Biztonsági problémákkal szembesülnek a szurkolók az európai labdarúgó mérkőzéseken, több esetben teljesen kitiltják a vendégcsapatok drukkereit a stadionokból és a városokból is.
Súlyos ultimátumot adott Donald Trump a Hamasz-nak: ha ebbe nem mennek bele, fájdalmas vége lehet
Donald Trump ultimátumot adott a Hamásznak, hogy fogadja el a gázai béketervét, miközben több arab ország is támogatja a javaslatot - számolt be a Sky News.
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy a Hamásznak "három vagy négy napja" van válaszolni a gázai béketervére. Katar, Egyiptom és Törökország állítólag arra ösztönzi a terrorszervezetet, hogy fogadja el a javaslatot.
Trump és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hétfőn a Fehér Házban mutatták be a 20 pontos javaslatot. A Hamász közölte, hogy időre van szüksége a részletek áttekintéséhez és más palesztin frakciókkal való egyeztetéshez.
Izrael már elfogadta a feltételeket, amelyek között szerepel az azonnali tűzszünet, az összes túsz szabadon bocsátása, a Hamász lefegyverzése, valamint annak garantálása, hogy senkit sem kényszerítenek Gáza elhagyására. A terv része egy "békepanel" létrehozása is, amelynek tagja lenne Tony Blair volt brit miniszterelnök is.
Az Axios jelentése szerint olyan kulcsfontosságú közvetítők, mint Katar és Egyiptom, arra ösztönzik a Hamászt – amely két évvel ezelőtt több mint 1200 izraelit gyilkolt meg –, hogy fogadja el a megállapodást. Más befolyásos muszlim országok, köztük Jordánia, az Egyesült Arab Emírségek, Indonézia, Pakisztán és Szaúd-Arábia is nyilvánosan támogatják a tervet.
A Fehér Ház előtt kedden nyilatkozva Trump kijelentette, hogy "csak a Hamászra várnak", és "nagyon szomorú vége" lenne, ha elutasítanák a megállapodást. Mahmoud Mardawi, a Hamász egyik vezetője közel-keleti médiumokban úgy nyilatkozott, hogy a csoport nem fogad el olyan megállapodást, amely nem tartalmazza "a palesztin nép önrendelkezését".
Netanjahu figyelmeztette a Hamászt, hogy "befejezi a munkát", ha elutasítják a tervet, míg Trump azt mondta, hogy "hagyja Izraelt megtenni, amit meg kell tennie".
A tervet azonban sokan Izrael-pártinak tartják, és nem tartalmaz elkötelezettséget a kétállami megoldás mellett, amit az izraeli vezető esküdött, hogy soha nem fog megengedni. Más részleteket is kritika ért, például Tony Blair bevonását, tekintettel az iraki invázióban játszott kulcsszerepére.
A gázai háborúban eddig több mint 66 000 ember halt meg a Hamász által irányított egészségügyi minisztérium szerint. A szám nem tesz különbséget a harcosok és a civilek száma között, de a minisztérium szerint körülbelül a felük nő és gyermek.
Kedden izraeli csapásokban legalább további 31 palesztin vesztette életét a helyi kórházak szerint. Közülük tizenheten a Netzarim nevű, izraeli ellenőrzés alatt álló folyosón haltak meg, miközben humanitárius segélyt próbáltak szerezni. Az al-Avda kórház szerint az incidensben további 33-an megsebesültek.
Az izraeli hadsereg nem reagált azonnal a jelentésekre, de közölte, hogy az elmúlt 24 órában több mint 160 Hamász-infrastruktúrát támadott. Izrael többször hangsúlyozta, hogy mindent megtesz a civil áldozatok elkerülése érdekében, de a Hamász szándékosan a civil lakosság közé épül be.
A Hamász feltehetően még mindig fogva tart 48-at a 2022. október 7-i támadás során elrabolt 251 túszból, akik közül 20-an vélhetően életben vannak.
Címlapfotó: Martin Divisek, MTI/MTVA
A lengyel hatóságok letartóztatták Volodimir Z. ukrán állampolgárt.
A terv nem kockázatmentes. Nehezebbé teheti Ukrajna és Moldova motiválását a néha fájdalmas politikai reformok végrehajtására.
A Starbucks ajánlata túlmutat a törvényi követelményeken.
A belvárosból érkező metrók nem álltak meg a Theresienwiese állomáson a lezárás ideje alatt.
A nő hamis dokumentumokkal menekült el Kínából és lépett be az Egyesült Királyságba, ahol ingatlanvásárlással próbálta tisztára mosni a lopott pénzt.
Új kasszarendszert vezetett be az osztrák Aldi, a Hofer. Ám ez egyáltalán nem tetszik mindenkinek.
Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott szerint Donald Trump béketervének nemcsak a Gázai övezetben lehet jelentősége, hanem más konfliktusokra is kihatással lehet.
Az Alpok után a Kárpátokban is megérkezett a tél: hétfőn hó borította be Székelyföld legmagasabb pontját, az 1801 méter magas Madarasi-Hargitát.
Hivatalosan is kérte az amerikai szankciók újbóli elhalasztását a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) – közölte a társaság hétfőn.
Kovi, a korábbi felnőttfilmes rendező, nyolc év kihagyás után újra munkába áll.
Az Egyesült Államok fontolgatja Tomahawk rakéták szállítását Ukrajnának, miközben Oroszország továbbra is elutasítja a kétoldalú és háromoldalú béketárgyalásokat.
Az ukrán főparancsnok közlése szerint erőik bekerítettek több orosz katonai egységet Dobropillia közelében, miközben stratégiailag fontos területeket sikerült felszabadítaniuk.
Az Európai Unió hamarosan importvámokat vezethet be az orosz energiahordozókra, hogy teljesen megszüntesse függőségét az orosz olaj- és gázbehozataltól.
Maia Sandu elnök pártja, az EU-barát PAS a szavazatok csaknem 50 százalékát szerezte meg.
A következő héten jellemzően felhős, az átlagosnál hűvösebb időre kell számítani, a szél sokfelé élénk, olykor erős lesz, és több helyen eső, zápor is kialakulhat.
Dél-Korea nem tudja készpénzben előteremteni a 350 milliárd dollárt, amelyet az Egyesült Államok a vámcsökkentési megállapodás részeként kért.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kijelentette: Moszkva továbbra is nyitott az ukrajnai háború lezárását célzó egyeztetésekre.
A Pilisben tartott mai kutatás sajnálatos eredménnyel zárult. A délelőtti órákban megtalálták a keresett lányt, aki ekkorra sajnos már nem élt.
