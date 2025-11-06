2025. november 6. csütörtök Lénárd
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szójabab gabona a sikeres fiatal gazda kezében, a háttérben kombájn dolgozik a szójabab mezőn, mezőgazdasági koncepció. Közelkép a kezek tele szójabab gabonával juta zsákban.
Világ

Pont kerülhet Trump vámháborújára? Erra aztán senki nem számított ilyen hamar

Pénzcentrum
2025. november 6. 18:13

Kína megkezdte az amerikai mezőgazdasági termékek vásárlását a két ország vezetőinek találkozója után, de a jelentős szójabab-vásárlások még váratnak magukra - tudósított a Reuters.

Kínai vevők két rakomány amerikai búzát vásároltak, ami az első ilyen beszerzés a tavalyi október óta, miközben egy szállítmány cirok is útnak indult az Egyesült Államokból Kínába. Ezek a vásárlások azt követően történtek, hogy Peking felfüggesztette a megtorló vámokat az amerikai importra, beleértve a mezőgazdasági termékeket is, bár az amerikai szójababra továbbra is 13%-os vám vonatkozik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A mintegy 120000 tonnányi, decemberi szállításra vásárolt búza egy rakomány amerikai lágy fehér búzát és egy rakomány tavaszi búzát tartalmaz. "Ez inkább Kína elköteleződését mutatja az amerikai gabona vásárlása mellett, mivel az amerikai búza nem a legolcsóbb. Így ezeknek a rakományoknak a megvásárlása inkább politikai lépés" - nyilatkozta egy szingapúri gabonakereskedő, aki közvetlen ismeretekkel rendelkezik az ügyletekről.

Kapcsolódó cikkeink:

A Fehér Ház korábban bejelentette, hogy Kína legalább 12 millió tonna amerikai szójababot vásárol 2025 utolsó két hónapjában, és legalább 25 millió tonnát a következő három év mindegyikében, de Peking még nem erősítette meg ezeket a számokat.

A kínai importőrök nemrég 20 rakomány olcsóbb brazil szójababot vásároltak, miközben a dél-amerikai árak csökkentek annak reményében, hogy az amerikai eladások újraindulnak. A COFCO kínai állami gabonafelvásárló három amerikai rakományt vett át a Trump-Xi találkozó előtt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A 13%-os szójabab-vám fenntartása miatt az amerikai szállítmányok túl drágák a kereskedelmi vásárlók számára a brazil rakományokhoz képest, állítják kereskedők és elemzők.
Címlapkép: Getty Images
#kereskedelem #import #export #amerika #vám #nemzetközi #világ #mezőgazdaság #agrárium #donald trump #politika #kína #peking #külkereskedelem #búza #gabona #agrár #amerikai egyesült államok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:46
18:33
18:13
18:05
17:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 6.
Az angol már a múlté: kiderítettük, ez a nyelv most aranyat ér a munkaerőpiacon
2025. november 5.
Így lett Lengyelországból gazdasági mintaállam 2025-re: Magyarország előtt is adott volna a lehetőség?
2025. november 6.
Ezek lesznek 2026 sláger úti céljai: meglepő helyszínek kerültek fel a friss listára, mindenki ide megy majd nyaralni
2025. november 6.
Horror áron mérik 2025-ben a magyarok kedvenc őszi-téli csemegéjét: igazi luxus, kilónként 23 ezerért
2025. november 6.
Maximum 1 évet kaphat Magyarország: hiába az Orbán-Trump találkozó, végleg elzárják a Barátság-vezetéket?
NAPTÁR
Tovább
2025. november 6. csütörtök
Lénárd
45. hét
November 6.
Nemzetközi nap a környezet háború és fegyveres konfliktus során történő kifosztásának megelőzéséért
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Új munkaszüneti nap született: nemzeti ünneppé válik ez az új dátum
2
2 hete
Erre nem számított Zelenszkij: váratlan ország támadta hátba az EU-ból, durva ultimátumot kapott
3
1 hete
Most érkezett Putyin rendkívüli bejelentése: lesújtó hír a világnak, így még évekig eltarthat a háború
4
1 hete
Forr a levegő Európa felett: elfogtak egy orosz gépet!
5
1 hete
Megremegett Oroszország: a háború eddigi legsúlyosabb támadása érte Moszkvát
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kockázati díj
a biztosítási díj azon része, amely az átvállalt kockázatból származó károk fedezetéül szolgál. Ebből a díjrészből fizetik a biztosítottaknak járó szolgáltatásokat, s ebből képzik a függő károk tartalékait is. Nettó díjnak is nevezik, mert nem tartalmazza a vállalkozói díj részt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 6. 18:05
Kvíz: Mire emlékszel a Keresztapa-filmekből? Tudd meg nálunk, töltsd ki a legújabb filmes kvízünket!
Pénzcentrum  |  2025. november 6. 16:04
Ezek lesznek 2026 sláger úti céljai: meglepő helyszínek kerültek fel a friss listára, mindenki ide megy majd nyaralni
Agrárszektor  |  2025. november 6. 17:29
Új szabályokat hoz az EU: erre mindenkinek fel kell készülnie