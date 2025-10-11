A Pénzcentrum 2025. október 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Trump meglépte, amiről mindenki azt hitte nem meri: sötét idők jönnek
Az Egyesült Államok további 100 százalékos vámot vet ki minden kínai árura a már meglévő 30 százalékos vám fölött november 1-től, ami így 130 százalékra emelkedik, miután Kína exportkorlátozást vezetett be egyebek között a ritkaföldfémekre - jelentette be Donald Trump amerikai elnök a Truth Social platformján.
Indoklása szerint Kína "rendkívül agresszív" álláspontot képvisel a kereskedelem kapcsán azzal, hogy egy igen ellenséges levelet küldött a világnak, amelyben kijelentette, hogy 2025. november 1-jétől nagyszabású exportkorlátozásokat vezet be gyakorlatilag minden általuk gyártott termékre, sőt néhány olyanra is, amelyet nem ők gyártanak.
Az amerikai elnök jelezte továbbá, hogy a 100 százalékos vám bevezetése Kína további lépéseitől függően előrehozható. Donald Trump azt is tervezi, hogy Kína kapcsán exportkorlátozásokat vezet be "minden kritikus szoftverre".
Pénteken Donald Trump azzal fenyegetőzött, hogy lemondja a Hszi Csin-ping kínai elnökkel tervezett, közel három hét múlva Dél-Koreában esedékes találkozóját. Később az Ovális Irodában újságíróknak azonban kijelentette, hogy nem mondta le a találkozót.
"Nem, nem mondtam le, de nem tudom, hogy lesz-e egyáltalán" - mondta az amerikai elnök, aki hozzátette: "mindenképpen ott leszek, szóval feltételezem, hogy lehet, hogy lesz." Az amerikai tőzsdék jelentős mínuszba zártak pénteken Donald Trump Kínával kapcsolatos vámemelési terveire.
Kiderült, már tesztelik a háborús vészforgatókönyvet Európában: több ország is orosz katonai lépésektől tart
A balti államok nagyszabású vészforgatókönyveket dolgoznak ki arra az esetre, ha Oroszország katonai fellépése menekülthullámot indítana el a térségben.
Kétévnyi háború után Izrael és a Hamász megállapodott: hamarosan leállhatnak a harcok, és kiszabadulhatnak a túszok.
Az Európai Unió Külügyi Szolgálata (EKSZ) élesen bírálta Tádzsikisztánt, amiért nem tartóztatta le Vlagyimir Putyin orosz elnököt.
Az Egyesült Államok szankciókat vezetett be Szerbia fő olajszállítója, a többségi orosz tulajdonban lévő Petroleum Industry of Serbia (NIS) ellen.
A dokumentum szerint Kína "hibrid hadviselést" is alkalmaz, hogy gyengítse az emberek kormányba vetett bizalmát.
Rengeteg autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a boltvezetőnek
Szabálytalan parkolás miatt áll bál a Nagy-Britanniában, egy jogi kiskaput használnak ki a szupermarketeknél az autósok.
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a megállapodást diplomáciai sikernek és erkölcsi győzelemnek nevezte.
A helyiek reménykednek, hogy hamarosan megoldódik az életüket évek óta megkeserítő illegális autóversenyek problémája.
Egy berlini gazdaságkutató szerint a 70 év felettiek nem kellene hangot kapni a politikában.
Szergej Rjabkov szerint elillant az alaszkai Trump-Putyin békecsúcs által generált momentum.
Európa hibrid háborúban áll, és ezt nagyon komolyan kell vennünk, egységes, határozott válaszra van szükség" - jelentette ki Ursula von der Leyen
A vállalat korábban többször hangsúlyozta, hogy termékei biztonságosak, nem tartalmaznak azbesztet és nem okoznak rákot.
Az elmúlt években a dietilén-glikollal szennyezett köhögésszirupok tucatnyi gyermek halálát okozták Indiában.
Az Európai Unió jelentősen megemeli az acélvámokat és csökkenti az importkvótákat, ami komoly aggodalmakat keltett.
A brit kormányt arra sürgetik, hogy vezessen be fogási kvótákat a halállomány megőrzése érdekében.
Az intézkedés nemcsak a kamionokat érinti, hanem a közepes járműkategóriát is.
Szerdán szünetel az oktatás Románia délkeleti megyéiben, miután a hatóságok rendkívüli árvízveszélyre figyelmeztettek az érkező heves esőzések miatt.
Donald Trump amerikai elnök hangsúlyozta: nem kívánja eszkalálni az orosz–ukrán háborút.
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
-
-
