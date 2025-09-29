2025. szeptember 29. hétfő Mihály
Taktikai Tomahawk cirkálórakéta
Világ

Amerika új szintre emelné a háborút: Donald Trump új csodafegyvert küld a frontvonalra?

Pénzcentrum
2025. szeptember 29. 16:45

Az Egyesült Államok fontolgatja Tomahawk rakéták szállítását Ukrajnának, miközben Oroszország továbbra is elutasítja a kétoldalú és háromoldalú béketárgyalásokat, jelentette be JD Vance amerikai alelnök.  

"A Tomahawk-rakétákkal kapcsolatos kérdésről az elnök fog végső döntést hozni," nyilatkozta Vance a Fox News-nak vasárnap. "Az elnök azt fogja tenni, ami az Egyesült Államok érdekét szolgálja. Jelenleg is folynak egyeztetések ebben a kérdésben."

Az Euronews sajtóértesülésekre hivatkozva azt írja Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a múlt héten, az ENSZ Közgyűlés margóján tartott New York-i találkozón kérte Trumptól a nagy hatótávolságú cirkálórakéták szállítását.

Miközben Washington még mérlegeli a Tomahawk-rakéták ügyét, az amerikai adminisztráció már engedélyezte Ukrajnának, hogy nagy hatótávolságú csapásokat mérjen Oroszország mélyebb területeire - erősítette meg Keith Kellogg, az USA ukrajnai különmegbízottja.

"A válasz igen, használják a képességet a mélységi csapásokra, nincsenek védett területek" - mondta Kellogg vasárnap, hozzátéve, hogy a végső döntés esetről esetre Trump kezében van.

Mindkét döntés valószínűleg annak tudható be, hogy a Fehér Házban növekszik a türelmetlenség Oroszország álláspontja miatt, amely elutasítja az Ukrajnával folytatandó közvetlen tárgyalásokat a háború lezárása érdekében.

Vance elismerte, hogy a Kreml nem hajlandó kétoldalú tárgyalásokat folytatni Ukrajnával, sőt még Trump jelenlétében sem ülne le háromoldalú egyeztetésre. "Az oroszok az elmúlt hetekben elutasították a kétoldalú találkozókat az ukránokkal, és elutasították a háromoldalú találkozókat is, ahol az elnök vagy az adminisztráció más tagja leülhetne az oroszokkal és az ukránokkal."

"Az oroszok nem nyernek sokat. Ez a háború szörnyű a gazdaságuknak, és fel kell tenniük maguknak a kérdést, hány embert kell még elveszíteniük és hány embert kell még megölniük nagyon csekély katonai előnyért," - magyarázta az amerikai alelnök. "Reméljük, az oroszok valóban felismerik a valóságot."

A Zelenszkijjel New Yorkban tartott találkozó után Trump a Truth Social platformon azt írta, hogy "Ukrajna az Európai Unió támogatásával képes harcolni és visszanyerni egész Ukrajnát eredeti formájában." Trump valószínűleg az 1991-es határokra utalt, beleértve a Krím-félszigetet is, amelyet Oroszország 2014-ben egyoldalúan annektált.

A legutóbbi találkozójukon Zelenszkij állítólag elmondta az amerikai elnöknek, hogy a Pentagon által szállított fejlett fegyverrendszerek, mint a Tomahawk rakéták, segíthetnének nyomást gyakorolni Vlagyimir Putyin orosz elnökre, hogy tárgyalóasztalhoz üljön egy békemegállapodás érdekében.
Címlapkép: Getty Images
