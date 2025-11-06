Kiadták a tűzparancsot a határ menti magyar településeken: szabadon lelőhetik mostantól a jogtalan behatolókat

Romániában új, szigorú szabály lépett életbe: az emberekre vagy vagyontárgyakra veszélyes medvék azonnal lelőhetők, ha bejárnak a településekre. A friss rendelet célja, hogy gyorsabb beavatkozást tegyen lehetővé a hatóságok számára, miközben súlyos bírságokkal sújtják azokat, akik felelőtlenül etetik az állatokat.

A román kormány új rendelete értelmében azonnal lelőhetők a településekre bejáró medvék, ha azok közvetlen veszélyt jelentenek emberekre vagy vagyontárgyakra - számolt be az Erdély TV. A döntés a 2021-es szabályozást módosítja, és célja, hogy csökkentse a bürokráciát, valamint gyorsabb reagálást tegyen lehetővé a helyi beavatkozó csapatok számára.

Korábban a veszélyt jelentő állatokat először el kellett űzni vagy áttelepíteni, mielőtt engedélyezték volna a kilövést. Az új szabály viszont lehetővé teszi, hogy azonnal fegyvert fogjanak azokra a medvékre, amelyek közvetlen fenyegetést jelentenek. Kivételt csupán az egyévesnél fiatalabb bocsok képeznek.

A rendelet emellett szigorúan tiltja a medvék etetését is: aki felelőtlenül éteti az állatokat, akár 30 ezer lejes (mintegy 2,3 millió forintos) bírságra is számíthat.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az intézkedéssel a hatóságok a medve–ember konfliktusok számának csökkentését és a települések biztonságának növelését célozzák.