13 ellátási területre stagnálás jellemző, csökkenés egyik szennyvízminta esetében sem volt tapasztalható
Pusztító népbetegség jelent meg: már a buszokat, villamosokat is fertőtleníteni kell
Prága fokozza a tömegközlekedési járművek és állomások takarítását a növekvő hepatitis A megbetegedések miatt.
A prágai közlekedési vállalat (DPP) bejelentette, hogy intézkedéseket vezet be a hepatitis A terjedésének megfékezésére. A takarítások során növelik a fertőtlenítőszerek koncentrációját, valamint extra fertőtlenítő műszakokat vezetnek be a forgalmas metróállomásokon.
A megelőzés érdekében információs kampányt is indítanak: a villamosokon és a metróbejáratoknál egészségügyi tanácsokat tartalmazó szórólapokat helyeznek el. A városi tisztviselők szerint a cél kettős: csökkenteni a fertőzés kockázatát és megnyugtatni az utasokat, hogy a tömegközlekedés továbbra is biztonságos - jelentette a Radio Prague.
Az év kezdete óta közel 700 hepatitis A esetet jelentettek a cseh fővárosban, csak az elmúlt héten 75 új megbetegedést regisztráltak.
Ma már tudományosan is igazolt, hogy a mikroműanyagok több problémát is okozhatnak akkor, ha felhalmozódnak az emberi szervezetben.
A színész kifejtette: nem törődik a betegségeivel, ez a fajta pozitív hozzáállás az orvosok szerint is sokat segít.
A gyermekkori táplálkozási nehézségek hosszú távú problémákat okozhatnak a gyermek fejlődésében.
Magyarországon a háztartások az uniós átlagnál nagyobb mértékben járulnak hozzá az egészségügyi kiadásokhoz.
Balatonfüred önkormányzata új rendeletet vezetett be, amely tiltja a dohányzást és az alkoholfogyasztást a város dohányboltjai körül.
A Michelin-ajánlással rendelkező mályinkai Iszkor étterem a borsodi megyeszékhely belvárosában nyit új egységet.
A magyar felnőttek többsége magabiztosnak érzi magát, ha egészségről szóló információkat hall, mégis, az írásos dokumentumok értelmezése sokaknak okoz nehézséget.
Fű alatt brutális vámokat bocsátott ki Donald Trump több gyógyszerre is: ez itthon is gondot okozhat
Az Egyesült Államok a globális gyógyszerértékesítések közel felét adja, így a vámok bevezetése komoly hatással lehet a nemzetközi gyógyszeriparra.
A majomhimlő veszélyesebb, I-es típusának Afrikából való kilépése komoly egészségügyi kockázatot jelenthet.
Novembertől lesz elérhető a Covid elleni vakcina Magyarországon, miközben egyre több a megbetegedés.
Az előzetes adatok szerint 2025 augusztusában 6360 gyermek született, és 8908 fő halt meg.
Melyik országban kapnak a legtöbbet az édesanyák a szülési szabadság alatt?
Barbinek Paula, az Ázsia Expressz versenyzője motorbalesetet szenvedett, de állapota stabil - édesanyja szerint nincs ok aggodalomra.
A megelőzés új fizetőeszközzé vált, amit a vezető magánklinikák felismertek, és személyre szabott megoldásokkal reagálnak a növekvő piaci igényekre.
Új betegség a láthatáron: 30 százalékos halálozású vírust terjeszthet az itthon megjelent új kullancs
Új vírust azonosítottak a Magyarországon megjelent Hyalomma kullancsfajban, miközben a veszélyes krími-kongói vérzéses láz kórokozóját eddig nem mutatták ki itthon.
Egy friss nemzetközi teszt során több, "BPA-mentesnek" hirdetett cumiban is kimutatták a hormonkárosító biszfenol A jelenlétét.
Óriási áttörés az egyik leghalálosabb betegség ellen: pár évtizeden belül polcról levehető lesz az ellensz?
Áttörést értek el a floridai kutatók: univerzális rákvakcina fejlesztésén dolgoznak, amely forradalmasíthatja a betegség kezelését.
Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj 2025: kik a jelöltek, milyen határidőkre kell figyelni? Tudd meg, mit kell tudni Szent-Györgyi Albert Nobel-díjáról, miért kapta ezt az elismerést!
