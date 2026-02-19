A német kancellár határozottan elvetette a gondolatot, hogy országa önálló atomfegyver-programot indítson.
Zelenszkij keményen üzent: Ukrajna nem adja fel a területeit, nem enged Moszkvának
Az ukrán elnök egy brit televíziós interjúban kategorikusan elutasította a területi engedmények lehetőségét, egyúttal hangsúlyozta a konkrét biztonsági garanciák szükségességét. Volodimir Zelenszkij szerint a tűzszüneti tárgyalások terén történt némi előrelépés, a politikai egyeztetések azonban megrekedtek.
Az ukrán államfő Piers Morgan brit újságírónak nyilatkozva egyértelművé tette: Kijev nem hajlandó lemondani egyetlen négyzetméternyi területről sem Oroszország javára, és nem vonja vissza erőit a jelenleg ellenőrzése alatt álló régiókból. A The Kyiv Independent beszámolója szerint Zelenszkij különös hangsúlyt fektetett a Donyecki-medence (Donbász) jelentőségére.- számolt be a Portfolio.
"Meg kell érteniük, hogy a Donbász a függetlenségünk része, az értékeink része. Ez nem pusztán a földről vagy a területről szól, hanem az emberekről" – jelentette ki az elnök. Hozzátette, hogy ukrán katonák tízezrei áldozták életüket a térség védelmében.
Moszkva azon elvárását, hogy az ukrán erők hagyják el Donyeck megye még ellenőrzésük alatt álló részeit, az államfő elfogadhatatlannak minősítette. Egyértelművé tette: Kijev nem ismeri el az orosz megszállás legitimitását.
A béketárgyalások helyzetéről szólva Zelenszkij részleges előrelépésről számolt be. Míg a katonai-technikai kérdésekben sikerült közeledni egy átfogó tűzszüneti ellenőrzési mechanizmus kidolgozásához, addig politikai téren – főként a területi kérdéseket illetően – a megbeszélések holtpontra jutottak.
Az ukrán vezető kifejtette: országának konkrét, intézményes biztonsági garanciákra van szüksége, a személyes kapcsolatokon alapuló ígéretek nem elegendőek. "Ma senki sem tud igazán erős ígéretet tenni nekünk. Minden tiszteletem az amerikai elnöké és az Egyesült Államoké, hiszen egy erős országról van szó, de nekünk az ő biztonsági garanciáikra van szükségünk. Jelenleg senki sem tudja garantálni, hogy Putyin nem támad újra" – fejtette ki álláspontját.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A belpolitikai helyzettel kapcsolatban Zelenszkij rámutatott: az ukrán jogszabályok értelmében hadiállapot idején nem rendezhetők országos választások. Jelezte ugyanakkor, hogy egy legalább két hónapos tűzszünet esetén hajlandó lenne a törvényhozáshoz fordulni a szabályozás módosítása érdekében. Figyelmeztetett azonban, hogy egy időleges fegyvernyugvás nem jelentené automatikusan a konfliktus lezárását.
Az interjúban az elnök bírálta a nemzetközi sportvilág vélt kétszínűségét is. Kifogásolta Vlagyiszlav Heraszkevics ukrán szkeletonversenyző eltiltását a milánó-cortinai téli olimpiáról, amiért a sportoló a háborúban elesett honfitársaira emlékező sisakban versenyzett. Zelenszkij a Szabadság Érdemrenddel ismerte el a sportoló gesztusát. Élesen bírálta továbbá a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság döntését is, amely lehetővé teszi az orosz és fehérorosz versenyzők indulását a nemzetközi megmérettetéseken.
A közzétett videókon füst emelkedik a terület fölött, amely több katonai és stratégiai létesítmény közelében található.
Az Egyesült Államok és Izrael közös katonai akcióra készülhet Irán ellen, amely az Axios információi szerint akár napokon vagy heteken belül megkezdődhet.
Az Eurostat legfrissebb adatai alapján 2024-ben az Európai Unióban 73,8 millióan dolgoztak a tudományos és technológiai szektorban.
A diplomata elismerően nyilatkozott Marco Rubio müncheni biztonsági konferencián elmondott beszédéről, amelyben a politikus szorosabb transzatlanti együttműködést sürgetett.
Ukrajna szankciócsomagot léptetett életbe Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök ellen, mivel aktívan közreműködik az Oroszország által folytatott háborúban.
Az Egyesült Államok közvetítésével zajló ukrán–orosz béketárgyalások második napja kezdődött meg szerdán Genfben.
Karnyújtásnyira a béke Ukrajnában? Szivárognak a hírek a tárgyalásokról: közelednek az orosz és ukrán álláspontok
Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja szerint jelentős eredményeket hozott az orosz–ukrán konfliktus rendezése érdekében zajló genfi béketárgyalások első fordulója.
Szigorúbb határellenőrzések és egyre több hazatérő: csökken a bevándorlók száma Németországban és az EU-ban.
Megrázó jóslatot kapott Európa legerősebb országa: brutálisan fogy a lakosság - még pár év, és több millióan eltűnnek
A 2030-ig tartó bevándorlás várhatóan jelentősen alacsonyabb lesz a korábban előrejelzettnél.
Elszólta magát Putyin erős embere: Készek vagyunk akár több millió embert is elveszíteni Ukrajnában!
Kreml-közeli források szerint az ukrajnai konfliktus rendezéséről folytatandó tárgyalásokra kijelölt orosz főtárgyaló zárt körben rendkívüli kijelentéseket tett.
Genfben ma megkezdődik az iráni–amerikai tárgyalások második fordulója, amelynek középpontjában Irán nukleáris programja és az amerikai szankciók esetleges feloldása áll.
Az orosz erők Starlink-hozzáférésének blokkolása is szerepet játszhatott a gyors ukrán előretörésben.
Kiadta az utasítást Donald Trump: ezt várja el Ukrajnától a béketárgyaláson - az oroszok is asztalhoz ülnek
Svájcban folytatódnak a háromoldalú béketárgyalások Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország részvételével.
Kiakadt Magyarország szomszédja, amiért hazánk gépei védik a légterüket: erős üzenetet küldtek Trumpnak
Robert Fico miniszterelnök szerint a bővítéssel az ország csökkenthetné ráutaltságát a szomszédos államok által nyújtott légtérvédelmi segítségre.
Magára maradhat Orbán Viktor Trump béketanácsában: már csak ezen az egy emberen múlik, lesz-e ott más európai vezető rajta kívül
Az amerikai elnök szerint a Béketanács "korlátlan lehetőségekkel bír", és a jövőben akár az ENSZ szerepét is átveheti.
Néhány étel sokaknál kiveri a biztosítékot, mégis nemzeti kedvenceknek számítanak. De mit árulnak el a bizarr étkek az ízlésünkről? Mutatjuk!
Döbbenet: mutációt találtak a csernobili katasztrófa áldozatainak utódainál - ez sokaknak vészjósló hír
A statisztikai korrekciók elvégzése után is szignifikáns maradt a különbség a csoportok között.
Döbbenetes új részletek derültek ki Alekszej Navalnij haláláról: óriási a felháborodás, újabb szankciók jöhetnek
Az öt európai ország a Vegyifegyver-tilalmi Szervezetnél jelentette fel a Kremlt.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén