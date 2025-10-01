Súlyos ultimátumot adott Donald Trump a Hamasz-nak: ha ebbe nem mennek bele, fájdalmas vége lehet

Donald Trump ultimátumot adott a Hamásznak, hogy fogadja el a gázai béketervét, miközben több arab ország is támogatja a javaslatot - számolt be a Sky News.

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy a Hamásznak "három vagy négy napja" van válaszolni a gázai béketervére. Katar, Egyiptom és Törökország állítólag arra ösztönzi a terrorszervezetet, hogy fogadja el a javaslatot.

Trump és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hétfőn a Fehér Házban mutatták be a 20 pontos javaslatot. A Hamász közölte, hogy időre van szüksége a részletek áttekintéséhez és más palesztin frakciókkal való egyeztetéshez.

Izrael már elfogadta a feltételeket, amelyek között szerepel az azonnali tűzszünet, az összes túsz szabadon bocsátása, a Hamász lefegyverzése, valamint annak garantálása, hogy senkit sem kényszerítenek Gáza elhagyására. A terv része egy "békepanel" létrehozása is, amelynek tagja lenne Tony Blair volt brit miniszterelnök is.

Az Axios jelentése szerint olyan kulcsfontosságú közvetítők, mint Katar és Egyiptom, arra ösztönzik a Hamászt – amely két évvel ezelőtt több mint 1200 izraelit gyilkolt meg –, hogy fogadja el a megállapodást. Más befolyásos muszlim országok, köztük Jordánia, az Egyesült Arab Emírségek, Indonézia, Pakisztán és Szaúd-Arábia is nyilvánosan támogatják a tervet.

A Fehér Ház előtt kedden nyilatkozva Trump kijelentette, hogy "csak a Hamászra várnak", és "nagyon szomorú vége" lenne, ha elutasítanák a megállapodást. Mahmoud Mardawi, a Hamász egyik vezetője közel-keleti médiumokban úgy nyilatkozott, hogy a csoport nem fogad el olyan megállapodást, amely nem tartalmazza "a palesztin nép önrendelkezését".

Netanjahu figyelmeztette a Hamászt, hogy "befejezi a munkát", ha elutasítják a tervet, míg Trump azt mondta, hogy "hagyja Izraelt megtenni, amit meg kell tennie".

A tervet azonban sokan Izrael-pártinak tartják, és nem tartalmaz elkötelezettséget a kétállami megoldás mellett, amit az izraeli vezető esküdött, hogy soha nem fog megengedni. Más részleteket is kritika ért, például Tony Blair bevonását, tekintettel az iraki invázióban játszott kulcsszerepére.

A gázai háborúban eddig több mint 66 000 ember halt meg a Hamász által irányított egészségügyi minisztérium szerint. A szám nem tesz különbséget a harcosok és a civilek száma között, de a minisztérium szerint körülbelül a felük nő és gyermek.

Kedden izraeli csapásokban legalább további 31 palesztin vesztette életét a helyi kórházak szerint. Közülük tizenheten a Netzarim nevű, izraeli ellenőrzés alatt álló folyosón haltak meg, miközben humanitárius segélyt próbáltak szerezni. Az al-Avda kórház szerint az incidensben további 33-an megsebesültek.

Az izraeli hadsereg nem reagált azonnal a jelentésekre, de közölte, hogy az elmúlt 24 órában több mint 160 Hamász-infrastruktúrát támadott. Izrael többször hangsúlyozta, hogy mindent megtesz a civil áldozatok elkerülése érdekében, de a Hamász szándékosan a civil lakosság közé épül be.

A Hamász feltehetően még mindig fogva tart 48-at a 2022. október 7-i támadás során elrabolt 251 túszból, akik közül 20-an vélhetően életben vannak.

Címlapfotó: Martin Divisek, MTI/MTVA