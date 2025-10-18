Erre vezethet Putyin útja, ha Budapestre jön: jó sok kitérőt kell majd tennie a biztonságáért

Donald Trump bejelentette, hogy Budapesten találkozna Vlagyimir Putyinnal egy újabb Ukrajnával kapcsolatos csúcstalálkozón, amit Orbán Viktor úgy üdvözölt, hogy Magyarország "az egyetlen hely Európában", ahol ilyen találkozó létrejöhet - jelentette a The Telegraph. A lap szerint, mivel Putyin ellen elfogatóparancs van érvényben, jól meg kell fontolnia, hogy milyen útvonalon utazik Budapestre. Három lehetséges útvonalat vázoltak fel.

A találkozó kapcsán felmerül a kérdés, hogyan juthat el az orosz elnök biztonságosan Magyarországra, hiszen útja során letartóztatás vagy akár támadás veszélye is fennállhat. Bár rendkívül valószínűtlen, hogy Putyin repülőgépét lelőnék, az orosz elnök várhatóan nem kockáztatja saját biztonságát, és gondosan megtervezett útvonalat választ a budapesti csúcstalálkozóra. Mivel a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki Putyin ellen, ez további kockázati tényezőt jelent európai útja során, bár Magyarország esetében ez kevésbé releváns a lap szerint.

A cikk részletesen vizsgálja, hogyan juthatna el Vlagyimir Putyin Budapestre anélkül, hogy letartóztatnák vagy katonai támadás érné útközben. Bár Orbán Viktor Budapestet az „egyetlen lehetséges európai helyszínnek” nevezte, a lap szerint azonban a helyszínválasztás komoly jogi és biztonsági akadályokat vet fel, mivel a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elfogatóparancsot adott ki Putyin ellen, és az elnök nem tudna Budapestre jutni anélkül, hogy átrepülne NATO-légtereken vagy ICC-tagországok fölött.

Németország külügyminisztériuma máris arra szólította fel Magyarországot, tartóztassa le az orosz elnököt, ha belépne a légterébe.

Más európai országok viszont nem akarják akadályozni a békefolyamatot, és valószínűleg nem lépnének fel ellene, ha a találkozó valóban közelebb vihetne egy tűzszünethez. A cikk három lehetséges repülési útvonalat elemez, amelyeken Putyin elméletileg elérhetné Budapestet.

Az első, nagyjából háromórás útvonal a háború előtti időszakban a leggyorsabb volt: Fehéroroszországon és Nyugat-Ukrajnán át vezetett. Ma ez teljesen kizárt, mivel az ukrán légtér aktív hadműveleti zóna, és még ha hivatalos utasítás nem is lenne, „renegát egységek” akár támadást is indíthatnának az orosz elnök gépe ellen. Putyin korábbi biztonsági incidensei miatt – például amikor helikoptere közel került egy dróntámadáshoz – az ilyen kockázat gyakorlatilag vállalhatatlan számára.

A második, ötórás útvonal Fehéroroszországon, majd Lengyelországon és Szlovákián keresztül vezetne Magyarországra. Bár Szlovákia és Magyarország kormányai Moszkvához barátságosabb hangot ütnek meg, Lengyelország Ukrajna egyik leghatározottabb támogatója, és NATO-tagként, valamint ICC-részes államként kizárt, hogy engedélyezné az átrepülést. A cikk szerint még ha valószínűtlen is, hogy Varsó lelőné az orosz elnök repülőjét, már a lehetőség is politikailag és katonailag elfogadhatatlanná teszi ezt az opciót.

A harmadik, nyolcórás kerülőút tűnik a legvalószínűbbnek: Oroszországból délre, Törökország irányába vezetne, majd Görögországot, a Földközi-tengert és az Adriai-tengert megkerülve Szerbián keresztül érkezne Magyarországra. Bár ez is NATO- és ICC-tagországokat érintene (például Montenegrót), Törökország és Szerbia jelenleg nem ellenséges Moszkvával, így ez lehet a leginkább kivitelezhető opció. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök is hasonló kerülőúton repült idén New Yorkba, elkerülve az európai légtereket.

A The Telegraph felvázolta, merre vezethet Putyin útja Budapestre.

A lap a jogi keretek lazítását is tárgyalja. Bár az orosz gépek uniós tilalom alatt állnak, Orbán Viktor jelezte, hogy a csúcstalálkozót így is megrendezik. Az Európai Bizottság szóvivője szerint a tagállamok egyedileg adhatnak felmentést a légtérhasználat és repülési tilalom alól.

Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter kijelentette, hogy Budapest biztosítja Putyin biztonságos érkezését és távozását, „minden külső beavatkozás nélkül”. A cikk hozzáteszi: bár Magyarország megkezdte kilépését az ICC-ből, a folyamat csak egy év múlva lép hatályba, így jogilag még köteles lenne az orosz elnök letartóztatására – ám ezt „erősen valószínűtlen” lehetőségnek tartják. Mindenesetre a budapesti Putyin-Trump nem veszélytelen: az orosz elnök biztonságos bejutása Európa közepébe továbbra is rendkívül problematikus a nemzetközi jog, a NATO-légterek és az ICC-határozatok miatt.