Pont kerülhet Trump vámháborújára? Erra aztán senki nem számított ilyen hamar

Kína megkezdte az amerikai mezőgazdasági termékek vásárlását a két ország vezetőinek találkozója után, de a jelentős szójabab-vásárlások még váratnak magukra - tudósított a Reuters.
Kínai vevők két rakomány amerikai búzát vásároltak, ami az első ilyen beszerzés a tavalyi október óta, miközben egy szállítmány cirok is útnak indult az Egyesült Államokból Kínába. Ezek a vásárlások azt követően történtek, hogy Peking felfüggesztette a megtorló vámokat az amerikai importra, beleértve a mezőgazdasági termékeket is, bár az amerikai szójababra továbbra is 13%-os vám vonatkozik.
A mintegy 120000 tonnányi, decemberi szállításra vásárolt búza egy rakomány amerikai lágy fehér búzát és egy rakomány tavaszi búzát tartalmaz. "Ez inkább Kína elköteleződését mutatja az amerikai gabona vásárlása mellett, mivel az amerikai búza nem a legolcsóbb. Így ezeknek a rakományoknak a megvásárlása inkább politikai lépés" - nyilatkozta egy szingapúri gabonakereskedő, aki közvetlen ismeretekkel rendelkezik az ügyletekről.
A Fehér Ház korábban bejelentette, hogy Kína legalább 12 millió tonna amerikai szójababot vásárol 2025 utolsó két hónapjában, és legalább 25 millió tonnát a következő három év mindegyikében, de Peking még nem erősítette meg ezeket a számokat.
A kínai importőrök nemrég 20 rakomány olcsóbb brazil szójababot vásároltak, miközben a dél-amerikai árak csökkentek annak reményében, hogy az amerikai eladások újraindulnak. A COFCO kínai állami gabonafelvásárló három amerikai rakományt vett át a Trump-Xi találkozó előtt.
A 13%-os szójabab-vám fenntartása miatt az amerikai szállítmányok túl drágák a kereskedelmi vásárlók számára a brazil rakományokhoz képest, állítják kereskedők és elemzők.
Orbán Viktor és delegációja csütörtök reggel a Wizz Air járatával indult útnak Budapestről Washingtonba.
Egy új jelentés szerint még van esély a klímaválság legrosszabb hatásainak elkerülésére.
A párizsi rendőrség négy férfit vett őrizetbe a Louvre kirablása miatt. Az egyikük egy volt biztonsági őr és TikTok-influenszer.
Tíz ember megsérült, közülük négyen súlyosan, amikor egy férfi szándékosan elütötte őket egy francia szigeten.
Eljött Trump ítéletnapja, a Legfelsőbb Bíróság csavarhatja ki a kormányt a kezéből: már mesterkedik a bosszún az amerikai elnök?
Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága ma tárgyalja Donald Trump átfogó vámintézkedéseinek jogszerűségét.
Bejelentkezett Trump egyik csodafegyveréért a szaúdi hadsereg: nem sajnálják a dollármilliárdokat, fordulhat a kocka a Közel-Keleten
A Trump-kormányzat fontolóra vette, hogy akár 48 darab F–35-ös vadászgépet adjon el Szaúd-Arábiának, ami több milliárd dolláros fegyverüzletet jelenthet.
Úton az újabb világégés: utoljára a 2. világháború előtt láttunk ilyet - Magyarország is nyakig benne van
Tavaly globálisan 2,7 billió dollárt fordítottak a világ országai katonai kiadásokra, ennek egy jelentős része pedig kutatás-fejlesztés.
A demokrata színekben induló jelöltet, Zohran Mamdanit választották New York polgármesterévé kedden.
A megkérdezettek ötöde (20 százalék) úgy véli, hogy háztartásuk helyzete javulni fog a következő 12 hónapban, míg körülbelül harmaduk (34 százalék) szerint romlani fog.
Az Európai Unió Tanácsa jóváhagyta az Ukrajna-eszköz 1,8 milliárd eurós ötödik részletének kifizetését, miután Kijev teljesítette a szükséges reformlépéseket.
Súlyos csapás érte a Rosznyeft tulajdonában lévő tuapszei olajterminált egy ukrán dróntámadás során. A legfrissebb információk szerint öt hajó szenvedett jelentős károkat.
Trump felére csökkenti a fentanillal kapcsolatos vámokat Kínával szemben, miután új munkacsoportot hoztak létre a szintetikus opioid elleni küzdelemre.
Elhunyt Dick Cheney, az Egyesült Államok egykori alelnöke, aki George W. Bush mellett szolgált 2001 és 2009 között.
Életét vesztette egy 66 éves építőmunkás a Torre dei Conti torony összeomlása során Rómában.
Ukrán dróntámadás érte az oroszországi Baskírföldön található Szterlitamak petrolkémiai üzem vízkezelő létesítményét, amely részlegesen beomlott.
A Kreml számítása szerint az energiarendszer összeomlása újabb, a második világháború óta nem látott méretű menekülthullámot indítana el nyugat felé.
Lesújtó kórkép Magyarországról: emiatt is stresszes, frusztrált rengeteg magyar - sokan észre sem veszik
A kutatásban résztvevők többsége szerint a vállalkozások nem igazán foglalkoznak azzal, hogy üzletük arculata vizuálisan illeszkedjen a környezetbe.
A Kathmandu Post értesülései szerint az áldozatok között öt hegymászó, valamint két nepáli hegyi vezető van.