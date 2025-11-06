Pont kerülhet Trump vámháborújára? Erra aztán senki nem számított ilyen hamar

Kína megkezdte az amerikai mezőgazdasági termékek vásárlását a két ország vezetőinek találkozója után, de a jelentős szójabab-vásárlások még váratnak magukra - tudósított a Reuters.

Kínai vevők két rakomány amerikai búzát vásároltak, ami az első ilyen beszerzés a tavalyi október óta, miközben egy szállítmány cirok is útnak indult az Egyesült Államokból Kínába. Ezek a vásárlások azt követően történtek, hogy Peking felfüggesztette a megtorló vámokat az amerikai importra, beleértve a mezőgazdasági termékeket is, bár az amerikai szójababra továbbra is 13%-os vám vonatkozik.

A mintegy 120000 tonnányi, decemberi szállításra vásárolt búza egy rakomány amerikai lágy fehér búzát és egy rakomány tavaszi búzát tartalmaz. "Ez inkább Kína elköteleződését mutatja az amerikai gabona vásárlása mellett, mivel az amerikai búza nem a legolcsóbb. Így ezeknek a rakományoknak a megvásárlása inkább politikai lépés" - nyilatkozta egy szingapúri gabonakereskedő, aki közvetlen ismeretekkel rendelkezik az ügyletekről.

A Fehér Ház korábban bejelentette, hogy Kína legalább 12 millió tonna amerikai szójababot vásárol 2025 utolsó két hónapjában, és legalább 25 millió tonnát a következő három év mindegyikében, de Peking még nem erősítette meg ezeket a számokat.

A kínai importőrök nemrég 20 rakomány olcsóbb brazil szójababot vásároltak, miközben a dél-amerikai árak csökkentek annak reményében, hogy az amerikai eladások újraindulnak. A COFCO kínai állami gabonafelvásárló három amerikai rakományt vett át a Trump-Xi találkozó előtt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A 13%-os szójabab-vám fenntartása miatt az amerikai szállítmányok túl drágák a kereskedelmi vásárlók számára a brazil rakományokhoz képest, állítják kereskedők és elemzők.