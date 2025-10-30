Megállapodott Trump és Hszi Csin-ping, áttörés jöhet a vámháborúban: minden megváltozhat a világgazdaságban

Kína és az Egyesült Államok áttörést érhet el a hónapok óta eszkalálódó kereskedelmi háborúban. Donald Trump és Hszi Csin-ping dél-koreai találkozója után bejelentették: jöhet a megállapodás, amely több vitás kérdésben is enyhülést hozhat. A ritkaföldfémek exportkorlátozásának elhalasztása és az amerikai vámcsökkentés új szakaszt nyithat a két gazdasági szuperhatalom viszonyában.

Kína és az Egyesült Államok átfogó kereskedelmi megállapodás küszöbén áll – jelentették be Donald Trump és Hszi Csin-ping dél-koreai csúcstalálkozója után a Financial Times szerint.

A másfél órás megbeszélést Trump „fantasztikusnak” nevezte, és megerősítette, hogy a felek a hétvégén megkötött keretmegállapodás fő pontjaiban előreléptek. A cél a kereskedelmi háború legélesebb konfliktusainak átmeneti enyhítése.

A megállapodás várhatóan a következőket tartalmazza:

Kína egy évre elhalasztja a ritkaföldfémek exportjára vonatkozó szigorú állami ellenőrzés bevezetését,

az Egyesült Államok a felére csökkenti a fentanilra hivatkozva bevezetett kínai vámokat,

Peking pedig újraindítja az amerikai szójabab vásárlását, ami Trump szerint fontos eredmény az amerikai gazdák számára.

Bár a részletek még nem ismertek, a megállapodás a szakértők szerint átmeneti enyhülést hozhat a két gazdasági nagyhatalom közötti feszültségben, különösen a kritikus nyersanyagokhoz való hozzáférés terén.

A Financial Times emlékeztetett: Kína dominál a stratégiai ásványok feldolgozásában, és az utóbbi hetekben fokozta az exportellenőrzéseket a ritkaföldfémekre, amelyeket az okostelefonoktól a hiperszonikus fegyverekig számos iparág használ. Az új, novemberre tervezett állami engedélyezési rendszert a mostani megállapodás várhatóan egy évvel elhalasztja.

A találkozó hat hónappal azután történt, hogy Trump 145 százalékos vámot vetett ki a kínai termékekre, amire Peking 125 százalékos ellenlépéssel reagált. Bár egyes kérdések – például a csúcstechnológiás chipek exportjának engedélyezése – továbbra is nyitottak, a megállapodás a kereskedelmi háború enyhülésének jele lehet.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ha nullától tízig terjed a skála, ez a találkozó 12-es volt

– mondta Trump az Air Force One fedélzetén, hozzátéve, hogy „Hszi nagyszerű vezető, és sok mindenben egyetértünk”. Az amerikai elnök szerint a ritkaföldfémek kereskedelmével kapcsolatos vitás pontok is rendeződtek, bár részleteket egyelőre nem közölt.

Trump bejelentette, hogy áprilisban Kínába látogat, Hszi Csin-ping pedig jövőre utazhat az Egyesült Államokba. A vezetők az ukrajnai helyzetről is egyeztettek, és előzetesen együttműködésről is megállapodtak, bár ennek részletei még nem ismertek.