légi felülnézet olajfinomító
Világ

Washington szorítja a hurkot: a szerb olajóriás az összeomlás szélén

Pénzcentrum
2025. szeptember 29. 19:46

Hivatalosan is kérte az amerikai szankciók újbóli elhalasztását a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) – közölte a társaság hétfőn. A lépésre azért került sor, mert a vállalat többségi orosz tulajdonban áll, és az Egyesült Államok már januárban jelezte: büntetőintézkedéseket vezet be ellene.

Washington 45 napos határidőt adott Belgrádnak az orosz tőke kivonására, ám ez a mai napig nem történt meg. A belgrádi tőzsde szerint ugyan a Gazpromnyeft mintegy 5 százaléknyi részesedést átruházott a Gazpromra, majd a Gazprom később leányvállalatának, az Intelligence-nek adta át a tulajdonrészét, az orosz befolyás továbbra is meghatározó maradt.

A szerb állam jelenleg közel 30 százalékban tulajdonos a NIS-ben, míg a többi részvény kisebb befektetők kezében van. Az amerikai kormány pénteken még azt közölte, hogy nem ad több haladékot, így október 1-jén életbe lépnek a szankciók. Egy nappal később azonban Aleksandar Vucic szerb elnök arról számolt be, hogy Belgrád újabb nyolcnapos haladékot kapott.

A vállalat közleménye szerint a NIS szeptember 28-án hivatalos kérelmet nyújtott be az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumához egy külön engedélyért, amely a szankciók alkalmazásának elhalasztását célozza, hogy biztosíthassák a cég zavartalan működését. A NIS emellett azt is kérelmezte, hogy töröljék az SDN-listáról, vagyis a szankciókkal sújtott személyek és cégek jegyzékéből.

Vucic elnök korábban figyelmeztetett: a szankciók komoly következményekkel járhatnak, mivel a bankok vélhetően elzárkóznának a NIS-szel való együttműködéstől, és akár a dolgozók fizetéseinek folyósítása is veszélybe kerülhet.
Címlapkép: Getty Images
#egyesült államok #oroszország #szerbia #világ #szankció #barátság kőolajvezeték #gazprom #szankciók #kőolaj #amerikai

Ajánlatunk
