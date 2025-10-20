Alakul a budapesti orosz-amerikai csúcstalálkozó: fontos egyeztetések kezdődtek

Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter hétfőn telefonon egyeztetett a tervezett budapesti csúcstalálkozó előkészítéséről – közölte az orosz külügy honlapja.

A rövid tájékoztató szerint „konstruktív megbeszélés zajlott a konkrét lépésekről, amelyek elősegítik a Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök október 16-i telefonbeszélgetésén elért megállapodások megvalósítását.”

A két államfő csütörtökön beszélt telefonon, és az ukrajnai háború ügyében folytattak eszmecserét. Ezt követően Trump bejelentette, hogy Budapesten szeretne találkozni orosz kollégájával. Jurij Usakov, Putyin külpolitikai tanácsadója elmondta, hogy a magyar fővárost az amerikai elnök javasolta, Putyin pedig támogatta az ötletet.