2025. december 5. péntek Vilma
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Labdarúgó focista lábai a labdával állva, közelkép.
Sport

Véget ért a kaland: lelép koreai csapatától a volt angol válogatott játékos

Pénzcentrum
2025. december 5. 18:19

Jesse Lingard 32 éves, egykori válogatott középpályás közös megegyezéssel felbontja szerződését az FC Szöullal, és jövő héten távozik a dél-koreai klubtól - írta a BBC.

A 32-szeres angol válogatott játékos 2024 februárjában szerződött szabadon igazolható játékosként a K League csapatához, ahol 66 mérkőzésen lépett pályára és 18 gólt szerzett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Lingard utolsó mérkőzését szerdán játszotta a Melbourne City ellen az ázsiai Bajnokok Ligájában. A játékos közleményében kiemelte, hogy dél-koreai időszaka hihetetlen volt, és mindig hálás lesz a lehetőségért, hogy egy ilyen nagy klubnál játszhatott.

Az FC Szöul közlése szerint Lingard jelezte, hogy karrierje következő szakaszába szeretne lépni. A klub hangsúlyozta, hogy a játékos rendkívüli figyelmet generált, és nemcsak a csapat, hanem az egész K League szimbolikus alakjává vált.

Dél-Korea
Football Club Seoul
Piaci érték: 14,03M €
Adatlap létrehozva: 2025.12.05.

A Manchester Uniteddel való 20 éves kapcsolatának lezárása után Lingard nehezen indult Dél-Koreában, edzője nyilvánosan kritizálta, miután sérülés miatt kihagyta debütáló szezonjának korai szakaszát. Később azonban kulcsfigurává vált, és csapatkapitányi karszalagot is kapott.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Bár trófea nélkül távozik, segített az FC Szöulnak a 2019 óta elért legjobb, negyedik helyezés megszerzésében első szezonjában, míg a 2025-ös idényt a hatodik helyen zárták. Lingard egyelőre nem közölte, hol folytatja pályafutását.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #dél-korea #labdarúgás #ázsiai #angol #szerződésbontás #bajnokok ligája #manchester united #átigazolás #átigazolási hírek #távozás #angol válogatott #középpályás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:01
18:36
18:27
18:19
18:08
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 5.
Küszöbön a repülés gigászi forradalma: így változik meg örökre az utazás
2025. december 4.
Sokkot kaptak a magyar családok: sokan nem is sejtik, hogy szép csendben elúszik a bankba félretett pénzük
2025. december 5.
Na ezt nem a ChatGPT-vel írták: az igazi adóbombát már rég felrobbantották Magyarországon
2025. december 5.
Kukkants be Cimbi híres falujába: így lett a száz fős Kiscsőszből mára a magyar vidék titkos csodája + Fotók
2025. december 5.
Csillagászati fizetéssel keresnek mosogatókat Ausztriában a téli szezonra: még bőven vannak helyek, egy vagyont lehet így félretenni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 5. péntek
Vilma
49. hét
December 5.
A gazdasági és szociális fejlődés önkénteseinek világnapja
December 5.
A talaj nemzetközi napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Megszólalt egészségi állapotáról a legendás magyar kapus: így él most Szentmihályi Antal
2
1 hete
Megszűnés szélén a legendás magyar focicsapat: 40 milliót kéne gyűjteniük, vagy mindennek vége
3
5 napja
Abu Dhabi F1 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Abu-Dzabi helyszínen
4
2 napja
Itt veszik most sorra a lakásokat, házakat a magyarok: vajon rájöttek valamire?
5
6 napja
Szoboszlai csúcsformája sem segít, ezért van óriási bajban a Liverpool: mi lesz így a magyar sztárral?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Termin
tőkemozgással nem járó, egyszeri árfolyam megállapodás a forinttal szemben. Az ügyletben a felek arra vállalnak kötelezettséget, hogy ha meghatározott külföldi pénznem üzletkötés napján jegyzett határidős forintárfolyama és a lejárati napra ténylegesen jegyzett forintárfolyama különbözik, az árfolyam különbözetet - a szerződésben meghatározott devizaösszeg tekintetében - egymásnak forintban megfizetik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 5. 19:01
Na ezt nem a ChatGPT-vel írták: az igazi adóbombát már rég felrobbantották Magyarországon
Pénzcentrum  |  2025. december 5. 18:08
Kvíz: Te tudtad ezt a 10 dolgot a Mikulásról? Lássuk, mennyire vagy képben a szokásokkal!
Agrárszektor  |  2025. december 5. 18:31
Így spórolnak az energiaköltségeken a profi termelők: sokan lépik ezt meg