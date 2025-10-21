Nem ül le az amerikaiakkal Lavrov: hogy lesz így jövő héten Trump-Putyin találkozó?

Donald Trump és Vlagyimir Putyin tervezett találkozója késhet, miután a külügyminiszterek előzetes egyeztetését elhalasztották.

Sajtóinformációk szerint az a megbeszélés, amelyet Marco Rubio amerikai külügyminiszter és orosz kollégája, Szergej Lavrov között terveztek erre a hétre, egyelőre nem kerül megrendezésre. Trump korábban a Putyinnal folytatott telefonbeszélgetése után közölte, hogy a két ország magas rangú tanácsadói a következő héten találkozni fognak.

Egyelőre nem világos, miért halasztották el a külügyminiszterek találkozóját, bár az egyik forrás szerint Rubio és Lavrov eltérően vélekednek az ukrajnai háború lehetséges lezárásáról. Az sem egyértelmű, hogy ez milyen hatással lesz a Trump és Putyin között tervezett budapesti csúcstalálkozóra - tudósított a CNN.

A két külügyminiszter hétfőn telefonon egyeztetett az ukrajnai konfliktus lehetséges lezárásáról. Az amerikai külügyminisztérium közleménye szerint Rubio hangsúlyozta a közelgő tárgyalások fontosságát, amelyek lehetőséget adnának Moszkvának és Washingtonnak az orosz-ukrán háború tartós rendezésére.

Egy bennfentes szerint azonban a Rubio-Lavrov beszélgetés után a tisztviselők úgy érezték, hogy az orosz álláspont nem mozdult el eléggé a maximalista követelésektől. Emiatt Rubio valószínűleg nem javasolja, hogy a Trump-Putyin találkozó a jövő héten megvalósuljon, bár a két külügyminiszter még ezen a héten újra beszélhet egymással.

Trump és Putyin legutóbb több mint két hónapja találkozott személyesen Anchorage-ben, ahol közel háromórás tárgyalást folytattak. Trump azóta nyilvánosan felszólította Kijevet és Moszkvát, hogy "azonnal állítsák le a háborút", és javasolta, hogy a jelenlegi frontvonal mentén rendezzék a konfliktust.