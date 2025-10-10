Az Európai Unió Külügyi Szolgálata (EKSZ) élesen bírálta Tádzsikisztánt, amiért nem tartóztatta le Vlagyimir Putyin orosz elnököt.
Itt a mérföldkő a háborúban: jöhet a tűzszünet, szabadon engedhetik a túszokat
Izrael kormánya pénteken jóváhagyta a gázai tűzszünet első szakaszát, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette az Izrael és a Hamász közötti megállapodást. A megállapodás 72 órán belül a túszok szabadon engedését is lehetővé teheti, közölte a Reuters.
Izrael pénteken hivatalosan is jóváhagyta a tűzszünetről szóló egyezményt, amelyet csütörtökön Donald Trump amerikai elnök jelentett be az Izrael és a Hamász közötti egyiptomi béketárgyalásokat követően.
A döntéssel kétévnyi háború után megnyílt az út a harcok leállítása felé: a megállapodás értelmében 24 órán belül felfüggesztik a gázai hadműveleteket, a Hamász által fogvatartott túszokat pedig 72 órán belül szabadon bocsáthatják.
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kijelentette, hogy a kormány elsődleges célja továbbra is a túszok hazahozatala. „Szívből köszönöm Trump elnöknek és csapatának, hogy elkötelezték magukat e szent küldetés mellett” – fogalmazott.
A bejelentést világszerte üdvözölték: a nemzetközi vezetők támogatásukról biztosították a feleket, Izraelben és a palesztin területeken pedig sokan az utcán ünnepelték a tűzszünet hírét.
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a megállapodást diplomáciai sikernek és erkölcsi győzelemnek nevezte.
A helyiek reménykednek, hogy hamarosan megoldódik az életüket évek óta megkeserítő illegális autóversenyek problémája.
Egy berlini gazdaságkutató szerint a 70 év felettiek nem kellene hangot kapni a politikában.
Szergej Rjabkov szerint elillant az alaszkai Trump-Putyin békecsúcs által generált momentum.
Európa hibrid háborúban áll, és ezt nagyon komolyan kell vennünk, egységes, határozott válaszra van szükség" - jelentette ki Ursula von der Leyen
A vállalat korábban többször hangsúlyozta, hogy termékei biztonságosak, nem tartalmaznak azbesztet és nem okoznak rákot.
Az elmúlt években a dietilén-glikollal szennyezett köhögésszirupok tucatnyi gyermek halálát okozták Indiában.
Az Európai Unió jelentősen megemeli az acélvámokat és csökkenti az importkvótákat, ami komoly aggodalmakat keltett.
A brit kormányt arra sürgetik, hogy vezessen be fogási kvótákat a halállomány megőrzése érdekében.
Az intézkedés nemcsak a kamionokat érinti, hanem a közepes járműkategóriát is.
Szerdán szünetel az oktatás Románia délkeleti megyéiben, miután a hatóságok rendkívüli árvízveszélyre figyelmeztettek az érkező heves esőzések miatt.
Donald Trump amerikai elnök hangsúlyozta: nem kívánja eszkalálni az orosz–ukrán háborút.
Folytatódnak a tárgyalások az amerikai béketervről, amely véget vethet a gázai háborúnak.
A karibi ország akár 5000 harcossal is támogathatja Oroszországot az ukrajnai háborúban
Donald Trump egyre különösebb viselkedése aggodalmat kelt az Egyesült Államokban, leginkább az általa megosztott tartalmak miatt.
Távozik hivatalából Sébastien Lecornu francia kormányfő, az államfői hivatal hétfői közlése szerint Emmanuel Macron elnök elfogadta a lemondását.
Az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulójára Donald Trump arcképével díszített egydolláros emlékérmét terveznek kibocsátani 2026-ban.
Dél-Ázsiában példátlan politikai változásokat indított el a Z generáció az elmúlt években.
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
