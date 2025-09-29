2025. szeptember 29. hétfő Mihály
Mindenki a klímaváltozásról beszél, pedig hatalmas probléma ez is: rengeteg magyar gondolja már így
Pénzcentrum
2025. szeptember 29. 16:29

A magyar fogyasztók szerint az élelmiszer-hulladék keletkezése a klímaváltozással egyenrangú kihívásnak számít, a megkérdezettek 78 százaléka egyformán súlyos problémaként említi a két jelenséget – világít rá a Nestlé reprezentatív felmérése. Mindez különösen aktuális az Élelmiszerpazarlás Világnapján, amikor a figyelem még inkább a mindennapi döntéseinkre és szokásainkra irányul.

Ahogy arról ma beszámoltunk: a Nébih 2024-es felmérés eredményei alapján biztató javulás tapasztalható: 2016-hoz képest harmadával kevesebb élelmiszert pazarolunk. Míg nyolc éve fejenként évente átlagosan 33,1 kilogramm került a kukába feleslegesen, mostanra ez a mennyiség 21,5 kilogrammra csökkent. 

A Nestlé friss kutatása szerint minden második magyar felnőtt a klímaváltozáshoz hasonló súlyosságú problémának tartja az élelmiszer-pazarlást, és további 28 százalék is közel hasonlóan gondolja, vagyis a nagy többség (78%) egyenlőségjelet tesz a klímaváltozás és az élelmiszer-pazarlás közé.

A felmérésből kiderült, hogy a magyarok legnagyobb részét (94%) zavarja, ha ki kell dobnia élelmiszert, bár az okok eltérőek lehetnek. A többség (58%) a pénzkidobás miatt érzi rosszul magát, de a természeti erőforrások pazarlása (41%), a rászorulók iránt érzett empátia (36%) és a saját kudarcérzés (28%) is az okok között szerepel. Talán éppen ezek a rossz érzések vezethetnek oda, hogy a megmaradt élelmiszerek újrahasznosítása mára a mindennapok részévé vált: tízből nyolc magyar (83%) új fogást készít a megmaradt ételekből: a legtöbben saját kreativitásból (52%) oldják meg a feladatot, és sokan élvezik is a kihívást (48%).

Van mit tanulni az idősebb generációtól

Az eredmények rávilagítanak arra, hogy a magyarok döntő többsége úgy látja (89%), hogy ma sokkal több élelmiszert pazarlunk, mint a nagyszüleink tették. Az előző generációk mentalitása az élelmiszer-pazarlás visszaszorításában a megkérdezettek számára követendő példa: a válaszadók fele (50%) szerint nagymamáink ügyesebbek a maradékok hasznosításában, és csak 14 százalékuk érzi magát náluk találékonyabbnak.

Bár a felnőttek többsége ismeri az ételmentő praktikákat (62%), több mint harmaduk számára (38%) még mindig homályos terület a pazarlás megelőzése. Az ismert technikák (adagokban való lefagyasztás, a lejárati idők figyelembevétele, a levegőmentes tárolás, a befőzés, a savanyítás, a megfelelő hűtési sorrend stb.) elsajátításában a családnak fontos szerep jut: 55 százalék említette a szülőket, 28 százalék a nagyszülőket és 11 százalék más családtagot az ezzel kapcsolatos ismeretek egyik forrásaként.

Az élelmiszerpazarlás lelki oldala. Forrás: Nestlé, sajtóközleményAz élelmiszerpazarlás lelki oldala. Forrás: Nestlé, sajtóközlemény

Közeli lejáratú élelmiszerek? Igen!

Az élelmiszer-pazarlás visszaszorításának az élelmiszerek tudatos felhasználása, valamint az otthon megmaradt ételek kidobástól való megmentése mellett a vásárlási szokások átalakítása is lehet az egyik módja. A 18-65 éves felnőttek közel 90 százaléka szokott rendszeresen vagy alkalmanként közeli  lejáratú élelmiszert vásárolni.

Közülük 45 százalék a vásárlást követően hamar elfogyasztja, 39 százalékuk tisztában van vele, hogy a közeli lejárat nem jelent minőségromlást, 33 százalékuk pedig kifejezetten a maradékmentés miatt választja ezeket a termékeket. Minden harmadik válaszadó (33%) említette, hogy szokott olyan fűszerkeverékeket vagy alapokat is használni, melyek a megmaradt élelmiszerek felhasználására kínálnak ízletes megoldást. A megkérdezettek 63 százaléka az étteremből is vitt már haza megmaradt ételt, olyan alkalmazást pedig, amelyet kifejezetten élelmiszermentésre találtak ki, 33 százalékuk próbált már.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az élelmiszerpazarlás legfőbb problémája: Forrás: Nestlé, sajtóközleményAz élelmiszerpazarlás legfőbb problémája: Forrás: Nestlé, sajtóközlemény

Közös erővel az ételek megmentéséért

A Nestlé és a Munch 2025 nyara óta működik közvetlenül együtt azért, hogy minél több közeli lejáratú élelmiszer találjon gazdára, így a Munch Market vásárlói már Nestlé-csomagokhoz is hozzájuthatnak az ételmentő alkalmazáson keresztül.

„A KSH legutóbbi adatai szerint az egy főre jutó élelmiszer-pazarlás Magyarországon közel 65 kg.  Termékeinkkel, programjainkkal, és most a Munch-csal közös együttműködéssel is azt szeretnék elérni, hogy a tudatos ételfelhasználás mindennapossá váljon, és mindenki számára elérhető legyen, hiszen az élelmiszer-pazarlás nem csupán környezeti, hanem gazdasági és társadalmi kérdés is” – mondta el dr. Tompa Gábor, a Nestlé vállalati kapcsolatokért és kommunikációért felelős vezetője. Hozzátette: 

A felmérésünk eredményeiből is látszik, hogy az emberek szeretnének minél többet tenni a pazarlás visszafogásáért, és keresik az ezt segítő megoldásokat legyenek azok maradékmentő alapok vagy ételmentő alkalmazások használata.

Így kerülhető el az élelmiszerpazarlás. Forrás: Nestlé, sajtóközleményÍgy kerülhető el az élelmiszerpazarlás. Forrás: Nestlé, sajtóközlemény

 „A kutatás is megmutatja, amit mi nap mint nap tapasztalunk: az emberek fontosnak tartják, hogy ne menjen kárba az étel. A Munchnál abban segítünk, hogy ez a szándék konkrét cselekvéssé váljon. A Nestlével közös együttműködésünk jó példa arra, hogyan tud egy nagyvállalat és egy startup közösen, rendszerszinten tenni az élelmiszer-pazarlás ellen. Ezért hoztuk létre Gizit is, a mesterséges intelligencia alapú konyhai asszisztensünket, ami segít kreatív recepteket összeállítani a konyhai maradékokból és egyéb alapanyagokból. Minél több ilyen partnerség és innováció születik, annál közelebb kerülünk ahhoz, hogy az élelmiszer-pazarlás ne a mindennapok része, hanem múltidő legyen“ – mondta Wettstein Albert, a Munch társalapítója.
Címlapkép: Getty Images
