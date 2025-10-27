Trump ide is kinyújthatná a kezét? Egyre messzebb a béke, újra fellángolt a háború - ennek nem lesz jó vége

Újabb fegyveres összecsapások törtek ki Pakisztán és Afganisztán között a fennálló tűzszünet ellenére. A vasárnapi incidens során 25 szélsőséges és 5 pakisztáni katona vesztette életét, miközben a két ország képviselői Isztambulban tárgyalnak a konfliktus rendezéséről - írta a HVG.

A pakisztáni hadsereg sajtószolgálata arról számolt be, hogy a Tehrík-i-Talibán Pakisztán (TTP) terrorszervezet fegyveresei két különböző ponton kíséreltek meg behatolni Pakisztán északnyugati Haibar-Pahtúnhva tartományába Afganisztán felől.

Az incidens időzítése különösen érzékeny, mivel jelenleg zárt ajtók mögötti egyeztetések zajlanak Isztambulban a pakisztáni kormány és az afganisztáni tálib vezetés között. A pakisztáni védelmi miniszter egy nappal korábban, szombaton "nyílt háborúval" fenyegette meg Afganisztánt, amennyiben a tárgyalások kudarcot vallanak.

Iszlámábád hivatalos közleményben fejezte ki aggodalmát, miszerint a szélsőségesek behatolási kísérletének időzítése "kétségeket vet fel az afgán átmeneti kormány szándékai tekintetében, ami a probléma rendezését illeti".

A két szomszédos ország kapcsolata szeptemberben mérgesedett el, amikor nyílt fegyveres konfliktus alakult ki a határ menti területeken. A pakisztáni légierő csapásokat mért afganisztáni célpontokra, az összecsapásokban civilek is életüket vesztették.

A feszültség hátterében kölcsönös vádaskodások állnak: Pakisztán szerint a 2021-ben hatalomra került afganisztáni tálibok menedéket biztosítanak a pakisztáni területen merényleteket végrehajtó TTP terrorszervezetnek. Kabul ezzel szemben azzal vádolja Iszlámábádot, hogy támogatja az Afganisztánban terrorcselekményeket elkövető Iszlám Állam-Horaszán Tartomány (ISKP) nevű szervezetet.