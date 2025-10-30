2025. október 30. csütörtök Alfonz
Kína és az Egyesült Államok nemzeti lobogója lobog a szélben egy tiszta napon. Nemzetközi kapcsolat. 3d illusztráció render. Szelektív fókusz.
Világ

Megállapodott Trump és Hszi Csin-ping, áttörés jöhet a vámháborúban: minden megváltozhat a világgazdaságban

Pénzcentrum
2025. október 30. 08:44

Kína és az Egyesült Államok áttörést érhet el a hónapok óta eszkalálódó kereskedelmi háborúban. Donald Trump és Hszi Csin-ping dél-koreai találkozója után bejelentették: jöhet a megállapodás, amely több vitás kérdésben is enyhülést hozhat. A ritkaföldfémek exportkorlátozásának elhalasztása és az amerikai vámcsökkentés új szakaszt nyithat a két gazdasági szuperhatalom viszonyában.

Kína és az Egyesült Államok átfogó kereskedelmi megállapodás küszöbén áll – jelentették be Donald Trump és Hszi Csin-ping dél-koreai csúcstalálkozója után a Financial Times szerint.

A másfél órás megbeszélést Trump „fantasztikusnak” nevezte, és megerősítette, hogy a felek a hétvégén megkötött keretmegállapodás fő pontjaiban előreléptek. A cél a kereskedelmi háború legélesebb konfliktusainak átmeneti enyhítése.

A megállapodás várhatóan a következőket tartalmazza:

  • Kína egy évre elhalasztja a ritkaföldfémek exportjára vonatkozó szigorú állami ellenőrzés bevezetését,
  • az Egyesült Államok a felére csökkenti a fentanilra hivatkozva bevezetett kínai vámokat,
  • Peking pedig újraindítja az amerikai szójabab vásárlását, ami Trump szerint fontos eredmény az amerikai gazdák számára.

Bár a részletek még nem ismertek, a megállapodás a szakértők szerint átmeneti enyhülést hozhat a két gazdasági nagyhatalom közötti feszültségben, különösen a kritikus nyersanyagokhoz való hozzáférés terén.

Kapcsolódó cikkeink:

A Financial Times emlékeztetett: Kína dominál a stratégiai ásványok feldolgozásában, és az utóbbi hetekben fokozta az exportellenőrzéseket a ritkaföldfémekre, amelyeket az okostelefonoktól a hiperszonikus fegyverekig számos iparág használ. Az új, novemberre tervezett állami engedélyezési rendszert a mostani megállapodás várhatóan egy évvel elhalasztja.

A találkozó hat hónappal azután történt, hogy Trump 145 százalékos vámot vetett ki a kínai termékekre, amire Peking 125 százalékos ellenlépéssel reagált. Bár egyes kérdések – például a csúcstechnológiás chipek exportjának engedélyezése – továbbra is nyitottak, a megállapodás a kereskedelmi háború enyhülésének jele lehet.

Ha nullától tízig terjed a skála, ez a találkozó 12-es volt

– mondta Trump az Air Force One fedélzetén, hozzátéve, hogy „Hszi nagyszerű vezető, és sok mindenben egyetértünk”. Az amerikai elnök szerint a ritkaföldfémek kereskedelmével kapcsolatos vitás pontok is rendeződtek, bár részleteket egyelőre nem közölt.

Trump bejelentette, hogy áprilisban Kínába látogat, Hszi Csin-ping pedig jövőre utazhat az Egyesült Államokba. A vezetők az ukrajnai helyzetről is egyeztettek, és előzetesen együttműködésről is megállapodtak, bár ennek részletei még nem ismertek.
Címlapkép: Getty Images
#egyesült államok #export #vám #világ #megállapodás #donald trump #kína #világgazdaság #kereskedelmi háború #vámháború

Ha banánnal kezded a napot, ezt tudnod kell: meglepő dolog derült ki