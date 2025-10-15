Brutális fegyverkezés indulhat Ukrajnában: besegít az USA, ez dönti el a háborút?

Az Egyesült Államok védelmi minisztere, Pete Hegseth bejelentette, hogy Ukrajna hamarosan jelentős tűzerőhöz jut az európai országok amerikai fegyverbeszerzései révén, miközben a Tomahawk rakéták esetleges szállítása továbbra is kérdéses - tudósított a CNN.

"Tűzerő, ez az, ami érkezik" - jelentette ki Hegseth a NATO védelmi minisztereinek brüsszeli találkozója előtt, hozzátéve, hogy az európai országok által tett "kötelezettségvállalások" hamarosan "képességekké" válnak Ukrajna számára.

A fegyvervásárlások az új Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) kezdeményezés keretében történnek, amelynek révén már 2 milliárd dollárt ajánlottak fel katonai felszerelésekre, és szerdán várhatóan további felajánlások érkeznek a NATO-országoktól.

Ukrajna szeretné, ha az európai országok nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat vásárolhatnának számára, de erről Donald Trump amerikai elnöknek kell döntenie. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök várhatóan szorgalmazni fogja a hozzáférést az amerikai Tomahawk rakétákhoz a pénteki fehér házi találkozón.

A NATO-országok védelmi miniszterei már több drónt ígértek Ukrajnának: Nagy-Britannia 100 000 drón szállítását vállalta, Hollandia pedig 90 millió eurót (104 millió dollárt) biztosít Ukrajnának saját drónok gyártására.

Oroszország NATO-tagállamok légterébe történt közelmúltbeli behatolásai - amelyek közül a legsúlyosabb esetben a NATO repülőgépei először nyitottak tüzet a háború során, lelőve feltételezett orosz drónokat Lengyelország felett - ráirányították Európa figyelmét a kontinens védelmi képességeire.

"Ha a NATO-t fenyegetés éri, cselekedni fogunk, és Putyin eszkalációjára erővel kell válaszolnunk" - mondta szerdán John Healey brit védelmi miniszter, aki bejelentette, hogy a brit repülőgépek az év hátralévő részében is folytatják működésüket a lengyel légtérben.

Ruben Brekelmans holland védelmi miniszter szerint Európának jobb megoldásra van szüksége a vadászgépeknél az orosz fenyegetés elhárítására. "Büszke voltam, hogy holland F-35-öseink képesek voltak megsemmisíteni néhány Shahed drónt Lengyelországban, de az F-35-ösök nem a leghatékonyabb eszközök drónok megsemmisítésére" - mondta.

Andris Sprūds lett védelmi miniszter kijelentette, hogy az oroszországi célpontok eltalálására képes fegyverek "kulcsfontosságúak" Ukrajna számára. "Mivel Oroszország mindenféle civil infrastruktúrát bombáz és civileket öl, Ukrajnának is legitim joga van katonai célpontokat támadni Oroszországban, mert ez is önvédelem" - hangsúlyozta.

Antti Hakkanen finn védelmi miniszter figyelmeztetett, hogy az ukrajnai háború befejezése után is Oroszország továbbra is kockázatot jelent majd Európa számára. "Oroszország valóban katonai fejlesztéseket hajt végre a potenciális agresszió második szakaszához... az ukrán háború után is valós fenyegetések vannak a NATO számára" - mondta, utalva Oroszország katonai modernizációjára és a csapatok "határaink közelében" történő felhalmozására.