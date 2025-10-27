Az Egyesült Államok arra szólította fel Magyarországot, Törökországot és Szlovákiát, hogy dolgozzanak ki stratégiát az orosz energiafüggőség csökkentésére.
Trump ide is kinyújthatná a kezét? Egyre messzebb a béke, újra fellángolt a háború - ennek nem lesz jó vége
Újabb fegyveres összecsapások törtek ki Pakisztán és Afganisztán között a fennálló tűzszünet ellenére. A vasárnapi incidens során 25 szélsőséges és 5 pakisztáni katona vesztette életét, miközben a két ország képviselői Isztambulban tárgyalnak a konfliktus rendezéséről - írta a HVG.
A pakisztáni hadsereg sajtószolgálata arról számolt be, hogy a Tehrík-i-Talibán Pakisztán (TTP) terrorszervezet fegyveresei két különböző ponton kíséreltek meg behatolni Pakisztán északnyugati Haibar-Pahtúnhva tartományába Afganisztán felől.
Az incidens időzítése különösen érzékeny, mivel jelenleg zárt ajtók mögötti egyeztetések zajlanak Isztambulban a pakisztáni kormány és az afganisztáni tálib vezetés között. A pakisztáni védelmi miniszter egy nappal korábban, szombaton "nyílt háborúval" fenyegette meg Afganisztánt, amennyiben a tárgyalások kudarcot vallanak.
Iszlámábád hivatalos közleményben fejezte ki aggodalmát, miszerint a szélsőségesek behatolási kísérletének időzítése "kétségeket vet fel az afgán átmeneti kormány szándékai tekintetében, ami a probléma rendezését illeti".
A két szomszédos ország kapcsolata szeptemberben mérgesedett el, amikor nyílt fegyveres konfliktus alakult ki a határ menti területeken. A pakisztáni légierő csapásokat mért afganisztáni célpontokra, az összecsapásokban civilek is életüket vesztették.
A feszültség hátterében kölcsönös vádaskodások állnak: Pakisztán szerint a 2021-ben hatalomra került afganisztáni tálibok menedéket biztosítanak a pakisztáni területen merényleteket végrehajtó TTP terrorszervezetnek. Kabul ezzel szemben azzal vádolja Iszlámábádot, hogy támogatja az Afganisztánban terrorcselekményeket elkövető Iszlám Állam-Horaszán Tartomány (ISKP) nevű szervezetet.
Az SMMT adatai szerint a Nagy-Britanniában gyártott járművek 73,9 százaléka exportpiacokon talált gazdára a múlt hónapban.
Az eset nyomán a NATO Balti Légirendőrségének spanyol Eurofighter Typhoon vadászgépeit riasztották.
Az AI-generált megtévesztő tartalmak választási időszakban történő terjesztése sértheti az EU mesterséges intelligenciáról szóló törvényét.
Elemzők szerint kulcskérdés, hogy Donald Trump amerikai elnök milyen szigorral fogja betartatni a másodlagos szankciókat.
Korábban bűnösnek vallotta magát pénzmosás elleni szabályok megsértésében.
Az Ursula von der Leyen bizottsági elnök által szeptemberben bejelentett 140 milliárd eurós "jóvátételi hitelt" erőteljesen támogatja Németország, Franciaország és a balti államok.
A feketepiacon értékük jelentősen csökken, mindössze 10-30 százalékát érhetnék el eredeti értéküknek a magas kockázat miatt.
Éleződik a feszültség az USA és Oroszország között: Moszkva szerint, amit Trump művel, háborús provokáció
Az amerikai pénzügyminisztérium közleménye szerint a szankciókat azért vezették be, mert Putyin elutasítja az "értelmetlen háború" befejezését Ukrajnában.
Az EU is becsatlakozott Trump mellé: satuba fogták az oroszokat, most tényleg lefőtt a kávé Putyinnak?
Az Európai Unió elfogadta 19. szankciós csomagját Oroszország ellen.
Donald Trump egyben megerősítette, hogy jövő héten Dél-Koreában tárgyalóasztalhoz ül Hszi Csi-ping kínai elnökkel.
Leváltották a vízzel elárasztott parajdi sóbányát is működtető román Országos Sóipari Társaság (Salrom) vezetőségét.
Zelenszkij szerint Trump javaslata a jelenlegi frontvonalak befagyasztására jó kompromisszum lenne.
Az euróövezet második legnagyobb gazdaságának instabilitása nyugtalanítja a befektetőket
Az amerikai elnök szerint nincs értelme olyan találkozónak, amely nem hoz kézzelfogható eredményt.
A klímamodellek szerint a jégesők ritkábbak de olykor hevesebbek, a zivatarok pedig gyakoribbak lehetnek
A NASA vezetője jelezte, hogy a SpaceX helyett más céget választhatnak a holdra szálláshoz, mivel az Elon Musk cége által fejlesztett Starship űrhajó késésben van.
A Fehér Ház közölte, hogy Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozójára nincs tervben a közeljövőben.
