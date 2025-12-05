2025. december 5. péntek Vilma
6 °C Budapest
Emelkedő tőzsdei grafikon egy kereskedési táblán háttérben.
Megtakarítás

Rosszul járt, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

Pénzcentrum
2025. december 5. 18:36

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 465,8 pontos, 0,43 százalékos csökkenéssel 108 922,07 ponton zárt pénteken. Az árfolyamok aktuális helyzete nyomon követhető a Pénzcentrum árfolyam oldalán is.

A részvénypiac forgalma 11,6 milliárd forint volt, a vezető részvények csökkentek az előző napi záráshoz képest. Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője az MTI-nek elmondta, nem sok minden történt a BÉT-en, ahol a kereskedés zárására mind a négy vezető részvény, az OTP, a Mol, a Richter és a Magyar Telekom árfolyama esett, így a BUX is gyengült.

  • A MOL 10 forinttal, 0,34 százalékkal 2950 forintra csökkent 747,8 millió forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 150 forinttal, 0,44 százalékkal 34 100 forintra esett, forgalmuk 5,9 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 6 forinttal, 0,34 százalékkal 1744 forintra gyengült, forgalma 305,7 millió forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 40 forinttal, 0,41 százalékkal 9620 forintra csökkent, a részvények forgalma 1,8 milliárd forintot ért el.
  • A BUMIX 10 128,33 ponton zárt pénteken, ez 84,92 pontos, 0,83 százalékos csökkenés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #megtakarítás #otp #mol #magyar telekom #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

