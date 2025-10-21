2025. október 21. kedd Orsolya
Lengyelország térképe.
Világ

Lengyelország bekeményített: Putyin gépét akár fel is tartóztathatnák a légterükben

MTI
2025. október 21. 14:53

Lengyelország nem garantálhatja, hogy a bíróság nem rendeli el a Vlagyimir Putyin orosz elnököt szállító repülőgép feltartóztatását, amennyiben a lengyel légtéren át tartana a tervezett budapesti csúcstalálkozóra - jelentette ki Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter kedden.

A Wroclawban működő Radio Rodzina katolikus csatornán kedd reggel sugárzott beszélgetést a Polskie Radio24 közszolgálati hírcsatorna honlapján ismertették.

A minisztert Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök budapesti találkozójáról kérdezték, valamint arról, hogy utazhatna-e Putyin Magyarországra esetleg a lengyel légtéren át, amelyben európai uniós repülési tilalom van érvényben orosz repülőgépek számára. "Nem tudjuk garantálni, hogy egy független bíróság ne kötelezze a kormányt egy ilyen repülőgép feltartóztatására annak érdekében, hogy egy gyanúsítottat a hágai bíróság elé állíthassanak" - válaszolta Sikorski, utalva a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) 2023-as döntésére. Sikorski szerint Putyin például Törökország, Montenegró és Szerbia légterén át juthatna el Budapestre. A lengyel külügyminiszter bírálta, hogy Magyarország - "uniós tagállamként, amelyet továbbra is köteleznek az ICC" szabályai, "meghívta Vlagyimir Putyint. Ez azt is mutatja, hogy Magyarország "nem a Nyugat részeként, hanem a Nyugat és Oroszország között pozicionálja magát" - fogalmazott Sikorski.

Megjegyezte: Magyarország az ukrajnai háború kitörése óta "az uniós tagállamok többségétől eltérő politikát folytat", akadályozza például az Ukrajnának nyújtott támogatás bizonyos formáit, és "továbbra is nagy mennyiségű orosz kőolajat vásárol, annak ellenére, hogy más forrásokból is beszerezhetné azt".
Címlapkép: Getty Images
#Budapest #magyarország #európai unió #bíróság #ukrajna #oroszország #világ #donald trump #lengyelország #repülőgép #vlagyimir putyin #külügyminiszter #háború #szankciók #kőolaj #csúcstalálkozó

