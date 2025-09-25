Milliárdos program, súlyos következmények: gyerekek százai betegedtek meg egy országban

Csokikóstoló, állatsimogatás, kézműves titkok és pincekalandok várják a látogatókat október első hétvégéjén. A Nyitott Porta Napok idén 67 helyszínen kínál ingyenes programokat
Több mint ezer gyermek betegedett meg Indonéziában az ingyenes iskolai étkeztetési program miatt, ami újabb fejezet a Prabowo Subianto elnök által indított, több milliárd dolláros táplálkozási kezdeményezés körüli problémákban.
A nyugat-jávai Cipongkor Közösségi Egészségügyi Központ vezetője, Yuyun Sarihotima a BBC Indonéziának nyilatkozva közölte, hogy hétfő és szerda között összesen 1171 mérgezéses esetet regisztráltak. Ez az eset a múlt héten Nyugat-Jáván és Közép-Sulawesi tartományokban történt, 800 diákot érintő mérgezést követi - írja a BBC.
Prabowo elnök az ingyenes iskolai étkeztetési programot - amely 80 millió iskolás gyermeknek biztosítana ingyenes ebédet - elnöksége egyik kiemelt kezdeményezésévé tette. A sorozatos tömeges ételmérgezések miatt azonban civil szervezetek a program felfüggesztését követelik, miközben Muhaimin Iskandar közösségi szerepvállalásért felelős miniszter szerdán kijelentette, hogy "nincs terv a leállításra".
A mérgezések áldozatai gyomorfájdalomról, szédülésről és hányingerről panaszkodtak, valamint légszomjról is, ami nem tipikus tünete az ételmérgezésnek. A korábbi esetekben a gondatlan ételkészítést jelölték meg lehetséges okként. A mostani áldozatok szójaszószos csirkét, sült tofut, zöldségeket és gyümölcsöt fogyasztottak, míg a korábbi mérgezéseket lejárt szavatosságú szószokkal, egy esetben pedig sült cápahússal hozták összefüggésbe.
Az indonéz Nemzeti Táplálkozási Ügynökség vezetője, Dadan Hindayana szerdán közölte, hogy a múlt heti cipongkori tömeges ételmérgezést a Táplálkozási Szolgáltató Egység (SPPG) technikai hibája okozta. Az SPPG cipongkori működését állítólag felfüggesztették.
Nyugat-Bandung régense, Jeje Ritchie Ismail a cipongkori tömeges mérgezést "rendkívüli eseménynek" nyilvánította, "hogy a kezelés gyorsabb és átfogóbb lehessen". Cipongkorban hétfőn történt az első gyanús eset, majd a mérgezettek száma gyorsan 475 diákra emelkedett. Szerdán újabb tömeges mérgezés történt, amelyben mintegy 500 diák betegedett meg az ingyenes ebéd elfogyasztása után.
A Nemzeti Kábítószer-ügynökség (BGN) jelentése szerint januártól szeptember 22-ig 4711 ingyenes iskolai ebéddel kapcsolatos mérgezési eset történt, többségük Jáva szigetén. Az Indonéz Oktatási Megfigyelő Hálózat (JPPI) azonban ennél magasabb, 6452 gyermeket érintő esetszámról számolt be szeptember 21-ig.
"Ez a rendellenes helyzet megkövetelné, hogy a kormány járványt hirdessen és ideiglenesen leállítsa a programot egy alapos értékelés érdekében" - mondta Ubaid Matraji, a JPPI nemzeti koordinátora. Egyesek a rendszer módosítását javasolják, például hogy a pénzeszközöket közvetlenül a szülőknek juttassák el, hogy ők készíthessenek ételt gyermekeiknek, de ezt a BGN korábban elutasította.
Prabowo 28 milliárd dolláros (21 milliárd fontos) programja - amely a világ legdrágább ilyen jellegű kezdeményezésévé válhat - egyre inkább az élelmiszer-biztonsági aggályok és a kormányellenes tüntetések célpontjává válik. Az elnök tavalyi kampányának központi eleme volt, amelyet a törpenövés elleni küzdelem eszközeként mutatott be - ez egy alultápláltság okozta állapot, amely az indonéz öt év alatti gyermekek ötödét érinti.
Az idén januárban indult első szakaszban 26 tartomány 550 000 diákja részesült ingyenes iskolai étkezésben. Bár a program "jó szándékú", Maria Monica Wihardja, az ISEAS-Yusof Ishak Intézet vendégkutatója korábban a BBC-nek elmondta, hogy "nincs bizonyíték" az ingyenes iskolai étkezések "széles körű sürgősségére". Egy 2024-es országos felmérés szerint Indonézia háztartásainak kevesebb mint 1%-a töltött legalább egy napot étkezés nélkül az elmúlt évben.
A program költsége is aggodalomra ad okot. Indonézia idén több mint 10 milliárd dollárt különített el az ingyenes iskolai étkeztetésre. Összehasonlításképpen: India évente 1,5 milliárd dollárt költ 120 millió gyermek étkeztetésére a világ legnagyobb ilyen programjában, míg Brazília hasonló összeget fordít mintegy 40 millió diák ellátására.
Szakértők figyelmeztetnek, hogy a hatalmas költségek más problémákhoz is vezethetnek. "A nagy léptékű szociális segélyprogramokat Indonéziában történelmileg átszőtte a korrupció" - nyilatkozta a BBC-nek Muhammad Rafi Bakri, az indonéz számvevőszék kutatóelemzője. "A költségvetés méretét tekintve ez a program aranybánya a korrupt tisztviselők számára" - tette hozzá.
Kína bejelentette első kibocsátáscsökkentési tervét, miszerint 2035-ig 7-10 százalékkal mérsékli szén-dioxid-kibocsátását, ami jelentős lépés a klímaváltozás elleni globális küzdelemben.
Az Európai Bizottság elnöke szerint a NATO-nak joga van a légtérsértő orosz harci repülőgépek lelövésére.
A Föld működését szabályozó kilenc létfontosságú környezeti folyamat közül hét már átlépte a biztonságos működés határát - derül ki a Potsdami Klímakutató Intézet friss jelentéséből.
Az Egyesült Államokban 20,5 százalékkal emelkedett az új lakások eladása augusztusban az előző hónaphoz képest.
Ukrajna rendelkezik olyan drónokkal, amelyek két-háromezer kilométert is képesek repülni.
Az olasz nyugdíjrendszer súlyos válságban van: a következő 10 évben 6,1 millió ember vonul nyugdíjba, miközben nincs elegendő forrás a fenntartásukra.
A Ragasa tájfun miatt leállt a világ egyik legforgalmasabb repülőtere, a hongkongi légitársaságok legtöbb repülőjét átírányítják.
Egészségügyi szakértők elutasították Donald Trump kijelentéseit, amelyekben összefüggést sugallt a fájdalomcsillapítók, a vakcinák és az autizmus között.
Nem tud kiegyezni a kormányzat, súlyos válság felé sodródhat Magyarország szomszédja: ezt mi is megérezzük
Románia súlyos államháztartási hiánnyal küzd, ami már nemzetbiztonsági kockázattá vált.
Az EU etikai felügyeleti szerve vizsgálatot indított Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Emmanuel Macron francia elnök között váltott, törölt üzenetek eltűnése miatt.
Donald Trump kijelentette, hogy Ukrajna visszaszerezheti teljes területét az EU támogatásával, Oroszország vesztésre áll a háborúban.
Ukrajna felgyorsítaná a tárgyalásokat az IMF-fel, mivel a háború miatt gyorsan fogynak a pénzügyi tartalékai.
A NATO elítéli az észt légtér szeptember 19-i orosz megsértését, és szükség esetén erőteljesen fog reagálni – jelentette ki a NATO főtitkára Brüsszelben kedden.
A NAÜ legfrissebb jelentése szerint az atomerőmű biztonsági feltételei megfelelőek, de a csernobili tiltott zónában észlelt drónok veszélyt jelentenek.
Volodimir Zelenszkij az ENSZ-ben ad képet a háború állásáról, és Donald Trumppal is találkozik.
Magyarország és Szlovákia nem kapott meghívást az EU keleti határa mentén létesítendő tervezett „drónfalról” szóló magas szintű videokonferenciára.
A francia államfő közölte, hogy egy francia nagykövetség Palesztinában történő megnyitásának feltétele valamennyi túsz elengedése és a gázai övezeti tűzszünet.
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
