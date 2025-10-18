2025. október 18. szombat Lukács

Corporate skyscraper Raiffeisen Bank International headquarters, modern architectural landmark in global banking, global financial influence, Austria, Vienna - August 1, 2024
Világ

Újabb szankciókat vethet ki az EU Oroszországra: elgördülni látszik egy nagy akadály - Ausztria meggondolta magát

MTI
2025. október 18. 19:40

Ausztria szombaton bejelentette, hogy támogatni fogja az Európai Unió legújabb, Oroszország elleni szankciócsomagját. Az EU külügyminiszterei hétfőn Luxembourgban ülnek össze, hogy véglegesítsék a blokk 19. szankciócsomagját Moszkvával szemben Oroszország Ukrajna elleni inváziója miatt.

Korábban patthelyzet alakult ki a szankciók elfogadása kérdésében Ausztria azon követelése miatt, hogy az EU oldjon fel bizonyos befagyasztott orosz vagyoneszközöket, hogy ezzel kompenzálják az osztrák Raiffeisen Bank Internationalt a vele szemben alkalmazott orosz pénzügyi korlátozásokért. A szankciócsomag elfogadásához az EU mind a 27 tagállamának egyhangú jóváhagyása szükséges; Bécs korábbi követelését pedig a többi tagállam elutasította.

"Ausztria támogatja az Oroszországra gyakorolt folyamatos nyomást, és hétfőn jóváhagyja a 19. szankciócsomagot" - közölte az ország külügyminisztériuma. A tervezett intézkedéscsomag számos energiaügyi és pénzügyi korlátozást tartalmaz, köztük az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) behozatalának tilalmát 2027. január 1-jétől, ami egy évvel előre hozza a korábban tervezett 2028-as határidőt.

Szlovákia szintén fenntartásokat fogalmazott meg a csomaggal kapcsolatban, de négy uniós diplomata szerint az Európai Bizottság várhatóan hétfőn, írásban válaszolni fog a pozsonyi kormány aggályaira.

Címlapkép: Getty Images
#ausztria #európai unió #ukrajna #oroszország #világ #szankció #vlagyimir putyin #háború #orosz-ukrán háború #szankciók

