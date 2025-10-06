Lesújtó adatok a magyarok egészségi állapotáról: ettől szenved 10-ből 4 felnőtt

A fizikai inaktivitás ma már a fejlett országok egyik legnagyobb népegészségügyi kihívása. Egészségpszichológusok szerint a rendszeres mozgás nemcsak a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében, hanem a krónikus, pszichés és onkológiai problémák kezelésében is kulcsszerepet játszik — akár napi félórás séta formájában is. Az agyműködésre gyakorolt hatása miatt a mozgás a mentális egészség és a kognitív funkciók megőrzésének is egyik legfontosabb eszköze.

A fizikai inaktivitás a fejlett országokban egyre súlyosabb népegészségügyi problémává válik – hívta fel a figyelmet Urbán Róbert egészségpszichológus. Az ülő életmód a kardiovaszkuláris megbetegedések, magas vérnyomás és elhízás kialakulásában játszik szerepet, utóbbi pedig további betegségek kockázatát növeli.

Dr. Korbai Hajnal, egészségpszichológus szerint a mozgásnak kiemelt jelentősége van a krónikus betegségek megelőzésében és kezelésében. Ma már bizonyított, hogy szívinfarktus vagy onkológiai kezelések után a megfelelően végzett fizikai aktivitás segíti a felépülést. Urbán Róbert hozzátette: a mozgás kedvezően hat az addiktológiai és pszichiátriai problémákra is, és nem feltétlenül intenzív testedzésről van szó – akár egy félórás séta is számít.

A mozgás az agy működésére is hatással van: javítja a kognitív funkciókat, segíti az idegi kapcsolatok kialakulását és az emlékezeti folyamatokat. Ez nemcsak időskorban fontos, hanem már gyermekkorban is – emelte ki Urbán Róbert. A mozgás során az agy több területe egyszerre aktiválódik, ami fejleszti a figyelmet, memóriát és tanulási képességeket.

Az egészségmegőrzéshez napi minimum 30 perc közepes intenzitású mozgás ajánlott, akár háromszor 10 perces blokkokban – mondta Urbán Róbert. Ez elegendő lehet a szív- és érrendszeri kockázatok csökkentésére, de az izomfejlődéshez ennél több szükséges. A hétköznapi mozgásformák – lépcsőzés, gyaloglás, kertészkedés – is hozzájárulnak az aktivitás fenntartásához.

A rendszeres mozgás fenntarthatóságának kulcsa a belső motiváció. Dr. Korbai Hajnal szerint míg a gyerekeknél a mozgás öröme a fő hajtóerő, a felnőtteknél inkább az egészségmegőrzés és a külső megjelenés számít. Urbán Róbert hangsúlyozta: hosszú távon nem az egészségre gyakorolt hatás tartja fenn a mozgást, hanem az élmény, hogy örömet okoz és kompetensnek érezzük magunkat benne - többek között ezekről is beszélget a Mosoly Alapítvány Mosoly Pont podcastjában