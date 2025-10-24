Az AI-generált megtévesztő tartalmak választási időszakban történő terjesztése sértheti az EU mesterséges intelligenciáról szóló törvényét.
Tényleg háborúra készülhet Oroszorszag a NATO-val: félreérthetetlen jelet küldtek a Kreml-ből
Két orosz katonai repülőgép rövid időre behatolt Litvánia légterébe csütörtökön, ami újabb feszültséget okozott a NATO és Oroszország között.
A litván hadsereg közlése szerint egy Szu-30-as vadászgép és egy Il-78-as légiutántöltő repülőgép mintegy 18 másodpercre, 700 méter mélységben berepült a balti ország légterébe Kalinyingrád felől, feltehetően utántöltési gyakorlat közben.
Inga Ruginiene litván miniszterelnök élesen reagált az incidensre, közösségi oldalán "terrorista államnak" nevezte Oroszországot, amely figyelmen kívül hagyja a nemzetközi jogot és a szomszédos országok biztonságát.
Az eset nyomán a NATO Balti Légirendőrségének spanyol Eurofighter Typhoon vadászgépeit riasztották, amelyek járőrözést kezdtek a térségben.
Ez nem az első hasonló incidens a régióban:
- Augusztusban Litvánia a NATO segítségét kérte, miután két katonai drón is berepült az ország területére
- Szeptemberen Oroszország és Fehéroroszország közös hadgyakorlatán nukleáris fegyverek bevetését gyakorolták a lengyel határ közelében
- Pár nappal később pedig orosz drónok be is repültek Lengyelország területére,
- Szeptember 19-én pedig három orosz katonai repülőgép 12 percig tartózkodott Észtország légterében, amit Oroszország tagadott.
Az SMMT adatai szerint a Nagy-Britanniában gyártott járművek 73,9 százaléka exportpiacokon talált gazdára a múlt hónapban.
Éleződik a feszültség az USA és Oroszország között: Moszkva szerint, amit Trump művel, háborús provokáció
Az amerikai pénzügyminisztérium közleménye szerint a szankciókat azért vezették be, mert Putyin elutasítja az "értelmetlen háború" befejezését Ukrajnában.
Az EU is becsatlakozott Trump mellé: satuba fogták az oroszokat, most tényleg lefőtt a kávé Putyinnak?
Az Európai Unió elfogadta 19. szankciós csomagját Oroszország ellen.
Donald Trump egyben megerősítette, hogy jövő héten Dél-Koreában tárgyalóasztalhoz ül Hszi Csi-ping kínai elnökkel.
Leváltották a vízzel elárasztott parajdi sóbányát is működtető román Országos Sóipari Társaság (Salrom) vezetőségét.
Zelenszkij szerint Trump javaslata a jelenlegi frontvonalak befagyasztására jó kompromisszum lenne.
Az euróövezet második legnagyobb gazdaságának instabilitása nyugtalanítja a befektetőket
Az amerikai elnök szerint nincs értelme olyan találkozónak, amely nem hoz kézzelfogható eredményt.
A klímamodellek szerint a jégesők ritkábbak de olykor hevesebbek, a zivatarok pedig gyakoribbak lehetnek
A NASA vezetője jelezte, hogy a SpaceX helyett más céget választhatnak a holdra szálláshoz, mivel az Elon Musk cége által fejlesztett Starship űrhajó késésben van.
A Fehér Ház közölte, hogy Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozójára nincs tervben a közeljövőben.
Szijjártó Péter szerint azért is van értelme folytatni a magyar űrprogramot, mert az orszég már rendelkezik egy kiképzett űrhajóssal Kapu Tiboron kívül is.
Moszkva kedden láthatóan igyekezett tompítani a várakozásokat egy küszöbön álló csúcstalálkozóval kapcsolatban.
Donald Trump amerikai elnök meghívta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a közelgő budapesti békecsúcsra.
Országos munkaszüneti nap lesz a jövő évtől Szent Ferenc október 4-i ünnepe.
Lengyelország nem garantálhatja, hogy a bíróság nem rendeli el a Vlagyimir Putyin orosz elnököt szállító repülőgép feltartóztatását.
A királyi udvar csak a nyilvános felháborodás hatására lépett András herceg ügyében, ami felveti a kérdést: miért nem reagáltak korábban az évekkel ezelőtti eseményekre?
Donald Trump azt közölte, hogy "a Hamász megsemmisül, ha nem tartja tiszteletben" a Gázai övezetben kötött tűzszüneti megállapodást.
