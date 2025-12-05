Véget ért a kaland: lelép koreai csapatától a volt angol válogatott játékos

Jesse Lingard 32 éves, egykori válogatott középpályás közös megegyezéssel felbontja szerződését az FC Szöullal, és jövő héten távozik a dél-koreai klubtól - írta a BBC.

A 32-szeres angol válogatott játékos 2024 februárjában szerződött szabadon igazolható játékosként a K League csapatához, ahol 66 mérkőzésen lépett pályára és 18 gólt szerzett.

Lingard utolsó mérkőzését szerdán játszotta a Melbourne City ellen az ázsiai Bajnokok Ligájában. A játékos közleményében kiemelte, hogy dél-koreai időszaka hihetetlen volt, és mindig hálás lesz a lehetőségért, hogy egy ilyen nagy klubnál játszhatott.

Az FC Szöul közlése szerint Lingard jelezte, hogy karrierje következő szakaszába szeretne lépni. A klub hangsúlyozta, hogy a játékos rendkívüli figyelmet generált, és nemcsak a csapat, hanem az egész K League szimbolikus alakjává vált.

A Manchester Uniteddel való 20 éves kapcsolatának lezárása után Lingard nehezen indult Dél-Koreában, edzője nyilvánosan kritizálta, miután sérülés miatt kihagyta debütáló szezonjának korai szakaszát. Később azonban kulcsfigurává vált, és csapatkapitányi karszalagot is kapott.

Bár trófea nélkül távozik, segített az FC Szöulnak a 2019 óta elért legjobb, negyedik helyezés megszerzésében első szezonjában, míg a 2025-ös idényt a hatodik helyen zárták. Lingard egyelőre nem közölte, hol folytatja pályafutását.