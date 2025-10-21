Csak álca lehet a béketárgyalás, súlyos figyelmeztetést adott ki az ukrán hírszerzés

Az ukrán hírszerzés szerint Oroszország nem békére, hanem újabb katonai műveletekre készül a tél beállta előtt. A Kyiv Independent beszámolója alapján Moszkva célja, hogy minél több területet szerezzen, mielőtt bármilyen megállapodás megszületne, írja a Portfolio.

Az ukrán hírszerzés hivatalos figyelmeztetést adott ki, amely szerint Oroszország újabb, nagyszabású téli hadjáratra készül még azelőtt, hogy bármilyen békemegállapodás létrejönne. „Oroszország aktív téli hadjáratra készül” – jelentette ki Vadim Szkibickij, az ukrán katonai hírszerzés (HUR) helyettes vezetője.

Szkibickij szerint Moszkva szándékosan húzza az időt a béketárgyalásokkal, mivel így egyre nagyobb területeket tarthat ellenőrzése alatt.

Hozzátette, hogy az orosz hadvezetés nemcsak Ukrajnára, hanem egy lehetséges európai katonai konfliktusra is készül. Különösen a NATO-val szembeni feszültség fokozódására számítanak.