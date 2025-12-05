A sorsolás Donald Trump részvétele miatt erőteljes politikai színezetet kap, ami sokak szerint veszélyezteti a FIFA politikai semlegességét.
Véget ért a kaland: lelép koreai csapatától a volt angol válogatott játékos
Jesse Lingard 32 éves, egykori válogatott középpályás közös megegyezéssel felbontja szerződését az FC Szöullal, és jövő héten távozik a dél-koreai klubtól - írta a BBC.
A 32-szeres angol válogatott játékos 2024 februárjában szerződött szabadon igazolható játékosként a K League csapatához, ahol 66 mérkőzésen lépett pályára és 18 gólt szerzett.
Lingard utolsó mérkőzését szerdán játszotta a Melbourne City ellen az ázsiai Bajnokok Ligájában. A játékos közleményében kiemelte, hogy dél-koreai időszaka hihetetlen volt, és mindig hálás lesz a lehetőségért, hogy egy ilyen nagy klubnál játszhatott.
Az FC Szöul közlése szerint Lingard jelezte, hogy karrierje következő szakaszába szeretne lépni. A klub hangsúlyozta, hogy a játékos rendkívüli figyelmet generált, és nemcsak a csapat, hanem az egész K League szimbolikus alakjává vált.
A Manchester Uniteddel való 20 éves kapcsolatának lezárása után Lingard nehezen indult Dél-Koreában, edzője nyilvánosan kritizálta, miután sérülés miatt kihagyta debütáló szezonjának korai szakaszát. Később azonban kulcsfigurává vált, és csapatkapitányi karszalagot is kapott.
Bár trófea nélkül távozik, segített az FC Szöulnak a 2019 óta elért legjobb, negyedik helyezés megszerzésében első szezonjában, míg a 2025-ös idényt a hatodik helyen zárták. Lingard egyelőre nem közölte, hol folytatja pályafutását.
Mégse megy olyan könnyen a feltámadás: megint pontokat hullajtott a Manchester United, türelmetlenek a szurkolók
A Manchester United ismét pontokat veszített, miután a West Ham elleni hazai mérkőzésen 1-1-es döntetlent játszott csütörtökön este.
A McLaren csapatfőnöke bejelentette, hogy a hétvégi nagydíjon szükség esetén csapatutasítást alkalmaznak, hogy Lando Norris vagy Oscar Piastri megnyerhesse a világbajnoki címet.
Megszólalt a vasárnapi versenyről Max Verstappen: így várja a mindent eldöntő nagydíjat, meglesz a vb-cím?
Max Verstappen nyugodtan várja az Abu Dhabi Nagydíjat, ahol vasárnap este akár ötszörös világbajnokká válhat: rendkívüli visszakapaszkodást mutatott be.
Az irániak korábban bojkottal fenyegetőztek, mert problémák voltak a vízumkérelmeikkel.
Az NHL aggódik a 2026-os milánói téli olimpia jégkorongpályájának méretei miatt, miután kiderült, hogy a pálya körülbelül 1 méterrel rövidebb a szabványosnál.
Szupersztárok egész sorát vonultatja fel a 2026-os labdarúgó-világbajnokság pénteki csoportsorsolása, melyet a washingtoni John F. Kennedy Centerben rendeznek.
Farkas Péter olimpiai bajnok birkózó elmondta, miből él most, miért nem tud már birkózni, és mesélt pályafutásáról is.
David Hopkinson, a Newcastle United új vezérigazgatója merész jövőképet vázolt fel, amely szerint a klub öt éven belül a világ legjobbjai közé emelkedhet.
Emberi jogi szervezetek figyelmeztetik a FIFA-t, hogy a 2026-os amerikai világbajnokság során fokozott figyelmet kell fordítania a helyi közösségek és a szurkolók védelmére.
Laura Woods, a népszerű brit műsorvezető már jól van, miután élő adásban rosszul lett az angol női labdarúgó-válogatott mérkőzésének közvetítése közben.
Az edző ellen a játékvezetőre tett szexista megjegyzés miatt indult eljárás, ilyen még sosem volt az alacsonyabb osztályokban.
A Salford Red Devils rögbicsapatot felszámolta a brit Felsőbíróság a felhalmozott adósságok miatt, véget vetve a 152 éves klub történetének.
A nemzetközi atlétikai szövetség elvetette a távolugrás szabályainak módosítását, miután a sportolók hevesen tiltakoztak az elrugaszkodási zóna bevezetése ellen.
Az Újpest FC jogi lépéseket tesz André Duarte ellen, miután a portugál védő jogellenesen bontotta fel szerződését a klubbal, majd a román FCSB csapatához igazolt.
Serena Williams visszalépett a tenisz doppingtesztelési rendszerébe, ugyanakkor cáfolta visszatérési szándékát.
Egy hétvégén több mint 2000 rendkívül sértő bejegyzést küldtek a Premier League és a Women's Super League menedzsereiről és játékosairól a közösségi médiában,
Emma Raducanu új edzésmódszerrel készül a 2026-os szezonra, hogy stabilabb játékot alakítson ki és kevésbé kelljen az ellenfelek gyengeségeire koncentrálnia.
A Nice labdarúgócsapata határozottan elítélte azt a szurkolói csoportot, amely fizikailag konfrontálódott a játékosokkal és a stábtagokkal.
