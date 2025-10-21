2025. október 21. kedd Orsolya
10 °C Budapest
Ukrajna nemzeti zászlaja egy elhagyott, lerombolt ház előtt. Kék és sárga ukrán zászló a bombatámadás romjain. Orosz invázió Ukrajna ellen.
Világ

Csak álca lehet a béketárgyalás, súlyos figyelmeztetést adott ki az ukrán hírszerzés

Pénzcentrum
2025. október 21. 09:38

Az ukrán hírszerzés szerint Oroszország nem békére, hanem újabb katonai műveletekre készül a tél beállta előtt. A Kyiv Independent beszámolója alapján Moszkva célja, hogy minél több területet szerezzen, mielőtt bármilyen megállapodás megszületne, írja a Portfolio.

Az ukrán hírszerzés hivatalos figyelmeztetést adott ki, amely szerint Oroszország újabb, nagyszabású téli hadjáratra készül még azelőtt, hogy bármilyen békemegállapodás létrejönne. „Oroszország aktív téli hadjáratra készül” – jelentette ki Vadim Szkibickij, az ukrán katonai hírszerzés (HUR) helyettes vezetője.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Szkibickij szerint Moszkva szándékosan húzza az időt a béketárgyalásokkal, mivel így egyre nagyobb területeket tarthat ellenőrzése alatt.

Hozzátette, hogy az orosz hadvezetés nemcsak Ukrajnára, hanem egy lehetséges európai katonai konfliktusra is készül. Különösen a NATO-val szembeni feszültség fokozódására számítanak.
Címlapkép: Getty Images
#európa #ukrajna #oroszország #világ #vlagyimir putyin #háború #orosz-ukrán háború #nato

