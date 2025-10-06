2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
11 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Barátságos egészségügyi szakemberek segítenek és beszélgetnek egy mosolygós, kerekesszékes idős nővel egy tiszta és jól megvilágított egészségügyi intézmény folyosóján.
Egészség

Lesújtó adatok a magyarok egészségi állapotáról: ettől szenved 10-ből 4 felnőtt

Pénzcentrum
2025. október 6. 15:34

A fizikai inaktivitás ma már a fejlett országok egyik legnagyobb népegészségügyi kihívása. Egészségpszichológusok szerint a rendszeres mozgás nemcsak a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében, hanem a krónikus, pszichés és onkológiai problémák kezelésében is kulcsszerepet játszik — akár napi félórás séta formájában is. Az agyműködésre gyakorolt hatása miatt a mozgás a mentális egészség és a kognitív funkciók megőrzésének is egyik legfontosabb eszköze.

A fizikai inaktivitás a fejlett országokban egyre súlyosabb népegészségügyi problémává válik – hívta fel a figyelmet Urbán Róbert egészségpszichológus. Az ülő életmód a kardiovaszkuláris megbetegedések, magas vérnyomás és elhízás kialakulásában játszik szerepet, utóbbi pedig további betegségek kockázatát növeli.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Dr. Korbai Hajnal, egészségpszichológus szerint a mozgásnak kiemelt jelentősége van a krónikus betegségek megelőzésében és kezelésében. Ma már bizonyított, hogy szívinfarktus vagy onkológiai kezelések után a megfelelően végzett fizikai aktivitás segíti a felépülést. Urbán Róbert hozzátette: a mozgás kedvezően hat az addiktológiai és pszichiátriai problémákra is, és nem feltétlenül intenzív testedzésről van szó – akár egy félórás séta is számít.

A mozgás az agy működésére is hatással van: javítja a kognitív funkciókat, segíti az idegi kapcsolatok kialakulását és az emlékezeti folyamatokat. Ez nemcsak időskorban fontos, hanem már gyermekkorban is – emelte ki Urbán Róbert. A mozgás során az agy több területe egyszerre aktiválódik, ami fejleszti a figyelmet, memóriát és tanulási képességeket.

Rengeteg magyar gyermek szenved ettől a súlyos problémától: óriási a tanácstalanság
EZ IS ÉRDEKELHET
Rengeteg magyar gyermek szenved ettől a súlyos problémától: óriási a tanácstalanság
A gyermekkori táplálkozási nehézségek hosszú távú problémákat okozhatnak a gyermek fejlődésében.

Az egészségmegőrzéshez napi minimum 30 perc közepes intenzitású mozgás ajánlott, akár háromszor 10 perces blokkokban – mondta Urbán Róbert. Ez elegendő lehet a szív- és érrendszeri kockázatok csökkentésére, de az izomfejlődéshez ennél több szükséges. A hétköznapi mozgásformák – lépcsőzés, gyaloglás, kertészkedés – is hozzájárulnak az aktivitás fenntartásához.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A rendszeres mozgás fenntarthatóságának kulcsa a belső motiváció. Dr. Korbai Hajnal szerint míg a gyerekeknél a mozgás öröme a fő hajtóerő, a felnőtteknél inkább az egészségmegőrzés és a külső megjelenés számít. Urbán Róbert hangsúlyozta: hosszú távon nem az egészségre gyakorolt hatás tartja fenn a mozgást, hanem az élmény, hogy örömet okoz és kompetensnek érezzük magunkat benne - többek között ezekről is beszélget a Mosoly Alapítvány Mosoly Pont podcastjában
Címlapkép: Getty Images
#elhízás #egészség #egészségügy #betegség #mozgás #szívbetegség #magas vérnyomás #egészségmegőrzés #mentális egészség #krónikus

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:06
15:42
15:34
15:16
15:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 6.
Sokkoló dátum közeleg Magyarország számára: ezen a napon nagyon sok minden eldőlhet
2025. október 5.
A Balatonon kívül is van élet: ez a vidék tele van attrakcióval, egyre több magyar jár ide
2025. október 6.
Teljes ledöbbenés: ennyi diák jut egy tanárra Magyarországon – azért ez durva
2025. október 6.
Magas sugárzást adnak ki ezek a mobiltelefonok: itt a 2025-ös friss lista - a tiéd köztük van?
2025. október 6.
Ez ma a legnagyobb csapda a munkaerőpiacon: rengeteg magyar sétál bele, súlyos árat fizetnek
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 6. hétfő
Brúnó, Renáta
41. hét
Október 6.
Építészet és habitat világnap
Október 6.
Építészeti világnap
Október 6.
Az építészek világnapja
Október 6.
Az aradi vértanúk emléknapja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Te is Pfizer oltást kaptál Covid ellen? Akkor erről jobb, ha tudsz
2
3 hete
Botrány, hiába fizetjük a TB-t: állami kórházban havi 160 ezret szednek a betegektől
3
3 hete
Vészesen terjed az új COVID-variáns Magyarországon: ezek a tünetei, érdemes komolyan venni
4
1 hete
Vészesen terjed Magyarországon az új Covid: ezek a tünetei, érdemes résen lenni
5
4 napja
Soha, de soha nem használj ilyen olajat sütéshez: az egészségedet teszed kockára
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kezelési költség
A bank egyszeri munkadíja azért, mert a hitelt előkészíti a hitelfelvevő részére. Mértéke a tőketartozás 1-2%-a között mozog.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 6. 15:42
Nagy bejelentenivalója van a Teslának holnap: mire készül megint Elon Musk?
Pénzcentrum  |  2025. október 6. 13:00
Magas sugárzást adnak ki ezek a mobiltelefonok: itt a 2025-ös friss lista - a tiéd köztük van?
Agrárszektor  |  2025. október 6. 15:29
Sok gazda került most bajba: nem fest jól az idei termés ebben a térségben