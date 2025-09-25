Milliárdos program, súlyos következmények: gyerekek százai betegedtek meg egy országban

Több mint ezer gyermek betegedett meg Indonéziában az ingyenes iskolai étkeztetési program miatt, ami újabb fejezet a Prabowo Subianto elnök által indított, több milliárd dolláros táplálkozási kezdeményezés körüli problémákban.

A nyugat-jávai Cipongkor Közösségi Egészségügyi Központ vezetője, Yuyun Sarihotima a BBC Indonéziának nyilatkozva közölte, hogy hétfő és szerda között összesen 1171 mérgezéses esetet regisztráltak. Ez az eset a múlt héten Nyugat-Jáván és Közép-Sulawesi tartományokban történt, 800 diákot érintő mérgezést követi - írja a BBC.

Prabowo elnök az ingyenes iskolai étkeztetési programot - amely 80 millió iskolás gyermeknek biztosítana ingyenes ebédet - elnöksége egyik kiemelt kezdeményezésévé tette. A sorozatos tömeges ételmérgezések miatt azonban civil szervezetek a program felfüggesztését követelik, miközben Muhaimin Iskandar közösségi szerepvállalásért felelős miniszter szerdán kijelentette, hogy "nincs terv a leállításra".

A mérgezések áldozatai gyomorfájdalomról, szédülésről és hányingerről panaszkodtak, valamint légszomjról is, ami nem tipikus tünete az ételmérgezésnek. A korábbi esetekben a gondatlan ételkészítést jelölték meg lehetséges okként. A mostani áldozatok szójaszószos csirkét, sült tofut, zöldségeket és gyümölcsöt fogyasztottak, míg a korábbi mérgezéseket lejárt szavatosságú szószokkal, egy esetben pedig sült cápahússal hozták összefüggésbe.

Az indonéz Nemzeti Táplálkozási Ügynökség vezetője, Dadan Hindayana szerdán közölte, hogy a múlt heti cipongkori tömeges ételmérgezést a Táplálkozási Szolgáltató Egység (SPPG) technikai hibája okozta. Az SPPG cipongkori működését állítólag felfüggesztették.

Nyugat-Bandung régense, Jeje Ritchie Ismail a cipongkori tömeges mérgezést "rendkívüli eseménynek" nyilvánította, "hogy a kezelés gyorsabb és átfogóbb lehessen". Cipongkorban hétfőn történt az első gyanús eset, majd a mérgezettek száma gyorsan 475 diákra emelkedett. Szerdán újabb tömeges mérgezés történt, amelyben mintegy 500 diák betegedett meg az ingyenes ebéd elfogyasztása után.

A Nemzeti Kábítószer-ügynökség (BGN) jelentése szerint januártól szeptember 22-ig 4711 ingyenes iskolai ebéddel kapcsolatos mérgezési eset történt, többségük Jáva szigetén. Az Indonéz Oktatási Megfigyelő Hálózat (JPPI) azonban ennél magasabb, 6452 gyermeket érintő esetszámról számolt be szeptember 21-ig.

"Ez a rendellenes helyzet megkövetelné, hogy a kormány járványt hirdessen és ideiglenesen leállítsa a programot egy alapos értékelés érdekében" - mondta Ubaid Matraji, a JPPI nemzeti koordinátora. Egyesek a rendszer módosítását javasolják, például hogy a pénzeszközöket közvetlenül a szülőknek juttassák el, hogy ők készíthessenek ételt gyermekeiknek, de ezt a BGN korábban elutasította.

Prabowo 28 milliárd dolláros (21 milliárd fontos) programja - amely a világ legdrágább ilyen jellegű kezdeményezésévé válhat - egyre inkább az élelmiszer-biztonsági aggályok és a kormányellenes tüntetések célpontjává válik. Az elnök tavalyi kampányának központi eleme volt, amelyet a törpenövés elleni küzdelem eszközeként mutatott be - ez egy alultápláltság okozta állapot, amely az indonéz öt év alatti gyermekek ötödét érinti.

Az idén januárban indult első szakaszban 26 tartomány 550 000 diákja részesült ingyenes iskolai étkezésben. Bár a program "jó szándékú", Maria Monica Wihardja, az ISEAS-Yusof Ishak Intézet vendégkutatója korábban a BBC-nek elmondta, hogy "nincs bizonyíték" az ingyenes iskolai étkezések "széles körű sürgősségére". Egy 2024-es országos felmérés szerint Indonézia háztartásainak kevesebb mint 1%-a töltött legalább egy napot étkezés nélkül az elmúlt évben.

A program költsége is aggodalomra ad okot. Indonézia idén több mint 10 milliárd dollárt különített el az ingyenes iskolai étkeztetésre. Összehasonlításképpen: India évente 1,5 milliárd dollárt költ 120 millió gyermek étkeztetésére a világ legnagyobb ilyen programjában, míg Brazília hasonló összeget fordít mintegy 40 millió diák ellátására.

Szakértők figyelmeztetnek, hogy a hatalmas költségek más problémákhoz is vezethetnek. "A nagy léptékű szociális segélyprogramokat Indonéziában történelmileg átszőtte a korrupció" - nyilatkozta a BBC-nek Muhammad Rafi Bakri, az indonéz számvevőszék kutatóelemzője. "A költségvetés méretét tekintve ez a program aranybánya a korrupt tisztviselők számára" - tette hozzá.