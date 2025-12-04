Laura Woods, a népszerű brit műsorvezető már jól van, miután élő adásban rosszul lett az angol női labdarúgó-válogatott mérkőzésének közvetítése közben.
Komoly figyelmeztetést kapott a FIFA a vb-vel kapcsolatban: ezt máris elrontotta Donald Trump?
Emberi jogi szervezetek figyelmeztetik a FIFA-t, hogy a 2026-os amerikai világbajnokság során fokozott figyelmet kell fordítania a helyi közösségek és a szurkolók védelmére a szigorodó bevándorlási intézkedésekkel szemben - írja a The Guardian.
A Sport and Rights Alliance hét konkrét intézkedést kért a FIFA-tól a pénteki washingtoni világbajnoki sorsolás előtt. Legfontosabb követelésük, hogy a nemzetközi labdarúgó-szövetség "kötelezze el magát a faji profilalkotás, az önkényes fogva tartás és a jogellenes bevándorlási végrehajtás elleni hatékony védelem biztosítása mellett" a torna ideje alatt.
"Miközben a FIFA és a rendező városok a világbajnokságra készülnek, a Trump-adminisztráció olyan veszélyes politikát eszkalál, amely kockázatot jelent a bevándorló közösségekre, a külföldi látogatókra és a helyi lakosokra" - nyilatkozta Jamil Dakwar, az Amerikai Polgárjogi Unió (ACLU) emberi jogi programjának igazgatója. Hozzátette: "Az a benyomás alakul ki, hogy a FIFA egy egyre inkább tekintélyelvű amerikai kormány PR-eszközévé válik, ami valódi aggodalomra ad okot."
Daniel Norona, az Amnesty International USA Amerika-ügyi igazgatója szerint "nagy valószínűséggel" számítani lehet bevándorlási razziákra a világbajnoki mérkőzések idején. "Egy futballmeccs látogatása soha nem vezethet önkényes fogva tartáshoz vagy kitoloncoláshoz" - hangsúlyozta Norona.
Kilencven amerikai civil szervezet júniusban levélben fordult a FIFA-hoz, arra kérve a szervezetet, hogy használja fel befolyását a Trump-adminisztrációnál a helyi lakosok és látogatók biztonságának garantálása érdekében. Jennifer Li, a Dignity 2026 képviselője szerint a levélre nem érkezett válasz.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A FIFA alapszabályzatában elkötelezi magát "minden nemzetközileg elismert emberi jog tiszteletben tartása mellett", és törekszik ezek védelmének előmozdítására. Az amerikai külügyminisztérium szóvivője a múlt héten kijelentette: "Mindent megteszünk egy sikeres világbajnokság támogatásáért. Ugyanakkor a Trump-adminisztráció nem fog eltérni az amerikai törvények és a nemzetbiztonság legmagasabb szintű normáinak betartásától."
A nemzetközi atlétikai szövetség elvetette a távolugrás szabályainak módosítását, miután a sportolók hevesen tiltakoztak az elrugaszkodási zóna bevezetése ellen.
Az Újpest FC jogi lépéseket tesz André Duarte ellen, miután a portugál védő jogellenesen bontotta fel szerződését a klubbal, majd a román FCSB csapatához igazolt.
Serena Williams visszalépett a tenisz doppingtesztelési rendszerébe, ugyanakkor cáfolta visszatérési szándékát.
Egy hétvégén több mint 2000 rendkívül sértő bejegyzést küldtek a Premier League és a Women's Super League menedzsereiről és játékosairól a közösségi médiában,
Emma Raducanu új edzésmódszerrel készül a 2026-os szezonra, hogy stabilabb játékot alakítson ki és kevésbé kelljen az ellenfelek gyengeségeire koncentrálnia.
A Nice labdarúgócsapata határozottan elítélte azt a szurkolói csoportot, amely fizikailag konfrontálódott a játékosokkal és a stábtagokkal.
Míg az ingatlanpiaci boom első hullámában Budapesten volt nagyobb élénkülés a lakáspiacon, az év második felében inkább az agglomerációban erősödött a kereslet.
A FIFA tervezi a VAR-rendszer kiterjesztését a szögletek ellenőrzésére a 2026-os világbajnokságon, annak ellenére, hogy a bajnokságok elutasították ezt a javaslatot.
A brit kormány tervei szerint a sportkluboknak és rendezvényszervezőknek a jövőben jóval többet kellene fizetniük a rendőri biztosításért.
Olekszandr Uszik, a nehézsúlyú ökölvívás egyesített világbajnoka Deontay Wildert nevezte meg következő mérkőzésének "első számú opciójaként".
Lapátra tette Tsunodát a Red Bull, ő lesz Verstappen csapattársa jövőre: teljessé vált az F1 2026-os mezőnye
Isack Hadjar jövőre Max Verstappen csapattársaként a Red Bullnál fog versenyezni, helyén Arvid Lindblad debütál a Racing Bullsnál Liam Lawson mellett. Yuki Tsunoda kikerül az...
Manuel Neuer, a Bayern München kapusa még nem döntött jövőjéről, annak ellenére, hogy a szerződése 2026 júniusában lejár.
Egy korábbi angol válogatott labdarúgót vettek őrizetbe nemi erőszak kísérletének gyanújával a Londonhoz közeli Stansted repülőtéren.
Max Verstappen még versenyben van az F1-es világbajnoki címért, miután a katari győzelmével 12 pontra csökkentette hátrányát Lando Norrisszal szemben.
Kétéves sznúkerjátékos keltett feltűnést az UK Championship-en, ahol a szervezők lehetőséget adtak a kisfiúnak egy bemutató bevonulásra a rangos versenyen.
Elhunyt Szűcs István, a DVTK egykori belső védője, aki játékosként és edzőként is jelentős szerepet töltött be a diósgyőri labdarúgás történetében.
Súlyos betegséggel küzd Ljuboszlav Penev, a bolgár labdarúgó-válogatott és az Atlético Madrid korábbi támadója, akit veserák miatt kezelnek egy németországi kórházban.
Máris jön az újabb edzőkirúgás Angliában? Megszólalt a Tottenham menedzsere, így érzi a saját helyzetét
Thomas Frank kijelentette, hogy továbbra is bízik a klubvezetés támogatásában, annak ellenére, hogy a szurkolók részéről egyre több kritika éri.
-
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési forma? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
-
Megindult az MBH Bank részvények igénylése (x)
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
-
Megéri-e a KKV-nak napelembe fektetnie? (x)
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
-
Szigetüzem egyszerűen: megbízható Pramac megoldások (x)
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.