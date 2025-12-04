2025. december 4. csütörtök Borbála, Barbara
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Zürich, Svájc - 2015. október 1: A FIFA zürichi székházának bejárata. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség az egyesületi labdarúgás, a futsal és a strandlabdarúgás irányító szervezete. A FIFA felelős a labdarúgás nagy nemzetközi tornáinak,
Sport

Komoly figyelmeztetést kapott a FIFA a vb-vel kapcsolatban: ezt máris elrontotta Donald Trump?

Pénzcentrum
2025. december 4. 12:43

Emberi jogi szervezetek figyelmeztetik a FIFA-t, hogy a 2026-os amerikai világbajnokság során fokozott figyelmet kell fordítania a helyi közösségek és a szurkolók védelmére a szigorodó bevándorlási intézkedésekkel szemben - írja a The Guardian.

A Sport and Rights Alliance hét konkrét intézkedést kért a FIFA-tól a pénteki washingtoni világbajnoki sorsolás előtt. Legfontosabb követelésük, hogy a nemzetközi labdarúgó-szövetség "kötelezze el magát a faji profilalkotás, az önkényes fogva tartás és a jogellenes bevándorlási végrehajtás elleni hatékony védelem biztosítása mellett" a torna ideje alatt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Miközben a FIFA és a rendező városok a világbajnokságra készülnek, a Trump-adminisztráció olyan veszélyes politikát eszkalál, amely kockázatot jelent a bevándorló közösségekre, a külföldi látogatókra és a helyi lakosokra" - nyilatkozta Jamil Dakwar, az Amerikai Polgárjogi Unió (ACLU) emberi jogi programjának igazgatója. Hozzátette: "Az a benyomás alakul ki, hogy a FIFA egy egyre inkább tekintélyelvű amerikai kormány PR-eszközévé válik, ami valódi aggodalomra ad okot."

Nemzetközi  |  2026
FIFA Világbajnokság
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Spain
0
2.
Argentina
0
3.
France
0
4.
England
0
5.
Portugal
0
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2025.12.03.

Daniel Norona, az Amnesty International USA Amerika-ügyi igazgatója szerint "nagy valószínűséggel" számítani lehet bevándorlási razziákra a világbajnoki mérkőzések idején. "Egy futballmeccs látogatása soha nem vezethet önkényes fogva tartáshoz vagy kitoloncoláshoz" - hangsúlyozta Norona.

Kilencven amerikai civil szervezet júniusban levélben fordult a FIFA-hoz, arra kérve a szervezetet, hogy használja fel befolyását a Trump-adminisztrációnál a helyi lakosok és látogatók biztonságának garantálása érdekében. Jennifer Li, a Dignity 2026 képviselője szerint a levélre nem érkezett válasz.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A FIFA alapszabályzatában elkötelezi magát "minden nemzetközileg elismert emberi jog tiszteletben tartása mellett", és törekszik ezek védelmének előmozdítására. Az amerikai külügyminisztérium szóvivője a múlt héten kijelentette: "Mindent megteszünk egy sikeres világbajnokság támogatásáért. Ugyanakkor a Trump-adminisztráció nem fog eltérni az amerikai törvények és a nemzetbiztonság legmagasabb szintű normáinak betartásától."
Címlapkép: Getty Images
#sport #labdarúgás #usa #donald trump #világbajnokság #bevándorlás #washington #FIFA #vb 2026 #szurkolók

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:40
13:28
13:15
13:09
13:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 4.
Sokkot kaptak a magyar családok: sokan nem is sejtik, hogy szép csendben elúszik a bankba félretett pénzük
2025. december 3.
Meglepő dolog derült ki a magyarországi drogháborúról: sokan nem is gondolnák, de ők a legnagyobb áldozatok
2025. december 4.
Hatalmas gazdasági fordulat előtt állunk: súlyos árat fizethet az az ország, aki ezt nem lépi meg időben
2025. december 4.
Egyre több magyar mond le az igazi karácsonyfáról: ez az új őrület 2025-ben, rengetegen keresik
2025. december 3.
Térképen Magyarország halálútjai: döbbenet, milyen sokan halnak meg ezeken a gyorsforgalmikon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 4. csütörtök
Borbála, Barbara
49. hét
December 4.
Nemzetközi bányásznap
December 4.
A cookie napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Formula-1 katari nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Lusail, Katar helyszínen
2
3 napja
Megszólalt egészségi állapotáról a legendás magyar kapus: így él most Szentmihályi Antal
3
1 hete
Megszűnés szélén a legendás magyar focicsapat: 40 milliót kéne gyűjteniük, vagy mindennek vége
4
2 hete
Itt a TAO-rendszer végórája? Megszólalt a sportközgazdász, szerinte most ez zajlik a rendszerrel
5
4 napja
Abu Dhabi F1 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Abu-Dzabi helyszínen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Állampapírok kamatozása
Állampapírok esetén a legtöbbször megjelenő "fix" kifejezés azt jelenti, hogy a papírhoz tartozó, előre megígért kamatláb (utolsó előtti oszlopban látott aktuális névleges kamat) nem változhat a futamidő alatt. Ez tehát NEM arra vonatkozik, hogy a hozam oszlopban látható, mostani feltételek mellett érvényes éves hozamot biztosan megkapjuk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 4. 13:15
Nagyon súlyos titok derült ki a pilótákról: nem véletlen, hogy erről eddig nem beszéltek
Pénzcentrum  |  2025. december 4. 13:01
Hatalmas gazdasági fordulat előtt állunk: súlyos árat fizethet az az ország, aki ezt nem lépi meg időben
Agrárszektor  |  2025. december 4. 13:33
Változás kell a földeken: nincs több idő, ezt meg kell lépnie a gazdáknak