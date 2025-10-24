Tényleg háborúra készülhet Oroszorszag a NATO-val: félreérthetetlen jelet küldtek a Kreml-ből

Két orosz katonai repülőgép rövid időre behatolt Litvánia légterébe csütörtökön, ami újabb feszültséget okozott a NATO és Oroszország között.

A litván hadsereg közlése szerint egy Szu-30-as vadászgép és egy Il-78-as légiutántöltő repülőgép mintegy 18 másodpercre, 700 méter mélységben berepült a balti ország légterébe Kalinyingrád felől, feltehetően utántöltési gyakorlat közben.

Inga Ruginiene litván miniszterelnök élesen reagált az incidensre, közösségi oldalán "terrorista államnak" nevezte Oroszországot, amely figyelmen kívül hagyja a nemzetközi jogot és a szomszédos országok biztonságát.

Az eset nyomán a NATO Balti Légirendőrségének spanyol Eurofighter Typhoon vadászgépeit riasztották, amelyek járőrözést kezdtek a térségben.

Ez nem az első hasonló incidens a régióban: