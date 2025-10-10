Itt a mérföldkő a háborúban: jöhet a tűzszünet, szabadon engedhetik a túszokat

Izrael kormánya pénteken jóváhagyta a gázai tűzszünet első szakaszát, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette az Izrael és a Hamász közötti megállapodást. A megállapodás 72 órán belül a túszok szabadon engedését is lehetővé teheti, közölte a Reuters.

Izrael pénteken hivatalosan is jóváhagyta a tűzszünetről szóló egyezményt, amelyet csütörtökön Donald Trump amerikai elnök jelentett be az Izrael és a Hamász közötti egyiptomi béketárgyalásokat követően.

A döntéssel kétévnyi háború után megnyílt az út a harcok leállítása felé: a megállapodás értelmében 24 órán belül felfüggesztik a gázai hadműveleteket, a Hamász által fogvatartott túszokat pedig 72 órán belül szabadon bocsáthatják.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kijelentette, hogy a kormány elsődleges célja továbbra is a túszok hazahozatala. „Szívből köszönöm Trump elnöknek és csapatának, hogy elkötelezték magukat e szent küldetés mellett” – fogalmazott.

A bejelentést világszerte üdvözölték: a nemzetközi vezetők támogatásukról biztosították a feleket, Izraelben és a palesztin területeken pedig sokan az utcán ünnepelték a tűzszünet hírét.