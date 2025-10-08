Az Európai Unió jelentősen megemeli az acélvámokat és csökkenti az importkvótákat, ami komoly aggodalmakat keltett.
Közismert köhögés elleni szirup okozta tucatnyi gyermek halálát: ki a felelős ezért?
Újabb gyermekhalálok hívják fel a figyelmet az indiai köhögésszirupok veszélyeire, miután mérgező összetevőket találtak a készítményekben. A tragédiák ismétlődése az indiai gyógyszerfelügyeleti rendszer hiányosságaira világít rá, számolt be a BBC.
Szeptember elején Madhya Pradesh államban legalább 11 gyermek halt meg napokkal azután, hogy egy általánosan használt köhögésszirupot kaptak. A vizsgálatok során kiderült, hogy a gyógyszer 48,6% dietilén-glikolt tartalmazott, egy olyan mérgező ipari oldószert, amely soha nem kerülhetne gyógyszerekbe. A szomszédos Rajasthan államban további két kisgyermek halálát hozták összefüggésbe egy helyben gyártott Dextromethorphan sziruppal.
Ez nem egyedi eset Indiában. Az elmúlt években a dietilén-glikollal szennyezett indiai köhögésszirupok tucatnyi gyermek halálát okozták az országban, 2023-ban pedig 70 gambiai és 18 üzbegisztáni gyermek halálát hozták összefüggésbe indiai gyártású szirupokkal. 2019 decembere és 2020 januárja között legalább 12 öt év alatti gyermek halt meg Jammuban, feltehetően köhögésszirup miatt.
A tragédiák után a hatóságok minden alkalommal reformokat ígérnek, mégis újra és újra felbukkannak a szennyezett készítmények. A kritikusok szerint ez a széttöredezett gyógyszerpiacot és a gyenge szabályozási rendszert tükrözi, amely képtelen megfelelően felügyelni a több száz, gyakran engedély nélküli szirupot, amelyeket kisebb gyártók állítanak elő és vény nélkül értékesítenek.
A legutóbbi halálesetek után az indiai egészségügyi minisztérium a gyógyszerek "racionális" használatára szólított fel, mintákat foglalt le, felfüggesztette és betiltotta az érintett termékek értékesítését, valamint vizsgálatot rendelt el. A Market Research Future előrejelzése szerint az indiai köhögésszirup-piac a 2024-es 262,5 millió dollárról 2035-re 743 millió dollárra nő, évi 9,9%-os összetett növekedési ütemmel.
A szakértők szerint a probléma mélyebb az egyszerű túlgyógyszerezésnél. India és az indiaiak nehezen tudnak leszokni a köhögésszirupok iránti megszállottságukról, annak ellenére, hogy a legtöbb ilyen készítmény alig használ, sőt potenciálisan ártalmas lehet. Ezek az édes szirupok cukrot, színezéket és ízesítőt kevernek antihisztaminok, nyákoldók és más hatóanyagok mellé.
Az orvosok szerint a legtöbb gyermekkori köhögés vírusos eredetű, magától elmúlik egy héten belül, és semmilyen szirup nem rövidíti le a lefolyását. Dr. Rajaram D. Khare, mumbai gyermekorvos szerint a szennyezett indiai nagyvárosokban a tartós köhögést gyakran nem fertőzés, hanem allergia és a légutak irritációja okozza, amelyet a por és a szmog vált ki.
India vidéki területein a helyzet még súlyosabb. A vidéki elsődleges ellátás akár 75%-át informális szolgáltatók végzik - gyakran önképzett "vidéki orvosok" formális orvosi képzés nélkül. Ahol a helyi egészségügyi klinika távol van, alulfinanszírozott vagy zárva tart, ők a de facto orvosok, és a szirupok a legmegbízhatóbb eszközeik.
A másik mozgatórugó a szorongó szülők nyomása és az orvosi ismeretek hiánya. "A szülők nem mindig jól tájékozottak, és türelmetlenné válhatnak. Ha egy gyermek köhögése vagy megfázása nem javul néhány nap alatt, gyakran másik orvoshoz fordulnak, aki köhögésszirupot ad" - mondja Dr. Kafeel Khan gyermekorvos.
Indiának egyértelmű politikára van szüksége a köhögésszirupokkal kapcsolatban, valamint országos szintű tájékoztatásra az orvosok és a szülők körében a felelőtlen használat visszaszorítása érdekében. A tét valós: a Madhya Pradesh-i orvos, aki a közelmúltbeli gyermekhalálokkal összefüggésbe hozott szirupot felírta, azzal védte gyakorlatát, hogy "15 éve írom fel ezt a köhögésszirupot".
