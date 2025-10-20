2025. október 20. hétfő Vendel
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az EU-tagországok állam- és kormányfőinek brüsszeli csúcstalálkozóján tartott sajtótájékoztatón 2024. december 19-én.MTI/Purger Tamás
Világ

Sokkoló bejelentést tett Zelenszkij: tényleg minden Budapesten dőlhet el - így lesz vége az orosz-ukrán háborúnak?

MTI
2025. október 20. 08:44

"Készen állok" - mondta Volodimir Zelenszkij arra a kérdésre, hogy részt venne-e Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapestre bejelentett találkozóján.

Az ukrán elnök az NBC-nek adott exkluzív interjút, amit még pénteken vettek fel - írja a lap. Ebben annak a véleményének adott hangot, hogy Donald Trumpnak még nagyobb nyomást kellene helyeznie Putyinra, mint a Hamászra a gázai tűzszünet előtt. Zelenszkij az orosz elnököt ennek kapcsán terroristának nevezte, és azt mondta: "Putyin valami hasonló, de erősebb, mint a Hamász."

Hogy miért volna szükség erősebb nyomásgyakorlásra, arról az ukrán elnök azt mondta: a háború nagyobb, és Oroszország hadserege a második legnagyobb a világon.

Volodimir Zelenszkij az interjúban elismerte, hogy nem érte el legfontosabb célját, azt, hogy az Egyesült Államok Tomahawk nagy hatótávolságú rakétákat juttasson el ukrajnai felhasználásra. Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: "jó, hogy Trump elnök nem mondott nemet, de ma nem mondott igent sem".

Arra a kérdésre, hogy a béke érdekben Ukrajna hajlandó volna-e területi engedményekre, az ukrán elnök kifejtette, hogy a háború lezárásához és a békéhez diplomáciai módon lehet elérni, ami sürgető, és úgy fogalmazott, hogy "ott kell maradnunk, ahol vagyunk, de nem adni semmi továbbit Putyinnak".

(Címlapkép - Purger Tamás, MTI/MTVA)
#Budapest #ukrajna #oroszország #amerika #világ #tárgyalás #donald trump #vlagyimir putyin #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború

