Az ukrán főparancsnok közlése szerint erőik bekerítettek több orosz katonai egységet Dobropillia közelében, miközben stratégiailag fontos területeket sikerült felszabadítaniuk.
Amerika új szintre emelné a háborút: Donald Trump új csodafegyvert küld a frontvonalra?
Az Egyesült Államok fontolgatja Tomahawk rakéták szállítását Ukrajnának, miközben Oroszország továbbra is elutasítja a kétoldalú és háromoldalú béketárgyalásokat, jelentette be JD Vance amerikai alelnök.
"A Tomahawk-rakétákkal kapcsolatos kérdésről az elnök fog végső döntést hozni," nyilatkozta Vance a Fox News-nak vasárnap. "Az elnök azt fogja tenni, ami az Egyesült Államok érdekét szolgálja. Jelenleg is folynak egyeztetések ebben a kérdésben."
Az Euronews sajtóértesülésekre hivatkozva azt írja Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a múlt héten, az ENSZ Közgyűlés margóján tartott New York-i találkozón kérte Trumptól a nagy hatótávolságú cirkálórakéták szállítását.
Miközben Washington még mérlegeli a Tomahawk-rakéták ügyét, az amerikai adminisztráció már engedélyezte Ukrajnának, hogy nagy hatótávolságú csapásokat mérjen Oroszország mélyebb területeire - erősítette meg Keith Kellogg, az USA ukrajnai különmegbízottja.
"A válasz igen, használják a képességet a mélységi csapásokra, nincsenek védett területek" - mondta Kellogg vasárnap, hozzátéve, hogy a végső döntés esetről esetre Trump kezében van.
Mindkét döntés valószínűleg annak tudható be, hogy a Fehér Házban növekszik a türelmetlenség Oroszország álláspontja miatt, amely elutasítja az Ukrajnával folytatandó közvetlen tárgyalásokat a háború lezárása érdekében.
Vance elismerte, hogy a Kreml nem hajlandó kétoldalú tárgyalásokat folytatni Ukrajnával, sőt még Trump jelenlétében sem ülne le háromoldalú egyeztetésre. "Az oroszok az elmúlt hetekben elutasították a kétoldalú találkozókat az ukránokkal, és elutasították a háromoldalú találkozókat is, ahol az elnök vagy az adminisztráció más tagja leülhetne az oroszokkal és az ukránokkal."
"Az oroszok nem nyernek sokat. Ez a háború szörnyű a gazdaságuknak, és fel kell tenniük maguknak a kérdést, hány embert kell még elveszíteniük és hány embert kell még megölniük nagyon csekély katonai előnyért," - magyarázta az amerikai alelnök. "Reméljük, az oroszok valóban felismerik a valóságot."
A Zelenszkijjel New Yorkban tartott találkozó után Trump a Truth Social platformon azt írta, hogy "Ukrajna az Európai Unió támogatásával képes harcolni és visszanyerni egész Ukrajnát eredeti formájában." Trump valószínűleg az 1991-es határokra utalt, beleértve a Krím-félszigetet is, amelyet Oroszország 2014-ben egyoldalúan annektált.
A legutóbbi találkozójukon Zelenszkij állítólag elmondta az amerikai elnöknek, hogy a Pentagon által szállított fejlett fegyverrendszerek, mint a Tomahawk rakéták, segíthetnének nyomást gyakorolni Vlagyimir Putyin orosz elnökre, hogy tárgyalóasztalhoz üljön egy békemegállapodás érdekében.
A hét első felében erősen és közepesen felhős időszakok váltják egymást, a gomolyfelhőkből helyenként záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak.
Maia Sandu elnök pártja, az EU-barát PAS a szavazatok csaknem 50 százalékát szerezte meg.
A következő héten jellemzően felhős, az átlagosnál hűvösebb időre kell számítani, a szél sokfelé élénk, olykor erős lesz, és több helyen eső, zápor is kialakulhat.
Dél-Korea nem tudja készpénzben előteremteni a 350 milliárd dollárt, amelyet az Egyesült Államok a vámcsökkentési megállapodás részeként kért.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kijelentette: Moszkva továbbra is nyitott az ukrajnai háború lezárását célzó egyeztetésekre.
A Pilisben tartott mai kutatás sajnálatos eredménnyel zárult. A délelőtti órákban megtalálták a keresett lányt, aki ekkorra sajnos már nem élt.
Yuval Noah Harari történés arra hívta fel a figyelmet, hogy Ukrajna nem vesztese, hanem számos szempontból már most is győztese az orosz agressziónak.
Oroszország nagyszabású támadást indított Ukrajna ellen, amely Kijev polgármestere szerint négy halálos áldozatot és legalább nyolc sebesültet követelt a fővárosban.
Ideiglenes légtérzárat vezettek be Lengyelország délkeleti részén, miután Oroszország hosszú hatótávolságú bombázói légicsapásokat hajtottak végre Ukrajnában - közölte vasárnap a lengyel hadsereg.
A zaporizzsjai atomerőmű több mint négy napja nem kapcsolódik az energiahálózathoz, ami az eddigi leghosszabb ilyen jellegű kimaradás.
Elon Musk és András herceg neve is felbukkant a Jeffrey Epstein-üggyel kapcsolatos új dokumentumokban, amelyeket a kongresszusi demokraták hoztak nyilvánosságra.
A hét utolsó napján alapvetően felhős időre számíthatunk, de időszakosan vékonyodhat a felhőzet, és rövidebb-hosszabb időre a nap is előbukkanhat.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton kijelentette, hogy Ukrajna támogatná Magyarországot és Szlovákiát az energiahordozók alternatív beszerzésében, orosz olaj és gáz nélkül.
Ukrán dróntámadás érte a Barátság kőolajvezetéket, de a magyar ellátás zavartalan marad.
Donald Trump amerikai elnök csapatokat küld a "háború sújtotta" Portlandbe, és szükség esetén "teljes erő" bevetését is engedélyezte.
Németország fokozott készültséget vezet be a drónok okozta veszélyek miatt – jelentette be Alexander Dobrindt belügyminiszter szombaton Berlinben.
A Magyar Honvédség (MH) határozottan visszautasította azt az állítást, miszerint drónjai megsértették volna Ukrajna légterét – közölte a Honvéd Vezérkar szombaton a honvedelem.hu-n megjelent közleményében.
A zalai rendőrök őrizetbe vettek két 18 éves fiatalt, akik több millió forint értékben árultak kábítószert – közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu-n.
