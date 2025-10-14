2025. október 14. kedd Helén
Legyen szemtanúja a kiszáradt víztározó kísérteties valóságának egy lenyűgöző naplemente hátterében. Ez a rideg kép az aszály mélyreható hatását mutatja be, ahogy az egykor élénk vízforrás leginkább sivár és kietlen.
HelloVidék

Apokaliptikus fotókon a kiszáradó Balaton: az éghajlatkutató szerint sürgős lépések kellenek

HelloVidék
2025. október 14. 09:16

Száraz lábbal a Balatonban? Sajnos igen... A Balaton vízszintje már 70 centiméter alá süllyedt, és a part menti területeken drámai apadás figyelhető meg. A klímakutatók szerint az éghajlatváltozás miatt a helyzet csak súlyosbodhat, de van megoldás a víz megtartására.

A Balaton vízszintje jelenleg annyira alacsony, már a hetven centimétert sem éri el, és a part menti területeken különösen látványos az apadás. Bár a helyzet látványosnak tűnik, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatója szerint nem példa nélküli:

A Balaton vízszintingadozása mindig is hektikus volt. Már a 17-18. századi feljegyzések is alacsony vízállásokról tanúskodnak, a rekord alacsony vízszint pedig 2003 októberében volt, amikor a mostaninál körülbelül 40 centivel alacsonyabb volt a Balaton

– mondta Kovács Erik éghajlatkutató az InfoRádiónak.

A Klímapolitikai Intézet vezető kutatója szerint az éghajlatváltozás fokozza a Balaton vízszintjének ingadozását, elsősorban a csapadék mennyiségének hektikussága miatt. „Fel kell készülni arra, hogy egyszer tartósan nagyon magas, majd utána egy-két évig az átlagnál alacsonyabb lesz a tó vízszintje, miközben extrémebb esetek is előfordulnak” – hangsúlyozta Kovács Erik.

A kutató kiemelte, hogy a változások előrejelzése egyre pontosabbá válik, köszönhetően az előrejelző modelleknek és a mesterséges intelligencia alkalmazásának, amelyek évtizedekre is képesek prognózisokat készíteni. Az előrejelzések szerint a hőmérséklet emelkedése folytatódik, a csapadék mennyisége ugyanakkor nem változik, csak az évszakonkénti eloszlása módosul: a nyarak egyre forróbbak lesznek, a tavaszi-nyári és kora őszi időszakban kevesebb csapadék várható, ellenben télen jóval több hullik majd.

„A jövőben azt kell megoldani, hogy ezt a téli plusz csapadékot a Balatonba vezessük, és ott is megtartsuk” – jelentette ki Kovács Erik, hangsúlyozva, hogy a tó hosszú távú vízszint-stabilitása érdekében sürgős és tudatos intézkedésekre van szükség.

 

 
Címlapkép: Getty Images
