A májusban megválasztott pápa most második alkalommal vezetett szentté avatást a több mint hetvenezer hívővel teli Szent Péter téren.
Sokkoló bejelentést tett Zelenszkij: tényleg minden Budapesten dőlhet el - így lesz vége az orosz-ukrán háborúnak?
"Készen állok" - mondta Volodimir Zelenszkij arra a kérdésre, hogy részt venne-e Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapestre bejelentett találkozóján.
Az ukrán elnök az NBC-nek adott exkluzív interjút, amit még pénteken vettek fel - írja a lap. Ebben annak a véleményének adott hangot, hogy Donald Trumpnak még nagyobb nyomást kellene helyeznie Putyinra, mint a Hamászra a gázai tűzszünet előtt. Zelenszkij az orosz elnököt ennek kapcsán terroristának nevezte, és azt mondta: "Putyin valami hasonló, de erősebb, mint a Hamász."
Hogy miért volna szükség erősebb nyomásgyakorlásra, arról az ukrán elnök azt mondta: a háború nagyobb, és Oroszország hadserege a második legnagyobb a világon.
Volodimir Zelenszkij az interjúban elismerte, hogy nem érte el legfontosabb célját, azt, hogy az Egyesült Államok Tomahawk nagy hatótávolságú rakétákat juttasson el ukrajnai felhasználásra. Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: "jó, hogy Trump elnök nem mondott nemet, de ma nem mondott igent sem".
Arra a kérdésre, hogy a béke érdekben Ukrajna hajlandó volna-e területi engedményekre, az ukrán elnök kifejtette, hogy a háború lezárásához és a békéhez diplomáciai módon lehet elérni, ami sürgető, és úgy fogalmazott, hogy "ott kell maradnunk, ahol vagyunk, de nem adni semmi továbbit Putyinnak".
Hajózási biztonsági források szerint nem észleltek rakétákat vagy drónokat a térségben.
Újabb szankciókat vethet ki az EU Oroszországra: elgördülni látszik egy nagy akadály - Ausztria meggondolta magát
Korábban patthelyzet alakult ki a szankciók elfogadása kérdésében Ausztria követelése miatt.
Ezen múlt a parajdi sóbánya sorsa: elkerülhető lett volna a tragédia - Súlyos múlasztásokról szóló jelentés látott napvilágot
Megállapították, hogy előrelátható volt, hogy Korond-patak eláraszthatja a bányát, ennek ellenére a Salrom folyamatosan alábecsülte ennek kockázatát és nem tekintette közvetlen veszélynek.
Mivel a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elfogatóparancsot adott ki Putyin ellen, az elnök nem tudna Budapestre jutni anélkül, hogy átrepülne NATO-légtereken vagy ICC-tagországok fölött.
Ilyen lezárásokat hoz a Putyin-Trump találkozó Budapesten: alig lehet majd moccanni a békecsúcs alatt a városban?
Vadászgépek, zavaróberendezések és kiberbiztonsági rendszerek bevetésére is sor kerülhet a Trump-Putyin találkozó alatt.
Ilyet még nem látott a Buckingham-palota: szexuális vádak miatt minden címéről lemond András herceg, a brit uralkodó öccse
Minden királyi titulusáról lemond András herceg, a brit uralkodó testvére, akivel szemben újabban ismét felmerült vádként, hogy szoros baráti kapcsolatokat ápolt Jeffrey Epsteinnel.
A korábbi hírek szerint a találkozóra két héten belül sor kerülhet.
Senki nem tudja elkerülni a klímaváltozás hatásait, de ezek a problémák a legszegényebbeket érintik a legsúlyosabban.
700 000 év után ébredt fel ez az alvó vulkán: csúnya vége is lehet, nem kis pánikot okozott a helyieknél
A jelenséget valószínűleg vagy a vulkán alatti hidrotermális rendszer változása okozza, ami gázfelhalmozódáshoz vezet, vagy egy kisebb mennyiségű magma elmozdulása.
Magyarország is teljesíti a NATO védelmi kiadási elvárását – de ez elég? Nézd meg, hová jutott Európa a katonai kiadásokban és az orosz energiafüggésben!
Egyelőre nem világos, Putyin hogyan utazik majd Magyarországra, hiszen a környező országok mind NATO- vagy EU-tagok, illetve az ICC-nek is tagjai.
A nagy erőkkel helyszínre érkező tűzoltók drónokkal és kutyákkal keresik az esetleges további áldozatokat a romok között.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök várhatóan további nagy hatótávolságú fegyvereket kér Trumptól a pénteki washingtoni találkozójukon.
A fehérorosz tisztviselők többnyire nemkívánatos személynek számítottak az EU-ban, miután Európa szankciókat vezetett be a 2020-as vitatott választások után.
Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint az éjszaka folyamán kiterjedt ukrán dróntámadás érte Oroszországot.
Trump több nemzetközi konfliktusban is közvetítőként lépett fel, de a Kreml katonai helyzete és Ukrajna álláspontja miatt kérdéses, hogy sikerülhet-e áttörést elérni.
Az amerikai elnök jelentette be a hírt csütörtökön, miután telefonon egyeztetett az orosz államfővel.
Az ügyvéd már a szabadon bocsátás lehetőségét is mérlegeli, miután a bíróság hibás jogi minősítést állapított meg.
