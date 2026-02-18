Tűz ütött ki a népes fővárosban: hatalmas a pánik, katonai létesítmény mellett csaptak fel a lángok

Tűz ütött ki Irán fővárosának közelében, a hatóságok szerint a lángok a Parand folyó partján lévő nádasban keletkeztek - írja a Reuters.

Szerdán tűz ütött ki az iráni Parandban, Teherán főváros közelében - jelentette az állami média.

A közzétett videókon füst emelkedik a terület fölött, amely több katonai és stratégiai létesítmény közelében található Teherán tartományban.

"A Parand város közelében látható fekete füst a Parand folyó partján lévő nádasban keletkezett tűz eredménye... a tűzoltók a helyszínen vannak, és a tűzoltási művelet folyamatban van" - idézte az állami média a parandi tűzoltóságot.