Rome, 2024. március 10.A Republikánus Párt elnökjelöltségére pályázó Donald Trump volt amerikai elnök beszél támogatóihoz a Georgia állambeli Rome-ban rendezett kampányeseményen 2024. március 9-én. Georgia államban március 12-én re
Gazdaság

Hatalmas megállapodás előtt az Egyesült Államok és Svájc, nagy dobásra készülnek

Pénzcentrum
2025. november 11. 13:46

Az Egyesült Államok és Svájc közel áll egy kereskedelmi megállapodás aláírásához, amely csökkentené a Donald Trump által augusztusban bevezetett 39%-os vámokat, jelentette a CNBC.

Donald Trump hétfőn megerősítette, hogy a Fehér Ház tisztviselői dolgoznak a svájci vámok mérséklésén. "Nem tűztem ki konkrét számot, de azon fogunk dolgozni, hogy segítsünk Svájcnak" - nyilatkozta az Ovális Irodában. Hozzátette: "Keményen sújtottuk Svájcot, de azt szeretnénk, hogy sikeres maradjon", és kiemelte, hogy az ország "nagyon jó szövetséges" volt.

Médiajelentések szerint a svájci exportra kivetett vám 15%-ra csökkenhet, ami megegyezik az EU-exportra kivetett amerikai vámtétellel. A Bloomberg információi alapján a megállapodás néhány héten belül véglegesíthető lehet.

A svájci gazdasági minisztérium szóvivője nem kívánt nyilatkozni a folyamatban lévő tárgyalásokról, csak annyit közölt, hogy Guy Parmelin svájci gazdasági miniszter "rendszeres kapcsolatban áll az amerikai illetékesekkel, köztük Jamieson Greer amerikai kereskedelmi képviselővel".

A magas vámok nagy felháborodást keltettek Svájcban, amelynek fő exportcikkei közé tartoznak az órák, ékszerek, gépek, csokoládé, elektronikai termékek, valamint vegyipari és gyógyszeripari termékek. A svájci Swatch Group és Richemont részvényei kedden emelkedtek a piacnyitáskor.

Több svájci vállalat vezetője is nyíltan beszélt a vámok okozta károkról. A Breitling svájci luxusóra-gyártó vezérigazgatója a CNBC-nek nyilatkozva "borzalmasnak" nevezte a vámot Svájc számára.

A 39%-os vám az egyik legmagasabb volt Trump idei globális vámemelései között. Az elnök a svájci és számos más országgal fennálló kereskedelmi egyensúlyhiány miatt döntött a vámok bevezetése mellett.

Az Egyesült Államok Kereskedelmi Képviselőjének Hivatala szerint az USA árukereskedelmi deficitje Svájccal tavaly 38,5 milliárd dollárra rúgott. A svájci kormány álláspontja szerint a két ország közötti kereskedelmi kapcsolat "viszonylag kiegyensúlyozott", mivel "az USA a szolgáltatások exportjában, Svájc pedig az áruk exportjában rendelkezik többlettel". Svájc hangsúlyozta, hogy árutöbblete nem tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokon alapul, és az amerikai áruk több mint 99%-a vámmentesen importálható Svájcba.

Címlapi kép: Erik S. Lesser, MTI/MTVA
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 11. 13:02
Ennyit keres egy börtönőr ma Magyarországon: durván kilőttek a bérek, lasszóval fognák az embereket
Pénzcentrum  |  2025. november 11. 12:30
Az EU bírósága döntött a magyar minimálbérről: nincs apelláta, ezt itthon is kötelező betartani
Agrárszektor  |  2025. november 11. 13:32
Imádják külföldön ezt a magyar húst: itthon nem esszük, pedig van bőven