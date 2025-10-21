Nicolas Sarkozy volt francia elnök október 21-én megkezdi börtönbüntetését, miután szeptemberben bűnösnek találták egy összeesküvési ügyben.
Csak álca lehet a béketárgyalás, súlyos figyelmeztetést adott ki az ukrán hírszerzés
Az ukrán hírszerzés szerint Oroszország nem békére, hanem újabb katonai műveletekre készül a tél beállta előtt. A Kyiv Independent beszámolója alapján Moszkva célja, hogy minél több területet szerezzen, mielőtt bármilyen megállapodás megszületne, írja a Portfolio.
Az ukrán hírszerzés hivatalos figyelmeztetést adott ki, amely szerint Oroszország újabb, nagyszabású téli hadjáratra készül még azelőtt, hogy bármilyen békemegállapodás létrejönne. „Oroszország aktív téli hadjáratra készül” – jelentette ki Vadim Szkibickij, az ukrán katonai hírszerzés (HUR) helyettes vezetője.
Szkibickij szerint Moszkva szándékosan húzza az időt a béketárgyalásokkal, mivel így egyre nagyobb területeket tarthat ellenőrzése alatt.
Hozzátette, hogy az orosz hadvezetés nemcsak Ukrajnára, hanem egy lehetséges európai katonai konfliktusra is készül. Különösen a NATO-val szembeni feszültség fokozódására számítanak.
Sanae Takaichi lett Japán első női miniszterelnöke, miután a japán parlament kedden megválasztotta a konzervatív politikust.
Ukrajna szövetségesei igyekeznek megerősíteni Kijev pozícióját a közelgő Trump-Putyin tárgyalások előtt,
Meglepő lépésre készül Donald Trump: kegyetlen diktátorral találkozna az amerikai elnök, mit akarhat tőle?
Az amerikai elnök által küldött kormányzati tisztviselők zárt körben tárgyalnak egy lehetséges Trump-Kim Dzsongun találkozóról az elnök novemberi ázsiai útja során, bár sokan kételkednek a...
Óriási bajban a világ egyik legnagyobb gazdasága: nagyot rúgtak belé Trump vámjai, mindenki megihatja a levét
A kínai gazdaság növekedése 4,8%-ra lassult a július-szeptemberi negyedévben, ami az elmúlt egy év legalacsonyabb üteme.
A Tanács álláspontja több ponton enyhébb az Európai Parlament javaslatainál, különösen a teljes importtilalom bevezetésének határidejét illetően.
Titkos tanácskozás Pekingben: óriási dologra készülhet Hszi Csin-ping, ez megrázhhatja a világgazdaságot
Kína legfelsőbb vezetői Pekingben gyűlnek össze, hogy meghatározzák az ország következő évtizedre szóló céljait és törekvéseit.
Minden, amit eddig tudni lehet a Louvre kirablásáról: így törtek be a világ leghíresebb múzeumába a bűnözők
Fényes nappal rabolták ki a Louvre-t: francia koronaékszereket vittek el a tolvajok.
Donald Trump azt javasolja, hogy az orosz-ukrán háborút a jelenlegi frontvonalak mentén fagyasszák be, ahol Oroszország a Donbasz régió 78 százalékát már elfoglalta.
Putyin új ajánlata szerint Ukrajna átadná a keleti Donbasz régió még ukrán ellenőrzés alatt álló részeit, cserébe néhány kisebb területért a déli Herszon és Zaporizzsja...
Kiszivárgott, speciális jogokkal léphet be az EU-ba Ukrajna, Moldova, Montenegró: ezt már megvétózni sem lehet?
Egy javaslat szerint az EU-tagjelöltek teljes szavazati jog nélkül is csatlakozhatnának az Unióhoz.
Sokkoló bejelentést tett Zelenszkij: tényleg minden Budapesten dőlhet el - így lesz vége az orosz-ukrán háborúnak?
"Készen állok" - mondta Volodimir Zelenszkij arra a kérdésre, hogy részt venne-e Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozóján.
A májusban megválasztott pápa most második alkalommal vezetett szentté avatást a több mint hetvenezer hívővel teli Szent Péter téren.
Nem csitul a helyzet Gázában: hiába a tűzszünet, a Hamász átlépett egy határt - Izraeli erőkre támadtak
A hadsereg közlése szerint a Hamász fegyveresei többször is megtámadták az izraeli erőket.
Az elkövetők motorkerékpárral menekültek el a helyszínről.
Hajózási biztonsági források szerint nem észleltek rakétákat vagy drónokat a térségben.
Újabb szankciókat vethet ki az EU Oroszországra: elgördülni látszik egy nagy akadály - Ausztria meggondolta magát
Korábban patthelyzet alakult ki a szankciók elfogadása kérdésében Ausztria követelése miatt.
Ezen múlt a parajdi sóbánya sorsa: elkerülhető lett volna a tragédia - Súlyos múlasztásokról szóló jelentés látott napvilágot
Megállapították, hogy előrelátható volt, hogy Korond-patak eláraszthatja a bányát, ennek ellenére a Salrom folyamatosan alábecsülte ennek kockázatát és nem tekintette közvetlen veszélynek.
Mivel a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elfogatóparancsot adott ki Putyin ellen, az elnök nem tudna Budapestre jutni anélkül, hogy átrepülne NATO-légtereken vagy ICC-tagországok fölött.
