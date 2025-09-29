Kovi, a korábbi felnőttfilmes rendező, nyolc év kihagyás után újra munkába áll.
Washington szorítja a hurkot: a szerb olajóriás az összeomlás szélén
Hivatalosan is kérte az amerikai szankciók újbóli elhalasztását a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) – közölte a társaság hétfőn. A lépésre azért került sor, mert a vállalat többségi orosz tulajdonban áll, és az Egyesült Államok már januárban jelezte: büntetőintézkedéseket vezet be ellene.
Washington 45 napos határidőt adott Belgrádnak az orosz tőke kivonására, ám ez a mai napig nem történt meg. A belgrádi tőzsde szerint ugyan a Gazpromnyeft mintegy 5 százaléknyi részesedést átruházott a Gazpromra, majd a Gazprom később leányvállalatának, az Intelligence-nek adta át a tulajdonrészét, az orosz befolyás továbbra is meghatározó maradt.
A szerb állam jelenleg közel 30 százalékban tulajdonos a NIS-ben, míg a többi részvény kisebb befektetők kezében van. Az amerikai kormány pénteken még azt közölte, hogy nem ad több haladékot, így október 1-jén életbe lépnek a szankciók. Egy nappal később azonban Aleksandar Vucic szerb elnök arról számolt be, hogy Belgrád újabb nyolcnapos haladékot kapott.
A vállalat közleménye szerint a NIS szeptember 28-án hivatalos kérelmet nyújtott be az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumához egy külön engedélyért, amely a szankciók alkalmazásának elhalasztását célozza, hogy biztosíthassák a cég zavartalan működését. A NIS emellett azt is kérelmezte, hogy töröljék az SDN-listáról, vagyis a szankciókkal sújtott személyek és cégek jegyzékéből.
Vucic elnök korábban figyelmeztetett: a szankciók komoly következményekkel járhatnak, mivel a bankok vélhetően elzárkóznának a NIS-szel való együttműködéstől, és akár a dolgozók fizetéseinek folyósítása is veszélybe kerülhet.
Az Alpok után a Kárpátokban is megérkezett a tél: hétfőn hó borította be Székelyföld legmagasabb pontját, az 1801 méter magas Madarasi-Hargitát.
Az Európai Unió hamarosan importvámokat vezethet be az orosz energiahordozókra, hogy teljesen megszüntesse függőségét az orosz olaj- és gázbehozataltól.
Maia Sandu elnök pártja, az EU-barát PAS a szavazatok csaknem 50 százalékát szerezte meg.
A következő héten jellemzően felhős, az átlagosnál hűvösebb időre kell számítani, a szél sokfelé élénk, olykor erős lesz, és több helyen eső, zápor is kialakulhat.
Dél-Korea nem tudja készpénzben előteremteni a 350 milliárd dollárt, amelyet az Egyesült Államok a vámcsökkentési megállapodás részeként kért.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kijelentette: Moszkva továbbra is nyitott az ukrajnai háború lezárását célzó egyeztetésekre.
A Pilisben tartott mai kutatás sajnálatos eredménnyel zárult. A délelőtti órákban megtalálták a keresett lányt, aki ekkorra sajnos már nem élt.
Yuval Noah Harari történés arra hívta fel a figyelmet, hogy Ukrajna nem vesztese, hanem számos szempontból már most is győztese az orosz agressziónak.
Oroszország nagyszabású támadást indított Ukrajna ellen, amely Kijev polgármestere szerint négy halálos áldozatot és legalább nyolc sebesültet követelt a fővárosban.
Ideiglenes légtérzárat vezettek be Lengyelország délkeleti részén, miután Oroszország hosszú hatótávolságú bombázói légicsapásokat hajtottak végre Ukrajnában - közölte vasárnap a lengyel hadsereg.
A zaporizzsjai atomerőmű több mint négy napja nem kapcsolódik az energiahálózathoz, ami az eddigi leghosszabb ilyen jellegű kimaradás.
Elon Musk és András herceg neve is felbukkant a Jeffrey Epstein-üggyel kapcsolatos új dokumentumokban, amelyeket a kongresszusi demokraták hoztak nyilvánosságra.
A hét utolsó napján alapvetően felhős időre számíthatunk, de időszakosan vékonyodhat a felhőzet, és rövidebb-hosszabb időre a nap is előbukkanhat.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton kijelentette, hogy Ukrajna támogatná Magyarországot és Szlovákiát az energiahordozók alternatív beszerzésében, orosz olaj és gáz nélkül.
Ukrán dróntámadás érte a Barátság kőolajvezetéket, de a magyar ellátás zavartalan marad.
Donald Trump amerikai elnök csapatokat küld a "háború sújtotta" Portlandbe, és szükség esetén "teljes erő" bevetését is engedélyezte.
Németország fokozott készültséget vezet be a drónok okozta veszélyek miatt – jelentette be Alexander Dobrindt belügyminiszter szombaton Berlinben.
A Magyar Honvédség (MH) határozottan visszautasította azt az állítást, miszerint drónjai megsértették volna Ukrajna légterét – közölte a Honvéd Vezérkar szombaton a honvedelem.hu-n megjelent közleményében.
-
Kupon Kánaánnal indul az október a SPAR-ban (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást a SPAR és INTERSPAR áruházakban! Az új kuponfüzet 2025. szeptember 29. és október 1. között szerezhető be országszerte a promócióban részt vevő áruházakban, miközben a kuponok a MySPAR appban is elérhetőek.
-
Lehet-e egyszerre fenntartható és biztonságos az áramellátás? (x)
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.