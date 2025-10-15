Az amerikai egyetemek, mint a Harvard és a Stanford vezetik a milliárdosok kinevelésének ranglistáját.
Brutális fegyverkezés indulhat Ukrajnában: besegít az USA, ez dönti el a háborút?
Az Egyesült Államok védelmi minisztere, Pete Hegseth bejelentette, hogy Ukrajna hamarosan jelentős tűzerőhöz jut az európai országok amerikai fegyverbeszerzései révén, miközben a Tomahawk rakéták esetleges szállítása továbbra is kérdéses - tudósított a CNN.
"Tűzerő, ez az, ami érkezik" - jelentette ki Hegseth a NATO védelmi minisztereinek brüsszeli találkozója előtt, hozzátéve, hogy az európai országok által tett "kötelezettségvállalások" hamarosan "képességekké" válnak Ukrajna számára.
A fegyvervásárlások az új Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) kezdeményezés keretében történnek, amelynek révén már 2 milliárd dollárt ajánlottak fel katonai felszerelésekre, és szerdán várhatóan további felajánlások érkeznek a NATO-országoktól.
Ukrajna szeretné, ha az európai országok nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat vásárolhatnának számára, de erről Donald Trump amerikai elnöknek kell döntenie. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök várhatóan szorgalmazni fogja a hozzáférést az amerikai Tomahawk rakétákhoz a pénteki fehér házi találkozón.
A NATO-országok védelmi miniszterei már több drónt ígértek Ukrajnának: Nagy-Britannia 100 000 drón szállítását vállalta, Hollandia pedig 90 millió eurót (104 millió dollárt) biztosít Ukrajnának saját drónok gyártására.
Oroszország NATO-tagállamok légterébe történt közelmúltbeli behatolásai - amelyek közül a legsúlyosabb esetben a NATO repülőgépei először nyitottak tüzet a háború során, lelőve feltételezett orosz drónokat Lengyelország felett - ráirányították Európa figyelmét a kontinens védelmi képességeire.
"Ha a NATO-t fenyegetés éri, cselekedni fogunk, és Putyin eszkalációjára erővel kell válaszolnunk" - mondta szerdán John Healey brit védelmi miniszter, aki bejelentette, hogy a brit repülőgépek az év hátralévő részében is folytatják működésüket a lengyel légtérben.
Ruben Brekelmans holland védelmi miniszter szerint Európának jobb megoldásra van szüksége a vadászgépeknél az orosz fenyegetés elhárítására. "Büszke voltam, hogy holland F-35-öseink képesek voltak megsemmisíteni néhány Shahed drónt Lengyelországban, de az F-35-ösök nem a leghatékonyabb eszközök drónok megsemmisítésére" - mondta.
Andris Sprūds lett védelmi miniszter kijelentette, hogy az oroszországi célpontok eltalálására képes fegyverek "kulcsfontosságúak" Ukrajna számára. "Mivel Oroszország mindenféle civil infrastruktúrát bombáz és civileket öl, Ukrajnának is legitim joga van katonai célpontokat támadni Oroszországban, mert ez is önvédelem" - hangsúlyozta.
Antti Hakkanen finn védelmi miniszter figyelmeztetett, hogy az ukrajnai háború befejezése után is Oroszország továbbra is kockázatot jelent majd Európa számára. "Oroszország valóban katonai fejlesztéseket hajt végre a potenciális agresszió második szakaszához... az ukrán háború után is valós fenyegetések vannak a NATO számára" - mondta, utalva Oroszország katonai modernizációjára és a csapatok "határaink közelében" történő felhalmozására.
A korábban szegénynek tartott területek GDP-növekedése és munkahelyteremtése immár felülmúlja az északi országrészt.
Az iráni külügyminisztérium kemény hangvételű közleményben reagált Donald Trump amerikai elnök legutóbbi, párbeszédre utaló nyilatkozataira.
Sikeresen teljesítette tizenegyedik tesztrepülését a SpaceX Starship űrhajója, a valaha épített legnagyobb űrrakétarendszer - közölte hétfőn a magán űrvállalat.
Az Egyesült Államok és Kína kölcsönösen új kikötői díjakat vezetnek be egymás hajóira,
Hát elkezdődött, példátlan mennyiségű olcsó ázsiai ruha áraszthatja el Európát: nincs minek örülni, komoly következménye lehet
Az indiai textilexportőrök Európa felé fordulnak, hogy ellensúlyozzák az akár 50%-os amerikai vámokat.
Október 21-én megkezdi börtönbüntetése letöltését Nicolas Sarkozy volt francia elnök a párizsi La Santé fegyintézetben – igazságügyi források ezt hétfőn erősítették meg.
Zelenszkij kemény javaslatokat visz Washingtonba Trump elé: ez mindent megváltoztathat, amit eddig a háborúról gondoltunk
Donald Trump amerikai elnök pénteken fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt a washingtoni Fehér Házban.
Venezuela bezárja oslói nagykövetségét, miután a Nobel-békedíjat María Corina Machado ellenzéki vezetőnek ítélték oda
Kimondta Donald Trump, amit mindenki várt: lezárult a háború és a terror kora, új építkezést hirdetett az USA elnöke
„A háborúnak vége, új hajnal nyílik a Közel-Keleten” – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök az izraeli kneszetben tartott beszédében.
Kimondták Brüsszelben: katonai terveket kell készíteni Oroszországgal szemben, hamar szintet léphet a konfliktus
Az Európai Unió védelmi terveket dolgoz ki arra az esetre, ha Oroszország tovább fokozná hibrid támadásait az uniós tagállamokkal szemben.
Ez lenne Moszkva és Kijev új, mindent eldöntő fegyvere? Elképesztő sorminta rajzolódik a háborúban - kérdés, ki bírja tovább
Ukrajna és Oroszország között egyre intenzívebb energiaháború zajlik, melynek során mindkét fél kritikus energetikai létesítményeket támad, ami súlyos ellátási problémákhoz vezet.
Donald Trump amerikai elnök fontolgatja, hogy Tomahawk cirkálórakétákat küld Ukrajnának, ami jelentős eszkalációt jelentene az orosz-ukrán konfliktusban.
Folytatódik Nagy-Britanniában az úgynevezett "dízelbotrány": 1,6 millió brit autótulajdonos indított pert neves autógyártók ellen a londoni Legfelsőbb Bíróságon.
Emmanuel Macron francia elnök pénteken ismét Sébastien Lecornut bízta meg kormányalakítással.
Pénteken életbe lépett az amerikai közvetítéssel létrejött tűzszünet a Gázai övezetben.
Az Egyesült Államok további 100 százalékos vámot vet ki minden kínai árura a már meglévő 30 százalékos vám fölött november 1-től,
Kína bejelentette, hogy október 14-től többletdíjat vet ki az amerikai hajókra, válaszul az Egyesült Államok által bevezetendő hasonló intézkedésekre.
Egy 7,6-os magnitúdójú földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek dél-keleti Davao Oriental tartományát október 10-én.
