Lesújtó adatok a magyarok egészségi állapotáról: ettől szenved 10-ből 4 felnőtt

A fizikai inaktivitás ma már a fejlett országok egyik legnagyobb népegészségügyi kihívása. Egészségpszichológusok szerint a rendszeres mozgás nemcsak a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében, hanem a krónikus, pszichés és onkológiai problémák kezelésében is kulcsszerepet játszik — akár napi félórás séta formájában is. Az agyműködésre gyakorolt hatása miatt a mozgás a mentális egészség és a kognitív funkciók megőrzésének is egyik legfontosabb eszköze.
A fizikai inaktivitás a fejlett országokban egyre súlyosabb népegészségügyi problémává válik – hívta fel a figyelmet Urbán Róbert egészségpszichológus. Az ülő életmód a kardiovaszkuláris megbetegedések, magas vérnyomás és elhízás kialakulásában játszik szerepet, utóbbi pedig további betegségek kockázatát növeli.
Dr. Korbai Hajnal, egészségpszichológus szerint a mozgásnak kiemelt jelentősége van a krónikus betegségek megelőzésében és kezelésében. Ma már bizonyított, hogy szívinfarktus vagy onkológiai kezelések után a megfelelően végzett fizikai aktivitás segíti a felépülést. Urbán Róbert hozzátette: a mozgás kedvezően hat az addiktológiai és pszichiátriai problémákra is, és nem feltétlenül intenzív testedzésről van szó – akár egy félórás séta is számít.
A mozgás az agy működésére is hatással van: javítja a kognitív funkciókat, segíti az idegi kapcsolatok kialakulását és az emlékezeti folyamatokat. Ez nemcsak időskorban fontos, hanem már gyermekkorban is – emelte ki Urbán Róbert. A mozgás során az agy több területe egyszerre aktiválódik, ami fejleszti a figyelmet, memóriát és tanulási képességeket.
Az egészségmegőrzéshez napi minimum 30 perc közepes intenzitású mozgás ajánlott, akár háromszor 10 perces blokkokban – mondta Urbán Róbert. Ez elegendő lehet a szív- és érrendszeri kockázatok csökkentésére, de az izomfejlődéshez ennél több szükséges. A hétköznapi mozgásformák – lépcsőzés, gyaloglás, kertészkedés – is hozzájárulnak az aktivitás fenntartásához.
A rendszeres mozgás fenntarthatóságának kulcsa a belső motiváció. Dr. Korbai Hajnal szerint míg a gyerekeknél a mozgás öröme a fő hajtóerő, a felnőtteknél inkább az egészségmegőrzés és a külső megjelenés számít. Urbán Róbert hangsúlyozta: hosszú távon nem az egészségre gyakorolt hatás tartja fenn a mozgást, hanem az élmény, hogy örömet okoz és kompetensnek érezzük magunkat benne - többek között ezekről is beszélget a Mosoly Alapítvány Mosoly Pont podcastjában
Az őszi-tél időszakban különösen érdemes odafigyelni a megfelelő vitaminbevitelre, hogy támogassuk immunrendszerünket a járványszezonban.
Sokan érzik úgy, hogy mindent megpróbáltak már a fogyásért vagy az egészségesebb életmódért, mégsem érnek el tartós eredményt.
Előfordulhat, hogy a visszérbetegség gyógyításához már nem elégséges a konzervatív kezelés, hanem műtéti beavatkozásra van szükség.
Veszélyes trópusi betegségeket terjesztő szúnyogfajok jelentek meg Európában – és már Magyarországon is stabil populációjuk van.
Az olajok és zsírok évek óta a táplálkozási viták középpontjában állnak, nem véletlenül.
A szennyvíz eredmények alapján a COVID-19 fertőzésszámok további emelkedése várható a következő hetekben.
A táplálkozással kapcsolatos tévhitek gyorsabban terjednek, mint a tudományos cáfolatok – különösen a közösségi médiában.
Hiába erősödik a Covid jelenléte Magyarországon, az alacsony oltási hajlandóságra hivatkozva csökkentik az oltóanyag beszerzését.
A kimchitől a savanyú káposztáig bármit elkészíthetünk otthon, de a sikerhez szigorú szabályokat kell betartani – figyelmeztet a Nébih.
Fontos megjegyezni, hogy akkor is elkaphatjuk újra a Covidot, ha nemrég már átestünk rajta.
Ha vezetés közben hirtelen görcsöl a láb, a legfontosabb, hogy megőrizd a nyugalmad és a figyelmedet a forgalomra.
Üvegdarabot talált egy diák a XVIII. kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium menzáján felszolgált ételben.
A háztartásokban már nem használt vagy lejárt gyógyszerek tudatos kezeléséért indítottak edukációs kampányt.
A 40–49 éves korosztályban 2019-ben több mint 1000 új esetet azonosítottak, ami ebben a korcsoportban négyszer-ötször gyakoribb előfordulást jelent, mint a második leggyakoribb daganat, a...
A covid elleni vakcinák „növelhetik a rák kockázatát” – állítja egy vitatott tanulmány.
A megelőzés érdekében információs kampányt is indítanak: a villamosokon és a metróbejáratoknál egészségügyi tanácsokat tartalmazó szórólapokat helyeznek el.
13 ellátási területre stagnálás jellemző, csökkenés egyik szennyvízminta esetében sem volt tapasztalható
A betegek 58%-a a 60 éves vagy annál idősebb korcsoportba tartozik. Valamennyi beteg idegrendszeri tünetekkel kórházba került.
