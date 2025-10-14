A korrupcióval vádolt korábbi végrehajtó-elnöknek négyszer annyit kell fizetnie, mint ahogyan korábban számolt. Korábban azt állította, nem tudja, hol vannak autói.
Apokaliptikus fotókon a kiszáradó Balaton: az éghajlatkutató szerint sürgős lépések kellenek
Száraz lábbal a Balatonban? Sajnos igen... A Balaton vízszintje már 70 centiméter alá süllyedt, és a part menti területeken drámai apadás figyelhető meg. A klímakutatók szerint az éghajlatváltozás miatt a helyzet csak súlyosbodhat, de van megoldás a víz megtartására.
A Balaton vízszintje jelenleg annyira alacsony, már a hetven centimétert sem éri el, és a part menti területeken különösen látványos az apadás. Bár a helyzet látványosnak tűnik, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatója szerint nem példa nélküli:
A Balaton vízszintingadozása mindig is hektikus volt. Már a 17-18. századi feljegyzések is alacsony vízállásokról tanúskodnak, a rekord alacsony vízszint pedig 2003 októberében volt, amikor a mostaninál körülbelül 40 centivel alacsonyabb volt a Balaton
– mondta Kovács Erik éghajlatkutató az InfoRádiónak.
A Klímapolitikai Intézet vezető kutatója szerint az éghajlatváltozás fokozza a Balaton vízszintjének ingadozását, elsősorban a csapadék mennyiségének hektikussága miatt. „Fel kell készülni arra, hogy egyszer tartósan nagyon magas, majd utána egy-két évig az átlagnál alacsonyabb lesz a tó vízszintje, miközben extrémebb esetek is előfordulnak” – hangsúlyozta Kovács Erik.
A kutató kiemelte, hogy a változások előrejelzése egyre pontosabbá válik, köszönhetően az előrejelző modelleknek és a mesterséges intelligencia alkalmazásának, amelyek évtizedekre is képesek prognózisokat készíteni. Az előrejelzések szerint a hőmérséklet emelkedése folytatódik, a csapadék mennyisége ugyanakkor nem változik, csak az évszakonkénti eloszlása módosul: a nyarak egyre forróbbak lesznek, a tavaszi-nyári és kora őszi időszakban kevesebb csapadék várható, ellenben télen jóval több hullik majd.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
„A jövőben azt kell megoldani, hogy ezt a téli plusz csapadékot a Balatonba vezessük, és ott is megtartsuk” – jelentette ki Kovács Erik, hangsúlyozva, hogy a tó hosszú távú vízszint-stabilitása érdekében sürgős és tudatos intézkedésekre van szükség.
Egy család, két kilométernyi fényfüzér és a karácsony, ami sosem ér véget: Rácalmáson valóra vált az ünnepi álom. A Pats–Belső család megteremtette Magyarország egyik legkülönlegesebb...
A kastély jelenleg a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány tulajdonában van.
Hófehér függönyök, katonás rendben sorakozó poharak és üres medence – a Balaton déli partján álló, régóta bezárt hotelről első pillantásra senki sem hinné, hogy évek...
Ha kedvenc tésztaételeid közé tartozik a tarhonya, a hebedunda receptje biztosan tetszeni fog: fogadjunk, így még nem kóstoltad soha ezt a pofonegyszerű magyar tésztafélét!
A Gói-tói Holt-Tiszán drámai pillanatokat éltek át a halőrök: drón segítségével bukkantak rá érvényes engedély nélküli, gereblyéző orvhorgászokra.
Október elején járunk, így a hazai szelídgesztenye szezonja még körülbelül egy hónapig tart. A piacokon és a szupermarketekben ilyenkor még normálisabb áron juthatunk hozzá a...
Gyerekként több nyarat töltöttünk ebben a táborban – talán ezért is különösen szívszorító látni, mi maradt az egykor vízparthoz közeli, élettel teli üdülőből.
Tatabányán új fejezetéhez érkezett a fizetős parkolás: immár nemcsak az utcákon, hanem a népszerű áruházak parkolóiban is komoly összeget kell fizetni annak, aki autóval érkezik.
Egy különös külsejű, súlyosan torzult testű kecsegéről készült fotó kavarta fel a kedélyeket a horgászközösségben.
Ismeritek a vadsóskát? Szinte mindenhol megterem, és kiváló méregtelenítő hatású. Ráadásul a magjaiból, ha most összegyűjtjük, remek nassolnivaló is készíthető.
Düledező 100 éves vályogházból álomotthon: fillérekből tett csodát a Hollandiából hazaköltöző fiatal pár
Tóth Rozi és holland párja, Onno éveket töltöttek Hollandiában, ahol fenntarthatóságot és ökogazdálkodást tanultak – de végül úgy döntöttek, mindezt a magyar valóságban akarják megvalósítani.
Megkezdődött a tatai Öreg-tó szokásos őszi vízszintcsökkentése, ám az idei évben a megszokott menetrendtől eltérően, lassabb ütemben folyik a vízleeresztés.
Szokatlan incidens borzolta fel a kedélyeket a Jászberényi Állat- és Növénykertben: ismeretlen elkövető(k) kinyitották a dél-afrikai sülök ketrecének ajtaját.
Néhány nappal ezelőtt négy Przewalski-ló költözött a Pentezug Rezervátumból az Őrségi Nemzeti Park területére.
A zalaszentgróti kutatás során izgalmas felfedezések születtek: római kori kutak és Árpád-kori objektumok is napvilágra kerültek.
Tavasszal a hazai méhállomány 30–40%-a elpusztult, az aszály és a piaci nehézségek még tovább nehezítették a helyzetet. Szolnoki méhészekkel erről is beszélgettünk.
A Bakony szívében van egy buszmegálló, ahol a menetrendnél fontosabb, hogy kényelmes-e a fotel...
„A filoxéravész óta nem láttunk ilyet”: pusztító járvány söpör végig az országon, már 17 borvidéket érint
Több borvidéken már vége a szőlőknek, a gazdák pedig tehetetlenül nézik, ahogy tőkéik elszáradnak. A „szőlővész” néven emlegetett aranyszínű sárgaság hihetetlen gyorsan terjed.
-
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
-
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
-
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.