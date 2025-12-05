A felvásárlás a Netflix számára is történelmi jelentőségű lenne, mivel korábban soha nem hajtott végre ilyen nagyságrendű akvizíciót.
Rosszul járt, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 465,8 pontos, 0,43 százalékos csökkenéssel 108 922,07 ponton zárt pénteken. Az árfolyamok aktuális helyzete nyomon követhető a Pénzcentrum árfolyam oldalán is.
A részvénypiac forgalma 11,6 milliárd forint volt, a vezető részvények csökkentek az előző napi záráshoz képest. Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője az MTI-nek elmondta, nem sok minden történt a BÉT-en, ahol a kereskedés zárására mind a négy vezető részvény, az OTP, a Mol, a Richter és a Magyar Telekom árfolyama esett, így a BUX is gyengült.
- A MOL 10 forinttal, 0,34 százalékkal 2950 forintra csökkent 747,8 millió forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 150 forinttal, 0,44 százalékkal 34 100 forintra esett, forgalmuk 5,9 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 6 forinttal, 0,34 százalékkal 1744 forintra gyengült, forgalma 305,7 millió forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 40 forinttal, 0,41 százalékkal 9620 forintra csökkent, a részvények forgalma 1,8 milliárd forintot ért el.
- A BUMIX 10 128,33 ponton zárt pénteken, ez 84,92 pontos, 0,83 százalékos csökkenés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.
A K&H Bank 2025. december 4-én, csütörtök este kétórás informatikai karbantartást végez.
Sokkot kaptak a magyar családok: sokan nem is sejtik, hogy szép csendben elúszik a bankba félretett pénzük
A Pénzcentrum felmérése szerint a magyar háztartások pénzügyi helyzete erősen széttartó, és a szakértők szerint ennek legfőbb oka az infláció tartós hatása.
Az egyik nyugdíjpénztár adatai szerint a fiatalok körében látványosan erősödik a tudatosság: az új belépők 40 százaléka 16-34 év közötti.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 598,28 pontos, 0,54 százalékos csökkenéssel, 109 816,05 ponton zárt kedden.
A NAV tájékoztatása szerint idén csaknem 1,1 millióan éltek az önkéntes pénztári befizetések után járó adókedvezménnyel.
A mindent átszövő globális kereskedelmi feszültségek és a deglobalizálódás jelei nemcsak a nagy világpiacokat rengetik meg. Mire érdemes most figyelni a befektetéseink kapcsán?
A befektetési guru az energiaszektorba való menekülést javasolja a jelenlegi piaci helyzetben.
A több mint 14 ezer válaszadó kb. kétharmada nem, vagy kevéssé érzi magát anyagi biztonságban - derül ki a Pénzcentrum legfrissebb, nagymintás felmérésből.
A hazai pénzforgalom 2025-ben látványosan digitalizálódik: az elektronikus fizetések aránya rekordokat dönt.
Mit ki nem talál a brit kormány: szigorodhat a kedvelt megtakarítás adózása, de azért lesz nyertese is az ügynek
Rachel Reeves brit pénzügyminiszter várhatóan 12 000 fontra csökkenti az Egyesült Királyságban az éves készpénz Isa-limitet.
Leginkább készpénzben vagy betétekben tartjuk a vagyonunkat, még mindig alacsony az állampapírok és egyéb hasonló eszközök aránya.
Az elemző szerint az látszik, hogy a befektetők az orosz-ukrán háború lezárásának közeledtére számítanak.
Ennyien nem tudják időben kinyögni a számláikat: kritikus a legszegényebb és a fiatal magyarok helyzete
Az évekig tartó pénzügyi nehézségek után jelentősen nőtt azok aránya, akik időben fizetik számláikat.
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség...
Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint az ukrajnai béketerv hatására javult a befektetői hangulat.
A felmérés szerint az SZJA-mentességgel érintett édesanyák átlagosan a többletjövedelmük 38%-át félretennék új befektetésekre.
Köves Slomó rabbi, az ortodox zsidó vallás képviselője és közéleti személyiség egy TikTok videóban osztotta meg gondolatait a pénzről és annak a zsidó közösséghez való...
