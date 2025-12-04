Komoly figyelmeztetést kapott a FIFA a vb-vel kapcsolatban: ezt máris elrontotta Donald Trump?

Emberi jogi szervezetek figyelmeztetik a FIFA-t, hogy a 2026-os amerikai világbajnokság során fokozott figyelmet kell fordítania a helyi közösségek és a szurkolók védelmére a szigorodó bevándorlási intézkedésekkel szemben - írja a The Guardian.

A Sport and Rights Alliance hét konkrét intézkedést kért a FIFA-tól a pénteki washingtoni világbajnoki sorsolás előtt. Legfontosabb követelésük, hogy a nemzetközi labdarúgó-szövetség "kötelezze el magát a faji profilalkotás, az önkényes fogva tartás és a jogellenes bevándorlási végrehajtás elleni hatékony védelem biztosítása mellett" a torna ideje alatt.

"Miközben a FIFA és a rendező városok a világbajnokságra készülnek, a Trump-adminisztráció olyan veszélyes politikát eszkalál, amely kockázatot jelent a bevándorló közösségekre, a külföldi látogatókra és a helyi lakosokra" - nyilatkozta Jamil Dakwar, az Amerikai Polgárjogi Unió (ACLU) emberi jogi programjának igazgatója. Hozzátette: "Az a benyomás alakul ki, hogy a FIFA egy egyre inkább tekintélyelvű amerikai kormány PR-eszközévé válik, ami valódi aggodalomra ad okot."

Daniel Norona, az Amnesty International USA Amerika-ügyi igazgatója szerint "nagy valószínűséggel" számítani lehet bevándorlási razziákra a világbajnoki mérkőzések idején. "Egy futballmeccs látogatása soha nem vezethet önkényes fogva tartáshoz vagy kitoloncoláshoz" - hangsúlyozta Norona.

Kilencven amerikai civil szervezet júniusban levélben fordult a FIFA-hoz, arra kérve a szervezetet, hogy használja fel befolyását a Trump-adminisztrációnál a helyi lakosok és látogatók biztonságának garantálása érdekében. Jennifer Li, a Dignity 2026 képviselője szerint a levélre nem érkezett válasz.

A FIFA alapszabályzatában elkötelezi magát "minden nemzetközileg elismert emberi jog tiszteletben tartása mellett", és törekszik ezek védelmének előmozdítására. Az amerikai külügyminisztérium szóvivője a múlt héten kijelentette: "Mindent megteszünk egy sikeres világbajnokság támogatásáért. Ugyanakkor a Trump-adminisztráció nem fog eltérni az amerikai törvények és a nemzetbiztonság legmagasabb szintű normáinak betartásától."