Zelenszkij keményen üzent: Ukrajna nem adja fel a területeit, nem enged Moszkvának

Az ukrán elnök egy brit televíziós interjúban kategorikusan elutasította a területi engedmények lehetőségét, egyúttal hangsúlyozta a konkrét biztonsági garanciák szükségességét. Volodimir Zelenszkij szerint a tűzszüneti tárgyalások terén történt némi előrelépés, a politikai egyeztetések azonban megrekedtek.

Az ukrán államfő Piers Morgan brit újságírónak nyilatkozva egyértelművé tette: Kijev nem hajlandó lemondani egyetlen négyzetméternyi területről sem Oroszország javára, és nem vonja vissza erőit a jelenleg ellenőrzése alatt álló régiókból. A The Kyiv Independent beszámolója szerint Zelenszkij különös hangsúlyt fektetett a Donyecki-medence (Donbász) jelentőségére.- számolt be a Portfolio.

"Meg kell érteniük, hogy a Donbász a függetlenségünk része, az értékeink része. Ez nem pusztán a földről vagy a területről szól, hanem az emberekről" – jelentette ki az elnök. Hozzátette, hogy ukrán katonák tízezrei áldozták életüket a térség védelmében.

Moszkva azon elvárását, hogy az ukrán erők hagyják el Donyeck megye még ellenőrzésük alatt álló részeit, az államfő elfogadhatatlannak minősítette. Egyértelművé tette: Kijev nem ismeri el az orosz megszállás legitimitását.

A béketárgyalások helyzetéről szólva Zelenszkij részleges előrelépésről számolt be. Míg a katonai-technikai kérdésekben sikerült közeledni egy átfogó tűzszüneti ellenőrzési mechanizmus kidolgozásához, addig politikai téren – főként a területi kérdéseket illetően – a megbeszélések holtpontra jutottak.

Az ukrán vezető kifejtette: országának konkrét, intézményes biztonsági garanciákra van szüksége, a személyes kapcsolatokon alapuló ígéretek nem elegendőek. "Ma senki sem tud igazán erős ígéretet tenni nekünk. Minden tiszteletem az amerikai elnöké és az Egyesült Államoké, hiszen egy erős országról van szó, de nekünk az ő biztonsági garanciáikra van szükségünk. Jelenleg senki sem tudja garantálni, hogy Putyin nem támad újra" – fejtette ki álláspontját.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A belpolitikai helyzettel kapcsolatban Zelenszkij rámutatott: az ukrán jogszabályok értelmében hadiállapot idején nem rendezhetők országos választások. Jelezte ugyanakkor, hogy egy legalább két hónapos tűzszünet esetén hajlandó lenne a törvényhozáshoz fordulni a szabályozás módosítása érdekében. Figyelmeztetett azonban, hogy egy időleges fegyvernyugvás nem jelentené automatikusan a konfliktus lezárását.

Az interjúban az elnök bírálta a nemzetközi sportvilág vélt kétszínűségét is. Kifogásolta Vlagyiszlav Heraszkevics ukrán szkeletonversenyző eltiltását a milánó-cortinai téli olimpiáról, amiért a sportoló a háborúban elesett honfitársaira emlékező sisakban versenyzett. Zelenszkij a Szabadság Érdemrenddel ismerte el a sportoló gesztusát. Élesen bírálta továbbá a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság döntését is, amely lehetővé teszi az orosz és fehérorosz versenyzők indulását a nemzetközi megmérettetéseken.