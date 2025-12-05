Rosszul járt, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 465,8 pontos, 0,43 százalékos csökkenéssel 108 922,07 ponton zárt pénteken. Az árfolyamok aktuális helyzete nyomon követhető a Pénzcentrum árfolyam oldalán is.

A részvénypiac forgalma 11,6 milliárd forint volt, a vezető részvények csökkentek az előző napi záráshoz képest. Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője az MTI-nek elmondta, nem sok minden történt a BÉT-en, ahol a kereskedés zárására mind a négy vezető részvény, az OTP, a Mol, a Richter és a Magyar Telekom árfolyama esett, így a BUX is gyengült.