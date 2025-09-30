Pusztító népbetegség jelent meg: már a buszokat, villamosokat is fertőtleníteni kell

Prága fokozza a tömegközlekedési járművek és állomások takarítását a növekvő hepatitis A megbetegedések miatt.

A prágai közlekedési vállalat (DPP) bejelentette, hogy intézkedéseket vezet be a hepatitis A terjedésének megfékezésére. A takarítások során növelik a fertőtlenítőszerek koncentrációját, valamint extra fertőtlenítő műszakokat vezetnek be a forgalmas metróállomásokon.

A megelőzés érdekében információs kampányt is indítanak: a villamosokon és a metróbejáratoknál egészségügyi tanácsokat tartalmazó szórólapokat helyeznek el. A városi tisztviselők szerint a cél kettős: csökkenteni a fertőzés kockázatát és megnyugtatni az utasokat, hogy a tömegközlekedés továbbra is biztonságos - jelentette a Radio Prague.

Az év kezdete óta közel 700 hepatitis A esetet jelentettek a cseh fővárosban, csak az elmúlt héten 75 új megbetegedést regisztráltak.