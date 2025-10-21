Budapesten találkozhat Putyin és Zelenszkij? Trump lehet a békítő, ez egyre érdekesebb lesz

Donald Trump amerikai elnök meghívta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a közelgő budapesti békecsúcsra, ahol Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalnának az ukrajnai háború lezárásáról - számolt be a The New York Times.

A The New York Times uniós diplomata forrásra hivatkozva számolt be arról, hogy Trump a pénteki washingtoni találkozójukon vetette fel Zelenszkijnek a budapesti részvétel lehetőségét. Az amerikai elnök felajánlotta, hogy közvetítőként lépne fel az ukrán és az orosz elnök között, de egyelőre nem dőlt el, hogy kétoldalú vagy háromoldalú tárgyalásra kerül-e sor a magyar fővárosban.

A lap szerint a washingtoni találkozón nem történt jelentős előrelépés, de visszalépés sem. Trump többször kilátásba helyezte, hogy fokozza az orosz elnökre gyakorolt nyomást a tűzszünet érdekében, azonban konkrét lépéseket még nem tett.

Az ukrán fél és európai szövetségeseik úgy vélik, hogy csak az Egyesült Államok nyomása győzheti meg Putyint arról, hogy a háború folytatása az orosz érdekekkel is ellentétes.

Trump a múlt héten jelentette be, hogy két héten belül Budapesten találkozhat Putyin orosz elnökkel az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalások céljából. A találkozót a két ország külügyminisztere készíti elő, bár sajtóértesülések szerint az első telefonbeszélgetésük nem volt sikeres.