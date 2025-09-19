Bekeményített a Közel-Kelet: komoly nukleáris arzenálról szerződtek, ezzel Izrael sem húzhat ujjat

Szaúd-Arábia és Pakisztán stratégiai védelmi megállapodást kötött, amely Pakisztán nukleáris fegyverekkel rendelkező hadseregét is beemelheti a közel-keleti biztonsági egyenletbe, miközben az arab országok növekvő fenyegetést éreznek Izrael részéről - jelentette a Reuters.

A szerdán aláírt "Stratégiai Kölcsönös Védelmi Megállapodás" lényegében Rijád pénzügyi erejét házasítja össze Pakisztán nukleáris fegyverekkel rendelkező haderejével - állítják elemzők. Bár a megállapodás részleteit nem hozták nyilvánosságra, és Pakisztán hivatalos nukleáris doktrínája szerint fegyverei kizárólag India ellen irányulnak, Szaúd-Arábia arra utal, hogy a megállapodás révén de facto nukleáris védőernyő alá kerülhet.

Khawaja Muhammad Asif pakisztáni védelmi miniszter a Reutersnek nyilatkozva kijelentette, hogy a nukleáris fegyverek "nincsenek napirenden" a paktumban, és a megállapodás más Öböl-menti országokra is kiterjeszthető. "Nincs szándékunkban ezt a paktumot bármilyen agresszióra használni, de ha a feleket fenyegetés éri, akkor nyilvánvalóan ez a megállapodás életbe lép" - mondta Asif.

Egy magas rangú szaúdi tisztviselő azonban a Reutersnek adott nyilatkozatában arra a kérdésre, hogy Pakisztán köteles lesz-e nukleáris védőernyőt biztosítani Szaúd-Arábiának, azt válaszolta: "Ez egy átfogó védelmi megállapodás, amely minden katonai eszközt magában foglal."

Elemzők szerint a megállapodás az Egyesült Államok által nyújtott biztonsági garanciákba vetett bizalom csökkenését is tükrözi. "Szaúdi szempontból a cél a nukleáris fegyverekkel rendelkező Izraellel szembeni stratégiai és hagyományos elrettentési deficit pótlása" - nyilatkozta Hasan Alhasan, a londoni Nemzetközi Stratégiai Tanulmányok Intézetének vezető közel-keleti politikai szakértője.

Pakisztán, az egyetlen nukleáris fegyverekkel rendelkező muszlim nemzet, Ázsia egyik szegényebb országa, de több mint 600.000 katonával rendelkezik a nála jóval nagyobb Indiával szembeni védekezéshez. A szerdai bejelentés nem tett említést nukleáris fegyverekről vagy Pakisztánnak nyújtandó kifizetésekről, csak annyit közöltek, hogy "a megállapodás kimondja, hogy bármelyik ország elleni agressziót mindkét ország elleni agressziónak kell tekinteni".

Pakisztán és India az 1990-es évek végén vált nukleáris hatalommá, és Pakisztán olyan rakétákat fejlesztett ki, amelyek mélyen India területére hatolhatnak. Elméletben azonban, ha másik irányba fordítanák őket, Pakisztán legnagyobb hatótávolságú rakétái Izraelt is elérhetnék.

Adil Sultan, a pakisztáni nukleáris arzenált felügyelő Stratégiai Tervezési Részleg korábbi katonai tisztje szerint rakétáik elérhetik India teljes területét. "Izrael soha nem volt nyugodt Pakisztán nukleáris fegyvereivel kapcsolatban, de ez a képesség nagyon szerény, és csak Indiára irányul" - mondta Sultan, aki jelenleg az iszlámábádi Légi Egyetem Légi és Stratégiai Tanulmányok Karának dékánja.

Pakisztán régóta rendelkezik egy kis katonai kontingenssel Szaúd-Arábiában, de a mostani megállapodás sokkal nagyobb szerepvállalásra utal. "Pakisztán számára hatalmas a Közel-Keletre történő hatalmi kivetítés, még akkor is, ha egy instabil régióba lépett be" - nyilatkozta Maleeha Lodhi, Pakisztán korábbi amerikai nagykövete.

Mushahid Hussain, a pakisztáni szenátus védelmi bizottságának korábbi elnöke szerint Pakisztán szemlélete megalapítása óta pániszlamista. "Pakisztán rendelkezik a katonai képességgel, és cserébe gazdasági megerősödést kapunk. Pakisztán az új stratégiai opció ezeknek az Öböl-menti nemzeteknek" - mondta Hussain.

India csütörtökön közölte, hogy "tanulmányozni fogja e fejlemény következményeit nemzetbiztonságunkra, valamint a regionális és globális stabilitásra nézve".