentette a Reuters.

A GM vezetői arra kérik beszállítóikat, hogy keressenek alternatívákat a kínai nyersanyagokra és alkatrészekre, azzal a céllal, hogy végül teljesen kivonják ellátási láncaikat az országból. Egyes beszállítók számára 2027-es határidőt szabtak a kínai beszerzési kapcsolatok felszámolására.

A kezdeményezés 2024 végén indult, de idén tavasszal, az USA és Kína közötti kereskedelmi feszültségek fokozódásával új lendületet kapott. A GM vezetői ezt az ellátási lánc "rugalmasságának" javítását célzó átfogóbb stratégia részeként jellemezték.

Az intézkedés elsősorban az Észak-Amerikában gyártott autókba kerülő alkatrészeket és anyagokat érinti, ahol a vállalat globálisan a járművek többségét állítja elő. A GM előnyben részesíti az észak-amerikai gyárakból származó alkatrészeket, de nyitott a nem amerikai, Kínán kívüli beszállítói láncokra is.

A GM utasítása Kína mellett több más országra is vonatkozik, amelyek amerikai kereskedelmi korlátozások alá esnek nemzetbiztonsági aggályok miatt, például Oroszországra és Venezuelára. Az autóipari alkatrészek legnagyobb forrása a listán mégis egyértelműen Kína.

Kapcsolódó cikkeink:

Az USA és Kína megállapodott számos vám és exportkorlátozás visszavonásáról Trump és Hszi Csin-ping kínai elnök októberi találkozóját követően. Ennek ellenére az autóipari vezetők belefáradtak az országok közötti változékony kereskedelmi dinamikába és annak az ellátási láncaikra gyakorolt hatásába, egy olyan iparágban, ahol a termékfejlesztési ciklusok sok évre nyúlnak.

A beszállítók számára a kínai ellátási láncok átirányítása költséges és összetett lehet. Kína olyan dominánssá vált az autóipari ellátási lánc egyes területein - például a világítás, az elektronika és a szerszámkészítők terén -, hogy nehéz alternatívákat találni.

"Nagy erőfeszítés. A beszállítók kapkodnak" - mondta egy nagy alkatrészgyártó vezetője a GM kezdeményezéséről. Collin Shaw, a MEMA (Járműbeszállítók Szövetsége) vezetője szerint az autógyártók és a nagy beszállítók azon dolgoznak, hogy "csökkentsék a kockázatot" ellátási láncaikban a kínai és néhány más országból származó tartalom csökkentésével. A Kínán belüli tömegtermékek és nyersanyagok hálózata azonban mélyen gyökerezik, ami bonyolítja az alternatívák keresését.
Címlapkép: Getty Images
