A japán technológiai óriás kedden közzétett eredménykimutatásában jelentette be, hogy októberben megvált 32,1 millió Nvidia részvényétől.
Hatalmas megállapodás előtt az Egyesült Államok és Svájc, nagy dobásra készülnek
Az Egyesült Államok és Svájc közel áll egy kereskedelmi megállapodás aláírásához, amely csökkentené a Donald Trump által augusztusban bevezetett 39%-os vámokat, jelentette a CNBC.
Donald Trump hétfőn megerősítette, hogy a Fehér Ház tisztviselői dolgoznak a svájci vámok mérséklésén. "Nem tűztem ki konkrét számot, de azon fogunk dolgozni, hogy segítsünk Svájcnak" - nyilatkozta az Ovális Irodában. Hozzátette: "Keményen sújtottuk Svájcot, de azt szeretnénk, hogy sikeres maradjon", és kiemelte, hogy az ország "nagyon jó szövetséges" volt.
Médiajelentések szerint a svájci exportra kivetett vám 15%-ra csökkenhet, ami megegyezik az EU-exportra kivetett amerikai vámtétellel. A Bloomberg információi alapján a megállapodás néhány héten belül véglegesíthető lehet.
A svájci gazdasági minisztérium szóvivője nem kívánt nyilatkozni a folyamatban lévő tárgyalásokról, csak annyit közölt, hogy Guy Parmelin svájci gazdasági miniszter "rendszeres kapcsolatban áll az amerikai illetékesekkel, köztük Jamieson Greer amerikai kereskedelmi képviselővel".
A magas vámok nagy felháborodást keltettek Svájcban, amelynek fő exportcikkei közé tartoznak az órák, ékszerek, gépek, csokoládé, elektronikai termékek, valamint vegyipari és gyógyszeripari termékek. A svájci Swatch Group és Richemont részvényei kedden emelkedtek a piacnyitáskor.
Több svájci vállalat vezetője is nyíltan beszélt a vámok okozta károkról. A Breitling svájci luxusóra-gyártó vezérigazgatója a CNBC-nek nyilatkozva "borzalmasnak" nevezte a vámot Svájc számára.
A 39%-os vám az egyik legmagasabb volt Trump idei globális vámemelései között. Az elnök a svájci és számos más országgal fennálló kereskedelmi egyensúlyhiány miatt döntött a vámok bevezetése mellett.
Az Egyesült Államok Kereskedelmi Képviselőjének Hivatala szerint az USA árukereskedelmi deficitje Svájccal tavaly 38,5 milliárd dollárra rúgott. A svájci kormány álláspontja szerint a két ország közötti kereskedelmi kapcsolat "viszonylag kiegyensúlyozott", mivel "az USA a szolgáltatások exportjában, Svájc pedig az áruk exportjában rendelkezik többlettel". Svájc hangsúlyozta, hogy árutöbblete nem tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokon alapul, és az amerikai áruk több mint 99%-a vámmentesen importálható Svájcba.
Címlapi kép: Erik S. Lesser, MTI/MTVA
