Donald Trump szerint az orosz-ukrán háború lezárása komoly nehézségekbe ütközik a két vezető közötti gyűlölet miatt.
Nem ül le az amerikaiakkal Lavrov: hogy lesz így jövő héten Trump-Putyin találkozó?
Donald Trump és Vlagyimir Putyin tervezett találkozója késhet, miután a külügyminiszterek előzetes egyeztetését elhalasztották.
Sajtóinformációk szerint az a megbeszélés, amelyet Marco Rubio amerikai külügyminiszter és orosz kollégája, Szergej Lavrov között terveztek erre a hétre, egyelőre nem kerül megrendezésre. Trump korábban a Putyinnal folytatott telefonbeszélgetése után közölte, hogy a két ország magas rangú tanácsadói a következő héten találkozni fognak.
Egyelőre nem világos, miért halasztották el a külügyminiszterek találkozóját, bár az egyik forrás szerint Rubio és Lavrov eltérően vélekednek az ukrajnai háború lehetséges lezárásáról. Az sem egyértelmű, hogy ez milyen hatással lesz a Trump és Putyin között tervezett budapesti csúcstalálkozóra - tudósított a CNN.
A két külügyminiszter hétfőn telefonon egyeztetett az ukrajnai konfliktus lehetséges lezárásáról. Az amerikai külügyminisztérium közleménye szerint Rubio hangsúlyozta a közelgő tárgyalások fontosságát, amelyek lehetőséget adnának Moszkvának és Washingtonnak az orosz-ukrán háború tartós rendezésére.
Egy bennfentes szerint azonban a Rubio-Lavrov beszélgetés után a tisztviselők úgy érezték, hogy az orosz álláspont nem mozdult el eléggé a maximalista követelésektől. Emiatt Rubio valószínűleg nem javasolja, hogy a Trump-Putyin találkozó a jövő héten megvalósuljon, bár a két külügyminiszter még ezen a héten újra beszélhet egymással.
Trump és Putyin legutóbb több mint két hónapja találkozott személyesen Anchorage-ben, ahol közel háromórás tárgyalást folytattak. Trump azóta nyilvánosan felszólította Kijevet és Moszkvát, hogy "azonnal állítsák le a háborút", és javasolta, hogy a jelenlegi frontvonal mentén rendezzék a konfliktust.
Ukrajna szövetségesei igyekeznek megerősíteni Kijev pozícióját a közelgő Trump-Putyin tárgyalások előtt,
A hírszerzés szerint Moszkva csak időt nyer a béketárgyalásokkal, közben már az újabb hadjáratra készül.
Donald Trump azt javasolja, hogy az orosz-ukrán háborút a jelenlegi frontvonalak mentén fagyasszák be, ahol Oroszország a Donbasz régió 78 százalékát már elfoglalta.
Putyin új ajánlata szerint Ukrajna átadná a keleti Donbasz régió még ukrán ellenőrzés alatt álló részeit, cserébe néhány kisebb területért a déli Herszon és Zaporizzsja...
Sokkoló bejelentést tett Zelenszkij: tényleg minden Budapesten dőlhet el - így lesz vége az orosz-ukrán háborúnak?
"Készen állok" - mondta Volodimir Zelenszkij arra a kérdésre, hogy részt venne-e Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozóján.
Mivel a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elfogatóparancsot adott ki Putyin ellen, az elnök nem tudna Budapestre jutni anélkül, hogy átrepülne NATO-légtereken vagy ICC-tagországok fölött.
