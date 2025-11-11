Hatalmas megállapodás előtt az Egyesült Államok és Svájc, nagy dobásra készülnek

Az Egyesült Államok és Svájc közel áll egy kereskedelmi megállapodás aláírásához, amely csökkentené a Donald Trump által augusztusban bevezetett 39%-os vámokat, jelentette a CNBC.

Donald Trump hétfőn megerősítette, hogy a Fehér Ház tisztviselői dolgoznak a svájci vámok mérséklésén. "Nem tűztem ki konkrét számot, de azon fogunk dolgozni, hogy segítsünk Svájcnak" - nyilatkozta az Ovális Irodában. Hozzátette: "Keményen sújtottuk Svájcot, de azt szeretnénk, hogy sikeres maradjon", és kiemelte, hogy az ország "nagyon jó szövetséges" volt.

Médiajelentések szerint a svájci exportra kivetett vám 15%-ra csökkenhet, ami megegyezik az EU-exportra kivetett amerikai vámtétellel. A Bloomberg információi alapján a megállapodás néhány héten belül véglegesíthető lehet.

A svájci gazdasági minisztérium szóvivője nem kívánt nyilatkozni a folyamatban lévő tárgyalásokról, csak annyit közölt, hogy Guy Parmelin svájci gazdasági miniszter "rendszeres kapcsolatban áll az amerikai illetékesekkel, köztük Jamieson Greer amerikai kereskedelmi képviselővel".

A magas vámok nagy felháborodást keltettek Svájcban, amelynek fő exportcikkei közé tartoznak az órák, ékszerek, gépek, csokoládé, elektronikai termékek, valamint vegyipari és gyógyszeripari termékek. A svájci Swatch Group és Richemont részvényei kedden emelkedtek a piacnyitáskor.

Több svájci vállalat vezetője is nyíltan beszélt a vámok okozta károkról. A Breitling svájci luxusóra-gyártó vezérigazgatója a CNBC-nek nyilatkozva "borzalmasnak" nevezte a vámot Svájc számára.

A 39%-os vám az egyik legmagasabb volt Trump idei globális vámemelései között. Az elnök a svájci és számos más országgal fennálló kereskedelmi egyensúlyhiány miatt döntött a vámok bevezetése mellett.

Az Egyesült Államok Kereskedelmi Képviselőjének Hivatala szerint az USA árukereskedelmi deficitje Svájccal tavaly 38,5 milliárd dollárra rúgott. A svájci kormány álláspontja szerint a két ország közötti kereskedelmi kapcsolat "viszonylag kiegyensúlyozott", mivel "az USA a szolgáltatások exportjában, Svájc pedig az áruk exportjában rendelkezik többlettel". Svájc hangsúlyozta, hogy árutöbblete nem tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokon alapul, és az amerikai áruk több mint 99%-a vámmentesen importálható Svájcba.

Címlapi kép: Erik S. Lesser, MTI/MTVA